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蘋果新專利亮相 未來 AirPods 將具健康追蹤功能

AirPods 為蘋果有史以來最受歡迎的配件產品 (圖：AFP)
AirPods 為蘋果有史以來最受歡迎的配件產品 (圖：AFP)

美國專利商標局 (USPTO) 週二 (4 日) 授予蘋果新專利，顯示蘋果計劃未來 AirPods 或類似設備內置可以使用更安全的耳塞來實現健康追蹤功能，有望取代 AppleWatch 成為最輕便的運動追蹤器，擺脫配戴多項裝置的束縛，讓運動更加自由。

美國專利商標局週二 (4 日) 授予蘋果專利 Earbuds with Compliant Member (暫譯「耳塞與柔性部件」)，文件中描述耳塞可配置多個生物辨識感測器的方式，這些功能類似於 Apple Watch，並且加入光體積變化描記圖法 (PPG) 感測器，光照射到皮膚中以執行各種測量，例如心率監測。

和 Apple Watch 感測器需要與手腕接觸以測量一樣，未來 AirPods 類似的感測器如何在耳朵中提供聽覺體驗，又同時充分按壓皮膚使 PPG 監視正常運作，成為設計製造的關鍵課題。

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 市場人士認為，未來 AirPods 將實現健康追蹤功能。(圖：AFP)

蘋果新專利發布前一日 (3 日)，天風國際證券分析師郭明錤週一最新研究報告指出，預測將在 2019 年第一季發表 AirPods 的升級版本，並將在 2020 年重新設計該款無線藍芽耳機，並推出全新版 AirPods。

市場人士分析：「蘋果多年來屢傳考慮將 AirPods 跟 Apple Watch 一樣賦予健康跟蹤功能。但在無線耳塞中使用生物辨識感測器具極大的挑戰。如今蘋果新專利亮相，可推測全新版 AirPods 很可能將實現健康追蹤功能。」

蘋果專利文件中曝光 AirPods 採用耳屏進行監測 (耳屏是直接位於耳道前方的一部分皮膚)，並將耳塞定位充分接觸以起感測作用，同時為客戶提供足夠的配戴舒適度。

AirPods 採用耳屏進行監測，耳塞定位充分接觸以起感測作用。(圖：Appleinsider)
Apple 專利圖表顯示了耳機可以固定的方式，為生物辨別感測提供足夠的壓力。(圖：Appleinsider)

蘋果 (AAPL-US) 最初建議將基於接觸的生物辨別感測器放置在耳塞的底部，但可能會影響配戴舒適度。後來衍生符合配戴舒適與靈活度的兩種方式，一種是透過柔性部件將耳塞的一部分與耳朵接觸，另一種是製造一個完全包覆耳屏的耳塞，但以不同的方式固定。

無論耳塞放置方式為何，都將使用內建感測器來確定感測方向及其音訊功能。

11 月蘋果將 AirPods 商標變更以擴大其用途，涵蓋了「一般健康儀器」，包括健康和健身感測器，監視器和生物辨別資料傳輸功能。

這項舉措無疑表明了未來 AirPods 可能存在某種追蹤設施，但是否與週二的專利內容相似，還有待觀察。

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