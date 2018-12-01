能源盤後—OPEC減產有望 先盼G20佳訊 11月油價崩跌22% 創十年來最大 

鉅亨網編譯許家華 2018年12月1號6點33分

週五 (30 日) 交易，由於在下週 (12 月 6 日) 召開的 OPEC 會議前夕，主要產油國可能就在 G20 上討論減產，油價弭平稍早多數跌幅。

因市場擔憂全球供應量過剩，11 月油價崩跌約 22%，成為十年來最大單月跌幅。

消息指出，一個 OPEC 成員國已建議較 10 月產量水準削減 130 萬桶。

CMC Markets UK 首席市場策略師 Michael Hewson 週五表示，下週 OPEC 會議上「產油國可能會決定減產 100 萬桶 / 日以上，因為俄國也開始對油價下跌表示擔心。即使減產，市場對需求放緩的擔憂仍會使價格承壓。」

1 月交割的 WTI 原油期貨下跌 52 美分或 1%，收每桶 50.93 美元。盤中低點達 49.65 美元，本週漲幅約 1%，但根據道瓊市場數據，11 月跌幅高達 22%，與十月初甫登上 4 年高點的情況大相逕庭。Oppenheimer 分析師週五表示，他們將 2015 年 WTI 石油價格預期下修 15% 至每桶 61 美元。

WTI 原油今 (30) 日走勢

1 月交割的 Brent 原油期貨下跌 80 美分或 1.3%，收每桶 58.71 美元，本月跌幅也約莫 22%，週五交易結束後到期。

2 月交割的 Brent 原油期貨下跌 45 美分或近 0.8%，收每桶 59.46 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油本月跌幅均創 10 年來最大。今年迄今，Brent 原油價格跌幅約 12%，係因美國產量激增，同時俄羅斯和 OPEC 重要成員國產量也增加，導致全球市場供過於求。

券商 XM 市場分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，「OPEC 會議在即，看到原油價格趨穩或甚至回升都不意外，因為減產的預期更強，尤其是相關官員繼續保持樂觀的態度。」

外媒報導，知情產業人士認為，俄羅斯可能成為產量的關鍵，因該國越來越相信有減產的必要，雖然俄國仍繼續與沙國就任何協調減產的具體情況討價還價。

可窺探美國生產活動的 Baker Hughes 週五報告，國內活躍鑽井平台增加了 2 個至 887 個。EIA 報告，美國 9 月油田產油量較前月的 3.52 億桶下降至 3.44 億桶。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9% 至每加侖 1.441 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.1% 至每加侖 1.846 美元。

上述 2 種產品的 12 月期貨均在週五收盤時到期，本月跌幅均約 18%。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.7% 至每百萬 Btu 4.612 美元，本月漲幅約 41%，創下約莫 9 年來最大單月漲幅。

美國能源情報署 (EIA) 的數據顯示，美國商品庫存的供應量約較 5 年均線低 19%。