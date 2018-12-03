【華冠投顧】盤後分析：貿易戰休兵，價量齊揚重返萬點

劉彥良 分析師

川習會達成貿易戰休兵，美國延後 90 天實施加稅至 25%，而中國則要增加進口美國產品來降低貿易不平衡。全球股市在利多激勵下紛紛大漲，台股亦價量齊揚狂漲 249 來到 10137 點，成功收復萬點大關，成交量來到 1670 億元。

就技術面上來看，台股接下來的壓力是季線 10183 至長黑 K 棒高點 10272，也就是說上檔的空間有限，不過中小型股在內資及企業年底作帳下，將會輪動輪漲，投資朋友要好好把握。

盤面上多點開花，其中以被動元件表現最強，收盤約有 16 家攻上漲停。貿易戰休兵下，被動元件有機會扭轉 10 月營收大減的頹勢，不過後續還是要留意報價表現。蘋概股在三王領軍下也展開反彈，股王大立光 (3008) 強攻漲停，帶起玉晶光 (3406)、燿華(2367)、華通(2313)、穩懋(3105) 和台郡 (6269) 等等同步勁揚

由於今天的成交量來到近 1700 億元，代表很多投資朋友在今天才進場追價，而在低檔買進的投資人卻是變相在賣。我們在今天趁手中持股衝高也陸續獲利了結，目前僅保留一檔股價改寫波段新高的 PCB 個股，接下來會將資金轉向低基期剛起漲的個股或是等強勢股量縮拉回再進場，大原則是不追高，低檔布局。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。