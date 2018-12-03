元大三券商搶ETN指數資格頭香 預計明年4月可望連結商品掛牌

台灣證券交易所表示，今 (3) 日已收到元大證券、富邦證券與元富證券三家券商申請 ETN(指數投資證券) 指數資格認可，預計最快明年 4 月就有連結商品掛牌。

證交所表示，三家券商 ETN 申請案，經召開標的指數資格認可審查會議通過後，由證券商檢具相關書件，再向金管會及證交所申報發行 ETN。

證交所表示，元大證券申請「台灣指數公司特別股混合高股息 20 報酬指數」，富邦證券申請「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」，元富證券則申請「標普中國新經濟指數（S&P New China Sectors Index）」。

值得注意的是，富邦證券也同時跟櫃買中心申請 ETN 指數認可，是唯一在兩個市場的送件申請的券商。

根據三家券商送件資料，元大證券「台灣指數公司特別股混合高股息 20 報酬指

數」是由台灣指數公司編製，從上市股票中挑選 20 檔股票組成成分股，如果選取股數不足 20 檔，則改由市值、流動率與現金配息中挑選較佳的普通股補足。

富邦證券的「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數」，同樣由台灣指數公司編制，主要個股主要以蘋果供應商為主，從中挑選在證交所上市，流動性佳、財務穩健的十大個股。

此外，富邦證券也同時向櫃買中心申請「存股雙十等權重報酬指數」，以多種指標評分篩選上市股票，再依照市值比例分配傳產、電子與金融三大類股中，挑選出 20 檔成分股。

至於元富證券的「標普中國新經濟指數」則由標普道瓊斯指數公司編製，根據市值與日均交易金額篩選高流通的成分股，個股產業涵蓋陸股中具成長動能的消費及服務等產業，包括 A 股與海外掛牌，共計有 193 檔成分股。