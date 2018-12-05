〈分析〉美中關稅雖停火但仍留下這「5大疑問」

上週末美國總統川普與中國領導人習近平的晚宴後，雙方宣布取得停火協議，一度讓全球市場大為振奮。但眾所關切的細節卻一直未能釐清，使得投資人懷疑實際成果，進而造成美股週二的大跌。

德意志銀行首席國際經濟學家 Torsten Slok 表示，市場希望看到更多細節，投資人仍不清楚貿易戰是否會升級或是緊張趨緩。

《彭博》列出了一些協議中未解決的問題：

中國到底會買什麼？

白宮的聲明中表示，中國同意購買「農產品、能源、工業和其他產品」，並會立即開始從美國農民手中購買「非常大量」農產品。美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，中國的貿易承諾為 1.2 兆美元，但還必須等白紙黑色寫下才算數。

但另一方面，中方的 G20 會後聲明則很單純，只表示北京同意購買更多美國商品，並未多提採購金額與項目，故目前尚不清楚中國將實質擴大進口之品項。

中國願意做何種「結構性改革」？

美方所提出的，主要包括強迫技術轉移、保護智財權及網路竊盜的問題，雙方有 90 天時間來協商，以問題的棘手程度來說，時間非常緊迫。

美方指控，中方為實現經濟現代化，施壓美國公司技術轉移，並竊取智慧財產。川普政府希望壓制中方在人工智慧等新興產業中領先的雄心，但習近平似乎未表現出妥協的可能。

目前看來，僅智慧財產權部分有較明確的進展。白宮經濟顧問 Larry Kudlow 在週一表示，美中「非常接近」達成遏止盜取智慧財產的協議，但他沒有詳細說明進展。

會談的下一步是什麼？

根據川普的說法，會有 90 天時間讓雙方磋商對談。中國最新公布訊息，指有信心落實已達成共識的具體事項。

接下來的會談，預計由中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表 Robert Lighthizer 帶隊。Lighthizer 是對中國的長期批評者，他認為在 2001 年中國加入 WTO 時，所承諾的親市場改革並沒有兌現。

中國說了什麼？

中美對飯局的結果各自表述，這並不是個好徵兆。例如，北京沒有提到達成協議的 90 天期限。中方表示，美國同意更多的市場准入，但白宮的聲明中並未提及。

此外，由於本週主要官員仍陪同習近平出訪國外，中國也沒有做出太多回應。而對於川普所提，削減汽車關稅一事，Kudlow 則在週二表示，中美尚未就此事達成一致。

貿易戰結束的可能性有多大？

投資者似乎愈來愈懷疑此事。一個可以樂觀的理由是，川普現在強調他在美中經濟關係的貢獻，這給了他一個強力的政治激勵，以確保會談不會失敗，因此事關乎 2020 年的下屆總統大選。

但幾乎沒有跡象表明，中國將進行重大的結構改革。經濟學家認為，如此，無法有助談判，一旦談判陷入癱瘓，川普將會開始怪罪中國，並如計畫加徵關稅。