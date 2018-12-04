新陳代謝科醫：跟著我吃米飯，已有數千糖尿病患緩解！

文／早安健康編輯部

根據統計，全球每八秒，就有一人死於糖尿病，糖尿病已經成為席捲全球的流行病！而台灣的糖尿病患者也突破 200 萬人，相當於每 10 位成人就有 1 人患有糖尿病，每年仍以 2.5 萬人持續增加中。但究竟問題出在哪裡呢？

台灣糖尿病患愈來愈多？為什麼？

新陳代謝科醫師洪建德表示，就是因為飲食西化，少吃米飯，卻吃了太多其他升糖指數更高的食物，導致我國糖尿病流行病學發生率上升。

洪建德醫師說，從台灣光復後的資料來看，我們米飯的攝取量就像自由落體一樣一直下滑，而其他澱粉類及食物的消耗量是增加的。

「我們從以前吃三碗米飯，到現在吃不到半碗，大概只剩五分之一的攝食量。」洪建德醫師指出，這代表兩個意義，分別是多元化及速食化。

「速食很多，各式各樣的速食，很快的就一碗料裡了。」洪建德醫師表示，麵食類、尤其是烘焙類增加很多，這些食品的升糖指數（GI 值）比較高，導致胰島素分泌量增多，相對胰島素阻抗就會增加，更容易肥胖。「我們可以發現，米飯的攝食量開始下降時，糖尿病的發生率就漸漸上升。」

洪建德醫師分享，從他獲德國公費研究開始，就體會到人類及糖尿病患、三高病患，新陳代謝症相關的所有病患， 都需要「均衡營養」， 30 多年來一直主張如此的中庸之道，「而我成功診治的 5 千多位病人，都沒有洗腎、中風及視網膜剝離等併發症出現。」

人類的祖先是慢慢演化而來，所有動物的基本能量都是葡萄糖，而葡萄糖最主要的來源即為碳水化合物。各國專家對糖尿病飲食的建議，都是請病人要吃定時定量的食物，其中碳水化合物要選擇｢緩慢釋放型」的，或稱作「低升糖指數型」的食物，其中米飯就是很好的代表。

白飯最好吃且能多元搭配

多吃未經加工、磨粉再製，並保留原始結構的食物才最能夠維持血糖穩定，但在這之中為什麼那麼推薦白飯？洪建德醫師列出原因：

1、美味且可近性高：洪建德醫師認為，白飯在五穀類中最好吃，也是台灣人最容易取得的醣類來源。

2、適合搭配食材：白飯很適合與肉類、海鮮及蔬菜等各式各樣食材搭配，混合肉菜飯、營養均衡的一餐，腸胃需要花 6 小時消化，緩慢釋放葡萄糖，維持血糖穩定。

3、沒有過敏性：米飯幾乎沒有過敏性、添加物也少，不像小麥製品有麩質過敏的問題。

除了一般人外，洪建德醫師也說，糖尿病患攝取適量米飯，血清胰島素需求就較低，如此可恢復胰島素的敏感度，胰島素阻抗愈來愈少，胰島細胞可以慢慢恢復原先的內分泌功能，達到「緩解」，就是不必用口服藥或所需胰島素劑量降低，甚至有可能不用再打胰島素。

來源：《早安健康》 2018 年 12 月

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