【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞股強漲後拉回 蘋概股領跌台股

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 79 點至 10040 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 43.54 點，電子期逆價差擴至 - 1.38 點，金融期轉為逆價差 - 5.95 點。現貨部分，三大法人賣超 38.1 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3259 口至 9833 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 4350 口至 35826 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 7737 口至 980 口。

美股週一反映 G20 川習會利多，美股四大指數大幅收高，但盤中漲點一度超過 2% 而收盤卻漲點收斂，加上美股盤後白宮發出聲明，針對 90 天貿易談判期限指出起始日期是由 12/1 起算，而非市場預期由明年 1/1 起算，加上傳出此次貿易談判將由鷹派主導，美股電子盤早盤開低走跌，連日韓股市同步開低，台指期早盤受到亞股拖累已下跌 39 點開出，現貨開盤也在短線漲多賣壓出籠帶動下，指數開低走低一度跌破 10100 點大關。且隨著盤中傳出蘋果股價再遭匯豐降評，蘋概股成為週二盤面領跌重心，大立光與可成跌幅均超過 5%，加上台塑四寶與紡織食品水泥等類股轉弱，非金電族群下壓一度拖累台股盤中跌幅加劇，所幸陸股早盤一度翻紅激勵台股盤中一度站回 10100 點，但尾盤日韓股市跌勢加劇，且美股電子盤跌點擴大，加上櫃買指數午盤過後跌點擴大，尾盤指數反以逼近盤中低價作收。終場加權指數下跌 54.33 點或 0.536%，收在 10083.54 點，成交量能 1438.98 億，較前一日縮減 268.32 億。技術面來看，週二日 K 小黑且量縮狹幅震盪，日 KD 指標持續黃金交叉向上，但上檔面臨季線壓力而下檔仍有均線多方排列，行情短線仍有望震盪偏多挑戰上檔壓力。

選擇權分析

月選擇權未平倉量觀察，未平倉最大量支撐壓力區由 9200~10200 縮窄至 9500~10200，可觀察到 12 月賣權的較低履約價 OI 都有減少跡象，轉而在 9500~9700 附近增加，顯示中期的下檔支撐向上趨攏，不過隨指數拉回，週選買權 OI 增加積極度較強，雖然週選 OI 最大量區不變，但目前買賣權在 100500 上下一檔合約的 OI 都相當高，因此明日週結算行情較可能呈現小震幅整理。 (永豐期貨研調)

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。