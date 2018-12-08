中美IP戰台廠有何利基？

【撰文／蔡明彰】

中美貿易戰從關稅戰升級至 IP 戰 (智財權)，美方企圖切斷中方的科技專利技術來源，癱瘓「中國 2025 製造」，對台灣產業利弊皆有。

美封殺華為

在美國對中興通訊及福建晉華下達禁令後，更全面的技術出口管制即將出爐。最近再將矛頭指向全球最大電信設備商的華為，美國說服盟友的德國、義大利、日本禁用華為產品，歐洲最大經濟國的德國預計在 2019 年初開始釋出 5G 頻譜，在美、澳決定禁止中國的 5G 供應商參與基建之後，德國考慮跟進。全球 5G 技術以高通、華為最厲害，聯發科 (2454) 雖急起直追但與國際大廠仍有差距，不過華為遭美、澳、德圍堵後，聯發科的戰略地位顯現，合理本益比在 2019 的 5G 元年將提升。聯發科今年前 3 季 EPS 10.83 元，全年估 15 元與去年相當。因此今年本益比約 15 倍，明年拜華為遭封殺所賜而本益比提高到 20 倍，則股價可上看 300 元，目前在 200 元初頭進行換手整理。

5G 元年

至於台灣網通廠出口外銷至中國大陸比重高，隨著美、澳、德防堵華為，產業多少會影響，但也會趁機向歐美電信設備商靠攏，危機就是轉機未必負面。首創以智慧路燈供電的小型基地台，協助電信商快速改善無線網路，為超高密度的 5G 網路奠定基礎，中磊 (5388) 雖也是華為供應商，但技術護身不怕沒有其他廠商合作。中磊前 3 季 EPS 2.07 元，全年估 2.8 元，近來投信認養使股價反彈至 67.4 元成台股強勢股之一，不過本益比逾 20 倍不建議再追高，拉回到 60 元以下才是較安全買點。

14 項高科技

美方對中方的 IP 戰全面開打，美國商務部工業安全局已擬出一份對關鍵新興高科技的出口管制名單，包括生物技術、人工智慧和機器學習技術、定位及導航、微處理器、先進計算技術、數據分析技術、量子訊息及感測技術、物流技術、增材技術 (3D 列印)、機器人、腦機埠、高超音連動力學、先進材料、先進監控技術等 14 項新興高科技。

來源：《萬寶週刊》 1309 期

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