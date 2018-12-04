鼻塞、流鼻涕 是過敏還是鼻竇炎？

【採訪整理／張郁梵】

急性鼻竇炎是感冒的續發性細菌感染，少數是因牙根發炎引起。由於症狀和感冒、過敏性鼻炎相似，容易混淆而疏忽，一旦延誤治療，可能惡化成不可逆的慢性鼻竇炎，必須靠手術根治。究竟慢性鼻竇炎和過敏性鼻炎該如何區分呢？

梓奇從小就有過敏性鼻炎的問題，早上起床總是噴嚏打不停，還時常鼻塞。不過，自從半個月前感冒後，鼻塞的狀況愈來愈嚴重，原以為是過敏發作，沒想到這次鼻炎的症狀卻特別嚴重，不僅常流出很濃稠、顏色很黃的鼻涕，喉嚨也總是感覺有痰卡住，最令他困擾的是，最近心愛的女友常在接吻時抱怨他有口臭，就連他自己也感覺呼吸時都聞得到魚腥味。直到最近去看耳鼻喉科後，才被告知是「鼻竇炎」惹的禍！

慢性鼻竇炎不可逆

只能靠手術治癒

鼻竇是位於眼睛和鼻腔附近顏面骨中的空腔，充滿著空氣且與鼻腔相通，亞東紀念醫院耳鼻喉科醫師張智銘解釋，鼻竇圍繞著鼻腔發育而成，分為上頜竇、篩竇、額竇及蝶竇四對，左右各一，具有協助調節呼吸時氣體溫度及濕度、鼻腔共鳴等功能。

正常的鼻竇裡有很多肉眼看不到的「纖毛」，可以把一些髒東西，經由一定的路徑掃到鼻腔裡，功能有點類似鼻毛。若鼻竇因為鼻子反覆發炎，導致開口塞住，鼻竇內的分泌物或髒東西排不出去，就會堆積在鼻竇內，一旦分泌物滯留，細菌就會在鼻竇黏液中繁殖，引起反覆感染。鼻竇內的膿液愈積愈多，造成內襯黏膜發炎，就稱為「鼻竇炎」。

張智銘醫師指出，臨床上，依症狀持續的時間，以及鼻竇阻塞的程度，可分為急性鼻竇炎（症狀持續 4 週以內）、亞急性鼻竇炎（症狀持續 4～12 週）、慢性鼻竇炎（症狀持續 12 週以上）。其中，最難處理的就是慢性鼻竇炎，指的是有一個或一個以上的副鼻竇內膜已發生了不可逆的變化，除非透過手術治療，否則藥物治療效果差。

來源：《大家健康》 2018 年 12 月

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