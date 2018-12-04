「新興市場之父」墨比爾斯：美中貿易戰尚未結束

美中雙方同意於明年 1 月 1 日起，貿易戰將停火 90 日，給予彼此時間達成貿易協議。然而，許多專家認為，美中貿易戰停歇並不會持續太久，以貿易涉及的廣度，90 日之內要達成協議非常困難，部分新興國家將受到貿易戰轉單所帶動。

有「新興市場之父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius)，週一 (3 日) 接受美國財經媒體訪問表示，他認為美中之間的貿易休戰是好消息，但他認為貿易戰尚未結束。

美中雙方在週末達成貿易戰休戰協議，使美股和新興市場股市上揚，達到兩個月以來的新高，iShares MSCI 新興市場 ETF 週一 (3 日) 攀升 2.02% 至 41.91 美元。

iShares MSCI 新興市場 ETF 走勢

墨比爾斯一直很看好新興市場，在該市場面臨動盪後，他在 7 月時表示，新興市場股票很便宜，且將受益於美中貿易戰。

在貿易戰沒明顯結束跡象之下，墨比爾斯再度重申看好新興市場的看法，他指出，除了中國之外的新興市場可能將受惠，因為一些於中國的生產，將移轉至其他國家。

新興市場中，墨比爾斯最看好巴西，因為該國與美國位於同個時區，且有「不錯的生產能力」。此外，孟加拉將受益於服裝製造業，越南則將受到鞋業製造商帶動。

美中貿易戰下一關注時間點



美國智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 的中國研究中心副主任 Scott Kenned 指出，12 月 18 日為中國改革開放 40 週年大會，市場可關注北京當局是否在此特殊的日子，宣布重要經濟事項。

Kennedy 認為，若中國在當天沒有任何宣布任何重大事項，則可能代表著中國的經濟方針和工業政策並沒有太大變化，在此情況下，90 日休戰之後，美中貿易戰可能將再度升溫。

美國方面，Kennedy 表示肯尼迪表示，他將關注川普內閣能否更有系統的運作，例如，較溫和派的美國財政部長 Steven Mnuchin 和強硬的美國貿易代表 Robert Lighthizer 可否開始合作，很大部分將決定華府對中國的施壓程度。