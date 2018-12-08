Made in Taiwan夯！4大關鍵讓台商、外商搶「投資」台灣

文／今周刊編輯團隊

「目前因中美貿易戰，委託本公司尋找台灣工業廠房的企業，已超過 125 家。其中有些中國台商，急著要在明年 1 月 1 日前，先租後買，若您有認識的上市櫃公司有意出售廠房，請與我們聯繫。」10 月底，一位信義房屋全球資產中心仲介，悄悄對熟識的企業主發送這項訊息。該仲介透露，11 月以來，委託案件仍以每周平均 4 到 5 件的速度成長，這是他入行多年來不曾經歷的熱潮。

在上海發展近 30 年的太和生技集團董事長郭靖凱，早在 2016 年，就開始物色台灣的工業區土地。郭靖凱一直採取「邊走邊看」的態度；直到今年中美貿易戰開打，化妝品被美方列入制裁清單，郭靖凱決定以最快速度回台設廠。

輪胎大廠建大工業總裁楊銀明計算：「中國生產的輪胎，進美國要先被課 75％反傾銷稅，貿易戰以後還可能再加 25％關稅，等於成本翻倍，根本沒辦法做。」

從房仲業者釋出的訊息與兩位經營者的策略，可得到明確結論：台灣，是企業因應中美貿易戰的避風港。

長期研究台商的台北經營管理研究院院長陳明璋更樂觀地說：「這是 20 年來最好的時機，政府只要創造條件、說明投資機會，一定有很多台商回流。」

推倒招商高牆

貿易戰下台灣受惠 拚產業升級

「光是這 3 個月，就有超過 40 家國內外企業，明確表達投資意願。」桃園市長鄭文燦指出。

11 月 8 日，行政院院長賴清德親自主持的「加速投資台灣專案會議」，主題就是由國發會報告《歡迎台商回台投資行動方案》。

政府應該積極，因台灣投資環境長期不振，早已不是新聞。根據聯合國貿易與發展會議發布的《2018 年世界投資報告》，截至 2017 年底，台灣的外國直接投資（FDI）總額為 868.2 億美元，絕對數值不到韓國 2305.97 億美元的 4 成。

「當外國企業對一個國家失去投資信心，直接的影響是產業無法升級、經濟失去動能；長期而言，將造成薪資成長停滯、人才外流、產業空洞化等後遺症，進一步使投資環境惡化。」淡江大學財務金融學系教授李沃牆提到。

「過去的主流就是便宜，但未來便宜將不再是唯一考量。」曾任友達光電總經理的天來創新集團董事長陳來助預測，全球產業結構終將走向兩極化，一端是將成本壓低到極致，另一頭是強調高附加價值。

受限法規綑綁

影響創投、專業人才來台意願

「在《勞動基準法》之下，專業與管理人員的工時如何規範，要有新的思惟。」這是美國商會在《2018 年台灣白皮書》中，提出的具體建議；美國商會強烈建議，「《勞基法》應至少要區分出薪水在一定等級以上的白領階層。」

美國商會認為，政府以營業額作為新創企業聘用外籍經理人門檻的規定並不合理，恐將限制了初期不易創造營收的新創企業發展性。

對此，國發會表示已透過「優化新創事業投資環境行動方案」，以及推動《外國專業人才延攬及僱用法》、《新經濟移民法》立法等工作，逐步放寬外國專業人士來台規定，吸引並留住台灣需要的外籍人才。



來源：《今周刊》 1146 期

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