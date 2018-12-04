寒冬關節疼痛，如何緩解？

【採訪整理／張郁梵】

現代人長時間久坐，加上不良的生活習慣，容易造成身體肌力失衡，進而演變成各種疼痛，如下背痛、肩頸痠痛。專家建議，適度伸展放鬆筋膜、增加關節活動度，能改善疼痛。本文請專家推薦舒緩疼痛的５個招式，民眾只要準備一條彈力帶，就可自行在家動手做，緩解疼痛不適！

寒冷的冬天是否讓你全身都不舒服呢？研究顯示，約 2/3 關節或慢性疼痛的病患在氣候變化時症狀會加劇。專家建議，可以透過溫和熱敷、水療及正確運動等方式，緩解疼痛。

你的身體也是氣象台嗎？

這些病愈冷痛得愈厲害

臺北醫學大學附設醫院復健部歸納出「秋冬疼痛 Top5」，包括退化性脊椎關節炎、肌肉筋膜痛、纖維肌痛症、風濕性關節炎、肌腱炎等疾病，都會讓人越冷痛得越厲害。很多病患常形容自己是氣象台，症狀經常隨季節或氣候改變而波動，尤其又濕又冷的天氣，容易導致肌肉緊繃，造成身體筋骨及筋膜疼痛，關節炎發作。

北醫附醫復健醫學部主任康峻宏解釋，氣溫下降或是氣壓改變，可能會使血管收縮，周邊血液循環較差，交感神經較興奮，軟組織特性也可能改變。有些動物研究甚至顯示，長期暴露於冷濕狀態，關節軟組織會產生類似發炎的反應，使得疼痛反應加重，原有骨關節、風濕或疼痛的症狀也會因此惡化。

康峻宏主任表示，這類疼痛雖然不會要人命，但痛起來卻讓人坐立難安，建議可透過適度保暖、溫和熱敷、水療及正確運動等方式緩解症狀，尤其冬天運動可讓身體熱起來，正確的運動不僅能改善疼痛，也有助於改善睡眠、情緒等問題。

來源：《大家健康》 2018 年 12 月

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