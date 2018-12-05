蘋果新專利亮相 未來 AirPods 將具健康追蹤功能

美國專利商標局 (USPTO) 週二 (4 日) 授予蘋果新專利，顯示蘋果計劃未來 AirPods 或類似設備內置可以使用更安全的耳塞來實現健康追蹤功能，有望取代 AppleWatch 成為最輕便的運動追蹤器，擺脫配戴多項裝置的束縛，讓運動更加自由。

美國專利商標局週二 (4 日) 授予蘋果專利 Earbuds with Compliant Member (暫譯「耳塞與柔性部件」)，文件中描述耳塞可配置多個生物辨識感測器的方式，這些功能類似於 Apple Watch，並且加入光體積變化描記圖法 (PPG) 感測器，光照射到皮膚中以執行各種測量，例如心率監測。

和 Apple Watch 感測器需要與手腕接觸以測量一樣，未來 AirPods 類似的感測器如何在耳朵中提供聽覺體驗，又同時充分按壓皮膚使 PPG 監視正常運作，成為設計製造的關鍵課題。

市場人士認為，未來 AirPods 將實現健康追蹤功能。(圖：AFP)

蘋果新專利發布前一日 (3 日)，天風國際證券分析師郭明錤週一最新研究報告指出，預測將在 2019 年第一季發表 AirPods 的升級版本，並將在 2020 年重新設計該款無線藍芽耳機，並推出全新版 AirPods。

市場人士分析：「蘋果多年來屢傳考慮將 AirPods 跟 Apple Watch 一樣賦予健康跟蹤功能。但在無線耳塞中使用生物辨識感測器具極大的挑戰。如今蘋果新專利亮相，可推測全新版 AirPods 很可能將實現健康追蹤功能。」

蘋果專利文件中曝光 AirPods 採用耳屏進行監測 (耳屏是直接位於耳道前方的一部分皮膚)，並將耳塞定位充分接觸以起感測作用，同時為客戶提供足夠的配戴舒適度。

Apple 專利圖表顯示了耳機可以固定的方式，為生物辨別感測提供足夠的壓力。(圖：Appleinsider)

蘋果 (AAPL-US) 最初建議將基於接觸的生物辨別感測器放置在耳塞的底部，但可能會影響配戴舒適度。後來衍生符合配戴舒適與靈活度的兩種方式，一種是透過柔性部件將耳塞的一部分與耳朵接觸，另一種是製造一個完全包覆耳屏的耳塞，但以不同的方式固定。

無論耳塞放置方式為何，都將使用內建感測器來確定感測方向及其音訊功能。

11 月蘋果將 AirPods 商標變更以擴大其用途，涵蓋了「一般健康儀器」，包括健康和健身感測器，監視器和生物辨別資料傳輸功能。

這項舉措無疑表明了未來 AirPods 可能存在某種追蹤設施，但是否與週二的專利內容相似，還有待觀察。