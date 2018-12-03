〈房產〉11月全台房屋移轉變動不明顯 新北市六都之冠 唯一月增且年增

全台六都會區分別公布 11 月「建物買賣移轉棟數」，移轉量最大為新北市的 4964 戶，月增 5.5%，年增 13.2%，是六都中唯一呈現移轉數月增且年增的都會區，11 月全台移轉棟數 1.85 萬棟，月減 2.8%，年減 1.8%，整體買賣移轉棟數變動幅度並不明顯。

而高雄市及台中市的 11 月買賣移轉數，為六都中呈現月衰退及年衰退的都會區。

累計 1-11 月全台六大都會區移轉棟數為為 19.4 萬棟，年增率 5.2%，信義房屋 (9940-TW) 指出，統計至前 10 月止，全台房屋賣移轉棟數為 23 萬棟，估全年應會落在 28 萬棟左右水準，出現連續 2 年觸底反彈走勢。

永慶房屋業管部謝志傑經理表示，今年九合一選舉戰況激烈，並同步反映到六都房市交易量上，其中台北、台中、高雄北中南三大都會區選況最膠著，候選人紛紛端出各種提升城市發展與建設的政策，讓三都的購屋者陷入觀望氛圍，交易量明顯較上月衰退；反觀新北、桃園、台南則是選情較為穩定，民眾購屋心態較不受選舉影響，房市維持年底購屋旺季的態樣，交易量皆較上月溫和成長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11 月的買賣移轉棟數大致反應 10 月的市場交易狀況，今年 10 月受外在股災衝擊，交易表現一般，加上 11 月地政機關的工作天數和去年同期相當，因此反應出來的買賣移轉棟數，和去年同期相似，11 月移轉棟數與上月或去年同期都相近。

台北市部分，11 月移轉量月減 13%，謝志傑說明，由於 10 月內湖區有大量新屋交屋拉高基期，在沒有新屋大量挹注及受選舉短暫因素影響，房市交易量月減超過 1 成，不過雖然購屋氛圍受到干擾，使原是購屋旺季的 11 月交易量受到衝擊，但預料在選戰結束後，累積的遞延、觀望買氣可望回籠，帶動房市交易動能。

東森房屋研究中心經理于靜芳分析，全台六都累計今年 1-11 月交易量將近 20 萬棟，交易較去年回溫，今年有望全年落在 27-28 棟之間，尤其雙北市在近 2-3 年價格修正後，買氣回升不少，加上自住客當道下，新北市重劃區都祭出中小坪數、低自備款方案吸睛，明顯交易量去年回溫 1-2 成，九合一大選後，目前選後看屋人潮有回籠跡象，但在自住客市場下，價格仍是成交關鍵，估計短期內房市變化不大。

于靜芳指出，至於台中、高雄市綠地變藍天，高雄韓流拚經濟，加上亞洲新灣區、高雄軟體園區、路竹科學園區等話題，吸引企業投資與增加就業機會，未來房價應有機會走止跌回升趨勢，但執政者甜蜜期不長，可觀察明年上半年房價、交易量變化，以及當地是否注入房市活水政策，而台中建設議題十足，今年交易量已有亮眼表現，但市空汙問題一直為人詬病，若執政者能提出有力政策，應有助交易提升；整體 2019 年房市，民眾多期待看好有新改變，台商回流趨勢將有助於房市、土地需求量持續增加，但影響房市關鍵，也要觀察執政者如何端出明年經濟、房市政策，全球產經變化狀況，以及注意明年央行可能第 2 季後可能跟進升息等不確定因素。