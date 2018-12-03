看病、公務機關刷卡繳費 明年維持不收手續費

市場傳明 (2019) 年民眾看病若要刷卡，發卡機構將收取刷卡手續費，對此，聯卡中心今 (3) 日表示，「公務機關信用卡繳費平台」明年度仍維持不向持卡人收費，而採由公務機關編列預算方式支應手續費。

聯合信用卡處理中心「公務機關信用卡繳費平台」自 2016 年開辦起，提供民眾於公務機關刷卡繳規費、及公立醫院刷卡繳看診費用，目前此平台已有 1415 家公務機關及公立醫院加入，參加平台的發卡機構共 33 家，平均單月交易筆數約 2 萬筆，甚受民眾歡迎且高度使用。

不過，近期有部分媒體報導，由於銀行、醫院不想再負擔相關成本，因此打算自 2019 年起，在公立醫院刷卡付醫療相關費用，將會加收手續費。消息一出，不僅引起民眾反彈，部份立委也相當關切此議題。

聯卡中心表示，明年起，信用卡持卡人只要是使用有加入平台的 33 家銀行信用卡，在 1415 家「公務機關（含公立醫院）信用卡繳費平台」繳交公務機關規費及醫療費，依舊完全不用負擔手續費。

至於手續費由誰支應，聯卡中心表示，只是刷卡手續費該由發卡銀行吸收，抑或是公務機關另編預算負擔都還在討論中，預期將採採由公務機關編列預算方式支應手續費，聯卡中心目前正與相關公務機關討論付費方式。