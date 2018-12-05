【華冠投顧】2330台積電，即將再度大彈升！

美國將於今日 12/05 為已故前總統老布希舉行國葬，金融市場休市一天。

美聯儲舊金山分行主席 John Williams 週二表示，美國目前經濟表現仍相當強勁，在 2019 年的經濟成長率，依然有挑戰 2.5% 以上的實力，因此，美聯儲在未來仍會進一步的升息，且持續漸進的加息是明智的選擇。因此，在今年最後一次的美聯儲利率會議，持續加息是否幾乎已成定局！？且持續觀察。

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，時間 12/20 台北時間 03：00。

逐步走升的市場利率，對於股市而言是十足的利空，這加上，周二，川普又警告說，若中美雙方無法解決貿易之分歧，我將恢復原先的重關稅。昨日這些消息，使得美元再度向上爆衝，也使得美股瞬間重挫。

12 道瓊，昨日之述『續關注下方 25420-25077 支撐區間力道如何？』周二來到 24999 最低，隨之彈升，目前在 25108 上下。隨後若出現彈升，可觀測上方 25433-25745 之反壓區力道如何？

12 加權，目前長線已翻為多方主控局面，接著觀測下方 9828-9784 支撐區間之力道如何？

本周五重頭戲，美國就業數據即將公佈，美國 11 月季調後非農就業人口變動，前值 25.0 萬人，預期值為 20.5，續關注。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2330 台積電：看多！下方支撐區 226.0-220.0 可鎖定，來到此區隨時具彈升之機！

3008 大立光：看多！昨日之述『續鎖定下方 3476-3270 之區間，進入之後，仍有彈升之機；該檔上方空間仍寬廣。』今日已進入該區，最低來到 3325，我看法無變。而較為保守之區間，位居 3300-3197，保守交易者可鎖定此區！

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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