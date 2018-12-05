豐田合成 印尼設新廠 生產汽車安全氣囊

豐田合成 (7282-JP) 在週二 (4 日) 表示，將在印尼成立生產安全氣囊的新公司。這家新公司，將由豐田合成出資 8 成，印尼的汽車零件大廠 Astra Otoparts 出資 2 成。工廠將設在印尼的西爪哇省卡拉旺。

這個新工廠，將成為豐田合成在印尼的第 2 個安全氣囊生產據點。預定在 2020 年 11 月開始生產，在 2025 年度前的投資金額將達到 45 億日圓左右。這次的投資，主要是因應在印尼當地，對汽車安全性能的要求日趨嚴格，汽車安全氣囊的需求量增加。

新工廠所在地的西爪哇省卡拉旺，同時還有豐田汽車、大發工業等其它日系汽車製造廠的生產據點。該工廠將於 2019 年 2 月動工，預計在 2020 年 11 月開始正式量產。土地占地 5 萬平方公尺，廠房面積 2 萬平方公尺。除了將生產汽車安全氣囊外，還將生產燃油系統相關的零組件。

豐田合成所生產的包含安全氣囊、方向盤等汽車安全系統相關零組件，約占該公司在 2017 年度總銷售額 (8,069 億日圓) 的 3 成。豐田合成在 2025 年的銷售目標設定在 1 兆日圓，強化該公司在海外的汽車安全氣囊生產能力，也是他們的經營策略。

根據印尼汽車工業協會 (GAIKINDO) 及媒體報導資料，印尼 2017 年全年新車銷售量，較 2016 年增加 1.6% 約為 108 萬輛，市場極為龐大。2017 年的汽車市場佔有率，豐田 34.4%、本田 17.3%、大發 17.3%、三菱 11.2%、鈴木 10.3%，日系車廠幾乎獨占整個印尼汽車市場。

印尼 雅加達 (圖片來源：AFP)

印尼汽車工業協會 (GAIKINDO) 預估，當地 2018 年的新車銷售量將上看 110 萬輛。

在印尼汽車市場最受歡迎的是 MPV 車款，2017 年的市占率高達 55.3%，而轎車型式的車款僅占 0.8%。這也與當地的稅制有關，政府對轎車課徵 30% 奢侈稅，而 MPV 車型的稅率為 10~20%。

日本時間 12 月 5 日，豐田合成 (7282-JP) 在東京股市上半場的表現，上漲 1.35% 股價 2,248 日圓。