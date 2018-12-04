【華冠投顧】大盤遇壓先震盪 9979不破續看多

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

大盤今天量能也有 1437 億元，雖然收了黑 K，但大致上就如我昨天所分析的，短線量能放大又遇到反壓，短線必須先震一下才有機會再上，而防守點一樣就是看昨天低點 9979，此點不破，且在小時線結構沒出現頭部結構前，也都還是偏多看待，而 OTC 市場的部份一樣如近期分析的，131 反壓到了會尊重一下，所以短線就是先盤整類股輪動，準備部局下一波攻擊的標的。

類股方面電子指數昨天來到 10 月的跳空缺口反壓，今天盤中沒有很明顯的族群做出攻擊，比較明顯的是ㄧ些落後補漲的標的，較明顯的就是 MOSFET 的 3707 漢磊漲 8%，所以接下來的行情不仿找ㄧ些族群中還沒反彈的標的，看好風險後做短打進出，而主要權值股部份，2330 台積電弱於大盤，且季線、半年線反壓也近，能否帶領大彈站穩季線持續反彈也會是重要關鍵，而 2454 聯發科今天直接挑戰半年線，整個 IC 設計族群不少也有上攻狀況，剛減資完成的 2329 華泰今天補漲以漲停作收，類比 IC 相關低位階的 3438 類比科也進行補漲的動作。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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