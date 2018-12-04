【華冠投顧】內外壓力下 《被動元件》仍穩健 《PCB及網通》看好誰將演好戲呢?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日分析「大盤再往上即將面臨下彎季線反壓，OTC 指數也已漲到 9~10 月整理平台下緣，兩者都來到壓力較大區間，續攻難度跟著升高，但因多頭控盤穩健，極短線就算遇壓回檔，也僅視為反覆沉澱籌碼」。

除了上列台股內在因素之外，昨夜美股漲勢不如市場預期、日韓股市出現較大跌幅，外在利空使今日台股壓力加重，大盤委賣張數亦如期攀升至近期高檔水位，偏重賣壓導致大盤收跌 - 54 點，OTC 指數 - 0.49%，跌幅較日韓股輕。

今日台股回檔量縮但成交量仍保持一定熱度，籌碼的換手還算充分，這對逐步去化賣壓是有幫助的，因此回檔視為沉澱籌碼，多頭只要守在大盤昨日 (12/03) 的向上缺口 9957～9979 之上，都視為強勢震盪，預期短線將是「關前整理或驚驚漲」格局。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》同創波段新高，《2492 華新科》甚至一度突破半年線反壓，終場雖然受大盤拖累收增量黑Ｋ棒，但成交量規模尚不構成出貨量的標準，整體族群走勢依然穩健，從週線角度來看仍有期待空間。

＜矽晶圓族群＞

隨著 OTC 指數來到較大壓力區，本波率領 OTC 指數強彈的 "矽晶圓族群" 也同步遇壓，當中漲勢較為凌厲的《6488 環球晶》、《5483 中美晶》、《6182 合晶》紛紛來到今年年初的整理平台區下緣以及季線的雙重反壓，再往上就會面臨中長線的解套賣壓，故續攻難度升高，短線需要進行整理。

繼昨日矽晶圓族群個股普遍留長上影線後，今日進一步轉弱下測五日線，操作上必須提防追高風險。

＜再來鎖定個股＞

昨日於 Line@主頁提到，台股反彈至今已有不少類股拉出不小漲幅，但仍有部分族群尚未充分表現，也有部分個股尚未跟著其所屬族群展開漲勢，清點盤面上已築出底部型態或已整理一段時間，但短線正乖離還不算大且有機會展開補漲行情的個股，有相當大的一部分是集中在網通（含 5G、砷化鎵）、印刷電路板（PCB）、汽車零組件這幾個族群身上。

今日 PCB 族群由《2383 台光電》拉出第二根漲停持續領漲，網通族群也有《2485 兆赫》連續漲停帶頭，汽車零組件股性較為溫和，《6279 胡連》、《3552 同致》、《2228 劍麟》... 呈逐步墊高走法，這幾個族群之中分別還有哪些個股值得留意呢？

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。