中美貿易協議？白宮經濟顧問：謹慎樂觀 大摩調升中國經濟和股市前景

白宮經濟顧問 Larry Kudlow 表示，中美間要達成廣泛貿易協議還有許多障礙，但在川普總統與中國領導人面對面會議後，雙方已自貿易戰暫時休兵，所以他抱持「謹慎樂觀」的看法。

川普原訂 1 月起將價值 2000 億美元中國進口產品的關稅自 10% 調高至 25%，但他在週六 G20 晚宴後宣布，同意延後 3 個月執行該調高關稅的行動，好讓兩國有更多時間就各種分歧進行談判。

道指一度大漲 441 點回應 G20 的好消息。Kudlow 向媒體表示，川習會可望導向最終的突破。

「我認為這只是一個很巨大很巨大的大事而已，個人關係很重要，我們將看到這一切如何發展，我謹慎樂觀。」

白宮表示，中國已承諾購買更多美國農產品，並以自己的方式撤回提高美國車關稅的行動。Kudlow 稱，就他「理解」來說，汽車關稅最終可能會消失，但目前還沒有具體協議。

Kudlow 稱，令他更樂觀的是，習近平的親自參與。「我們從未看過習近平主席像這次一樣親自參與。」他補充提到，習近平對爭議問題點了解得相當透徹。

長期以來，川普一直指控中國利用高額關稅阻止美國產品進口，並迫使美國企業放棄商業秘密才能進入中國市場。



Kudlow 坦承，現在還不確定能否達成協議，「過去我們好幾次往這條路走去，但最後結果只導向失望，過去的記錄並不好。」

但中國必須像其他國家那樣開放自己的市場，這一點「全球都會認同我們。」

「中國不再是開發中國家，而是已開發國家，他們已經參加主要聯賽了，就應該遵守主要聯賽的規則。」

信評機構看法

儘管中美貿易戰休兵，穆迪仍將全球製造業前景自「樂觀」調降為「穩定」，認為今年貿易緊張局勢仍會挫傷需求，同時因為投入成本提高，產業獲利下降。

摩根士丹利調高中國經濟和股市前景，分析師稱，「以這事件來說，隨著 S&P 500 自高點下降 10% 之後，我們得知美政府對市場很敏感，也願意增強對中國溝通的努力，雙方善意似乎都在增加。」

摩根士丹利分析師提到，中美再開啟貿易談判「對中國商業信心是正面消息，對 2019 年的成長提供小幅向上的支撐力。」

「我們認為，在未來貿易談判中，中國需要處理關鍵結構性議題，例如智慧財產權的保護、產業政策，這符合中國國內經濟改革議程，雖然我們認為中國 2019 年 GDP 成長將自今年的 6.6% 下降至 6.3%，但最終貿易緊張局勢的緩和可望讓我們 2019 年的成長軌跡有上行可能性。」

最重要的是，「決策者可能放寬財政融資限制 (尤其是基礎設施的資本支出)，並且調降準備金比率。」