【華冠投顧】幸運星-昨日台股百花齊放！今日台股為什麼會拉回幾乎收最低？？軋完空後殺多嗎？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：3062 建漢、2383 台光電、2201 裕隆、2329 華泰、3707 漢磊

昨晚美股慶祝行情大漲 287 點，台股今日卻開低走低，幾乎收最低？？就技術分析而言：今日已接近下壓的季線（10171 點），加上 10/11 的跳空缺口兩大壓力同時出現，今日無夠強大的攻擊量及跟進量來補缺口並站上季線，所以需拉回整理。收盤指數下跌 54 點，成交量 1,435 億元。OTC 從 11/23 最低點起算，漲幅已接近 10%，今天以車用電子族群、5G 來 Hold 盤，但仍擋不住矽晶圓開高走低，收盤指數跌 0.48%，成交量縮至 385 億元。上漲檔數 675 家，下跌僅 744 家……

由於 OTC 近期漲幅近 10%，近期跌深反彈個股也乖離過大，獲利賣壓、套牢賣壓將持續釋出，昨天遍地開花的被動元件今天沒有持續的買盤出現，反倒是出現了獲利賣壓，僅 11/30 分享學員單兵操作的被動元件領頭羊 6127 九豪連續三根漲停板！！

今日新的強勢族群如下，一、5G：2485 兆赫（連二漲停）、3062 建漢、3450 聯鈞。二、汽車：6279 胡連、2201 裕隆。三、LED：3437 榮創、3527 聚積。四、半導體：3707 漢磊（矽晶圓補漲）、3141 晶宏、2329 華泰（連二漲停）、2458 義隆（10/31 分享創新高）、6462 神盾（11/29 分享創新高）。五、其他：3114 好德、1515 力山（工具機補漲）。PCB 當中的 2383 台光電連兩根漲停……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。