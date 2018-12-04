「現金為王」概念又回來了 小摩呼籲「加碼」持有美元現金

摩根大通資產管理公司 (J.P. Morgan Asset Management) 在季度資產配置報告中指出，現在持有美元現金不僅是安全的投資，而且提供的風險調整後回報率還要高於股票。

美股走過十年大多頭，投資人從安全、流動性的股市中收益頗豐，但從標普 500 指數調整後波動率來看，「現金為王」將當道，摩根大通全球多資產策略主管 John Bilton 將 2019 年持有美元現金的投資建議，調升至加碼。

Bilton 表示，「夏普比率」是用來衡量收益及風險參考指標之一，而現在持有美元現金的「事前目標績效夏普比率」(ex-ante Sharpe ratios)，首次十年來超越美股。

摩根大通全球多資產策略團隊正在為美股盈利成長放緩，以及宏觀經濟風險上升的投資環境預作準備，預期這將對股市上漲形成壓力，小摩並著手降低其投資組合的風險，將美元現金的配置建議調高到「加碼」，並將股票及債券調降至「減碼」。

隨著美元現金殖利率攀升，美元貨幣市場資產來到八年新高。(來源：Bloomberg)

在股市投資建議中，儘管歐元區股票估值便宜，並未便宜到具有吸引力，在政治困境和最近財報季業績乏善可陳下，對歐股抱持懷疑態度；相對而言，在盈利彈性更高下，則更青睞美股。

摩根大通資產管理認為，雖然美國企業業盈利成長放緩，宏觀經濟風險上升，但未來 12 個月經濟衰退的風險仍然很低。