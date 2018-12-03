陸股全日放量強漲 上證指數收漲2.57% 站回2600關卡

陸股滬深兩市股指今 (3 日) 大幅高開，類股齊漲下，快速站上 60 日均線，全日維持高位震盪，下跌個股累計不足 50 檔。截至收盤，上證指數報 2654.80 點，漲 2.57%；深成指數報 7938.47 點，漲 3.34%；創業板指數報 1372.79 點，漲 3.27%。

兩市成交額較前一交易日大幅放量，滬市成交額人民幣 1878 億元，深市成交額人民幣 2372 億元。

各類股當中，券商、股指期貨概念股、國貿、通信、電子、白酒等行業板塊表現突出，漲幅居前。

同時，隨著兩市股指大幅攀升，北上資金今日蜂擁而至，市場成交量快速釋放，大盤已打破近期盤整。截至收盤，北上資金淨流入人民幣 95.48 億元，其中，滬股通淨流入 89.01 億元，深股通淨流入 37.19 億元。

儘管市場各類股全面上揚，中信證券建議，布局繼續以能夠抵禦經濟波動的弱週期行業為主，包括醫療、新能源產業鏈、軍工、農業、企業級雲服務、5G、免稅店、保健品等。

聯訊證券認為，未來一段時期、在配置上可以更加積極一些，年底有望形成普漲行情，甚至有一舉衝破前期 2700 點阻力，邁向 2800 點的可能，把握年內最佳吃飯行情。

申万策略表示，接下來繼續關注兩條主線：一是沿著財政「補短板」受益的角度，關注 5G、太陽能風電、新能源汽車和建築裝飾；二是沿著前期監管從嚴，未來市場化紅利釋放的角度關注券商、遊戲和教育。