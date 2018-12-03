【大行報告】中泰證券：煤價整體窄幅波動 繼續看好業績穩健高股息標的

中泰證券發表研報指，上週煤炭指數下跌1.0%，弱於滬深300上漲0.9%。動力煤，產地方面，陝西榆林地區煤價延續下行趨勢本週下調10元不等，神府地區煤價暫穩。港口方面，受主產地動力煤整體弱勢下行影響，疊加汽運成本降低，需求端開始壓價，而貿易商報價依然堅挺，在雙方博弈之下本週港口動力煤價漲後回落。當前下遊電廠庫存處於近些年高位，採購以長協煤為主，市場煤採購意願較弱，同時部分供應商開始鎖價預售12月份市場煤，在市場需求被預支情況下，疊加下降的汽運成本，短期港口動力煤價或將繼續弱勢震蕩。

焦炭，唐山二級冶金焦價格已經累計下降450元/噸，鋼材現貨價格持續下跌使鋼企利潤觸及盈虧平衡線，一方面部分鋼企停產檢修開工下降，另一方面繼續壓低焦炭價格以求分配利潤。焦炭受下遊鋼價傳導，價格面臨一定回調，但考慮整體庫存偏低，預計底部價格有一定支撐。

煉焦煤，產地方面，山西地區煉焦煤市場整體偏穩，臨汾、長治地區的部分煤礦在鋼焦利潤收緊的情況下主動降價，其低硫瘦煤及主焦煤價格下降40-80元/噸左右。考慮到目前主焦煤以及配煤價格已達近年高位，疊加下遊焦企利潤大幅收縮且有擠壓煤企利潤的迹象，煉焦煤價格或將高位回調。

中泰認為，由於政策調控、水電替代以及貿易商預期情緒波動等因素，今年煤價整體呈現淡季不淡、旺季不旺的態勢，當前經濟下行壓力較大，股票估值整體處於低位，主要推薦低估值及長期盈利穩健高股息的可穿越週期的龍頭公司陝西煤業(601225-CN)、中國神華(601088-CN)等，高彈性標的建議關註：兗州煤業(600188-CN)，焦化股推薦：開灤股份(600997-CN)、山西焦化(600740-CN)等，焦煤股推薦：淮北礦業(600985-CN)、潞安環能等(601699-CN)。