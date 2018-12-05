小摩Dimon：股價便宜買庫藏 貴應再投資

摩根大通 JP Morgan (JPM-US) 執行長戴蒙 Jamie Dimon 週二 (4 日) 表示，他傾向於利用該銀行的額外資本對其業務進行再投資，而不是回購庫藏股。

在高盛集團 Goldman Sachs (GS-US) 主辦的投資者會議上 Dimon 表示，「在我看來，當股票價格便宜時，庫藏股回購是一件非常好的事情」。他還表示，到目前為止，第 4 季度的交易收入「與去年大致相同」。

摩根大通的股票交易價格超過 100 美元一段時間，大約是有形賬面價值的 2 倍，因此有關回購的評論。

「我們資本的最高和最佳用途是進行再投資，我們現在就開始這樣做了」，Dimon 以技術、分支機構、和小企業貸款方面的額外支出為例，認為「以 3 倍於有形賬面價值回購庫藏股作為股東資本回報的想法是瘋狂的」。

論股利，Dimon 較傾向於支付相當於年收入約 30% 至 35% 的金額。

論美中貿易戰，Dimon 對於是否 90 天內可化解貿易爭端表示懷疑，認為「無法在 90 天內看到這些貿易談判的複雜性，我希望他們會宣布他們已經取得了足夠的進展，繼續談判」。

週一，投資者為明顯的貿易休戰歡呼，道瓊工業指數上漲超過 300 點。然而，由於道瓊指數下跌約 550 點，股市在週二吐回了這些漲幅。

Dimon 重申，有必要解決這些「我們和世界其他國家在與中國貿易問題上的非常，非常嚴重的問題」。