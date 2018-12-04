金價上揚 因美中貿易關系緩和引發美元拋售

路透12月3日 - 金價周一上漲1%，觸及逾三周高位，受美元遭拋售提振，此前美國和中國同意暫停加征新的貿易關稅90天。

與此同時，鈀金價格飆升至紀錄高位，僅比金價低約12美元。

現貨金上揚0.78%，報每盎司1,231.35美元，盤中觸及11月7日以來最高每盎司1,234.87美元。

美國期金收漲1.1%，報每盎司1,239.60美元。

“今天金價上漲主要是因為美元走軟，受中美兩國在G20會議期間的磋商結果，至少我們稱之為一個積極的結果影響，美元兌多數貨幣下跌，”GraniteShares投資組合經理Jeff Klearman表示。

“這不是可能出現的最積極的結果，但在進行磋商和暫停加征新關稅方面是積極的。這幫助壓低了美元，支撐了金價。”

美國總統特朗普和中國國家主席在阿根廷舉行的20國集團(G20)峰會間隙舉行了會晤，雙方同意在至少90天內不加征新的貿易關稅，同時舉行磋商以解決現有爭端。

這促使投資者賣出美元，使黃金對持有其他貨幣的投資者而言更便宜。

由於在美國升息的背景下，美中爆發貿易沖突，使美元今年一直是投資者青睞的避險資產，削弱了黃金的吸引力。

“如果金價能在1,230美元上方站穩，特別是如果金價升穿1,235美元，可能會進一步上漲，”ActivTrades的首席分析師Carlo Alberto De Casa在一份報告中寫道。

“如果美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)在2019/20年減少加息次數，金價上漲的可能性會更大。”

其他貴金屬方面，現貨鈀金急升2.3%，報每盎司1,205.00美元，盤中觸及紀錄高位1,221.95美元。

鈀金主要用於生產汽車尾氣減排的催化器，今年以來已經上漲了15%左右。

美國總統特朗普周一稱，中國已經同意下調美國汽車的進口關稅。

現貨銀攀升1.5%，報每盎司14.38美元。現貨鉑金上漲1.1%，報每盎司806.40美元。