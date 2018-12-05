義大利民粹政府新難題：經濟衰退

除了預算爭議之外，義大利民粹主義政府似乎正面臨新風險，該國可能陷入 5 年來首次出現的經濟衰退危機。

11 月 30 日公布的數據顯示，截至 9 月的一季，義大利 GDP 增長出乎意料地萎縮 0.1%，調查顯示，本季經濟增長疲弱的情況持續存在，製造業正以 4 年來最快的速度收縮，而消費者信心下滑。

義大利 GDP 季增率

由五星運動黨與聯盟黨共領的義大利政府，預期將面臨新一波打擊，自 6 月份新政府上台以來，義大利因擴張性預算案與歐盟委員陷入爭執，預算案包含增加福利支出與部分減稅，財政赤字估將因此飆升，與歐盟當局堅守赤字規範的立場相互牴觸。

義大利政府表示此預算計劃，為該國提供了急需的刺激措施，但圍繞該計畫的不確定性，推升主權借貸成本和並使市場情緒受損，從而對經濟造成影響。



義大利財政部長 Giovanni Tria 週二 (4 日) 在布魯塞爾表示，「當財政陷入困境或衰退時，是支持促進增長政策的原因，希望我們不會陷入衰退，並且預防經濟經濟放緩的預算案能通過。」

義大利經濟數據疲弱背後還有其他因素，包含全球需求降溫以及德國市場暴跌。然而，經濟學家指出，由 Matteo Salvini 和 Luigi Di Maio 所領導的政府也必須承擔一些責任。



投行貝倫貝格的首席經濟學家 Holger Schmieding 週一 (3 日) 在報告中表示，「義大利將開始為其激進政府愚蠢的行為付出代價，風險傾向於下行。」



該政府表態可在某些方面讓步，並降低其 2019 年的赤字目標，政府新預算承諾包含，為窮人設下最低收入、降低稅收和降低退休年齡。



雖然許多分析師認為預算數據過於樂觀，但 Di Maio 和 Salvini 採取不同的看法，認為事情會有正向發展。兩位副總理表示，前任政府的緊繃預算和遵守歐盟赤字規範，導致了義大利目前的困境，兩位領導大膽承諾，他們的經濟刺激政策將使事情好轉。

11 月製造業連續第 2 個月出現萎縮，同時對該行業的信心也有所下降，第 3 季固定投資受挫 1.1%。失業率為歐元區 19 個國家中最高的，並且在過去兩個月持續攀升。



安本標準投資管理的資深投資經理 James Athey 預估，義大利的經濟衰退情況將進一步惡化，近期的道路非常困難。