【華冠投顧】美股暴跌，台股萬點失守，回測9900點!

美股昨晚暴跌，台股開低震盪，台積電等權值股覆沒，終場指數下跌 166 點，以 9916 點作收，成交量 1139.17 億元，價跌量縮。

美國股市因投資人擔心公債殖利率曲線反轉，經濟即將放緩甚至衰退的情況下，四大指數跌幅皆逾 3%，台股今日受衝擊，開低震盪，摜破萬點，一度失守 9900 點。盤面權值股全軍覆沒，台積電 (2330)，大立光(3008)，國巨(2327)，華新科(2492) 等股價跌幅逾 3%，南亞科 (2408) 則重挫 8.22%。電子股跌 2.38% 最重，金融股跌 0.95%，傳產股跌 0.79%，OTC 跌 1.52%。下跌家數 1129 檔，三大法人站賣方，外資賣超 91 億元，投信賣超 13 億元，自營賣超 12 億元。不過在期貨市場卻是較為淡定，外資多單不減反增 87 口，來到 35888 口淨多單。

台股周一大漲，短線過熱，乖離過大，易拉回修正整理，昨日小跌，今日則摜破萬點關卡，以及 5 日線，研判修正短線過熱近尾聲，反向操作，明日起建議拉回找買點，鎖定具題材 + 年底法人作帳股操作。

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