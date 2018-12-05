中國宣布對智慧財產權領域嚴重失信主體開展懲戒

中國公佈一系列懲罰措施，以限制那些涉嫌智慧財產權侵權的公司獲取貸款和國家資金支持。智慧財產權問題正是中美貿易衝突的一個關鍵點。

相關措施是在國家主席習近平周六在阿根廷舉行的 20 國集團峰會上會見美國總統川普後的幾天後公佈的。習近平在聲明中承諾解決美國對智慧財產權問題的「合理擔憂」。白宮表示，雙方同意在談判解決美國的具體訴求時，暫停關稅行動至少 90 天。

中國共發布了對智慧財產權 (專利) 領域嚴重失信主體的 38 項不同的懲戒措施，並將於本月開始實施。該文件的落款日期是 11 月 21 日，並在周二由國家發改委公佈，並由包括央行和最高法院在內的各政府機構聯合簽署。

「如果它們得到實施並且導致智慧財產權侵權行為的減少，我認為它具有潛在的重要意義，」位於華盛頓的戰略與國際研究中心的中國問題專家 Scott Kennedy 表示，「我們在智慧財產權問題上已經與中國進行了多次討論，企業對智慧財產權盜竊問題的關注度急遽上升。儘管受到了極大的關注，但違規行為卻越來越多。」

上月美國曾指責中國稱，政府支持的智慧財產權和技術盜竊活動還在繼續。但北京當局予以否認。

中國稱失信主體將被禁止發行企業債券，並限制其參與政府採購。他們還將被限制獲得政府財政支持等。