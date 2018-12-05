為精簡業務節降成本 湯森路透將裁12%員工

媒體公司湯森路透 Thomson Reuters (TRI-US) 週二 (4 日) 表示，作為精簡業務和降低成本計劃的一部分，它將在未來 2 年內削減 12% 的員工，削減約 3200 個工作崗位。

作為精簡的一部分，該公司表示計劃到 2020 年將全球辦事處數量減少 30%，至 133 個地點。

彭博報導，至 2020 年，湯森路透也將產品量減少約 11%。

湯森路透主要業務為提供新聞和信息，完成了將其金融與風險部門 55% 股權出售給私募股權公司黑石 Blackstone (BX-US)，宣布了裁員事宜，也概述了未來的戰略和增長計劃。

該公司在黑石交易之後專注於其法律和稅務業務，但拒絕透露裁員的地點。然而，聯合運營長尼爾馬斯特森 Neil Masterson 告訴投資者，將被裁員的 90% 工作人員已被告知。

週二湯森路透的股價上漲 2.37% 來到 51 美元。

湯森路透股價趨勢圖 / 圖：谷歌

Edward Jones 分析師 Brittany Weissman 表示，「路透已為他們未來幾年制定了一些好的計劃，我認為未來還有很長的路要走，但這是積極的。他們更詳細地解釋了更多有機增長的途徑」。

該公司的目標是到 2020 年將年銷售額增長 3.5% 至 4.5%，不包括任何收購的影響。執行長 Jim Smith 表示，計劃向現有客戶交叉銷售更多產品並吸引新客戶。他說，該公司還將削減其銷售的產品數量。

Smith 說道，「我們將以各種方式簡化公司，努力提高銷售效率。使我們的客戶與我們開展業務，讓我們的前線部隊在組織內部導航變得更加輕鬆」。

繼黑石交易之後，湯森路透約 43% 的收入來自其法律業務，其中 23% 的營收來自企業客戶，15% 的銷售來自其稅務業務。

路透社新聞僅佔銷售額的 6%，但史密斯表示，它仍然是業務的關鍵部分。對於新進的新聞事業群總裁 Michael Friedenberg，Smith 說道，「我們相信他可以讓路透社新聞成為我們未來發展史上更大的一部分」。

湯森路透設定的目標是將其資本支出從目前的 10% 降至 2020 年收入的 7% 至 8%。該公司已撥出黑石交易中 170 億美元收益中的 20 億美元，用於購買以幫助發展其法律和稅務事業的業務。

湯森路透第 3 季營收較分析師預期低了 2.3%，但獲利優於分析師預期，表示公司對成本有著嚴格的管理。湯森路透的股票自 5 月份以來上漲了 40%，受益於該公司回購價值 100 億美元的庫藏股。