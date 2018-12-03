川普貿易權限面臨新挑戰！參議院重要議員發聲考慮施加限制

川普在貿易政策上的權力，可能要面臨真正挑戰了。

據美國媒體 Axios 報導，共和黨成員、即將在新一屆國會擔任參議院財政委員會主席的 Chuck Grassley 表示，他可能會推動出台相應措施，讓美國總統川普更難實施新關稅措施。

報導援引 Grassley 的話稱，他將考慮限制川普政府以《貿易擴展法》「232 條款」中的「國家安全」為由去施加關稅，「可能現在對『國家安全』的定義過於寬泛，也可能是『國家安全』這個理由的使用條件過於寬鬆。」

Grassley 目前為參議院司法委員會主席，他將於明年成為參議院財政委員會主席，這也將是他第三次擔任這一職務，十幾年前曾擔任過兩屆這一職位，貿易政策正處於該委員會負責審議的範圍。

Axios 報導指出，Grassley 這一直白表態，對自由貿易支持者來說是一針興奮劑。儘管限制美國總統在「232 條款」下的權力並非新鮮事，但是共和黨此前一直不願意直接「觸犯」川普，而如今情況則開始出現變化。

至於如何限制川普貿易權力，其中一個需要關注的就是俄亥俄州共和黨參議員 Rob Portman 提出的「232 條款」改革議案，這一議案也得到愛荷華州共和黨參議員 Joni Ernst 的支持。

上述報導指出，雖然川普政府近期已經打消了部分共和黨成員在貿易問題上的顧慮，但是很多來自農業州的共和黨成員對於貿易糾紛如何演進仍然有所擔心，而來自愛荷華州的 Grassley 本身也是農民家庭出身。

在上個月宣布去參議院財政委員會任職的意向時，Grassley 就曾指出，他希望確保儘可能多的美國人享受美國經濟發展帶來的好處，而他的優先任務之一，就是為農民、製造商以及服務提供商爭取更多市場機會，「向全球出口更多『美國製造』的商品和服務」。

而在這一輪全球貿易摩擦中，美國農業遭受的損失尤為明顯。在 Grassley 自己的家鄉愛荷華州，美國農業部此前預計明年這裡的農產品收入將大幅下滑 13%。

事實上這也不是川普貿易政策首次面臨質疑，早在今年 7 月，參議院外交關係委員會主席、共和黨議員 Bob Corker 也曾指出，大規模關稅意義不明，「在我看來，沒有一個人能說出具體的目標，或者計劃是什麼，戰略是什麼。」

隨後美國國務院助理國務卿 Manisha Singh 嘗試解釋，稱關稅是為了維護美國民眾的經濟安全性，並確保美國工人、農民和企業能在全球範圍內保持競爭力。

但 Corker 直言，Singh 的解釋「並不能說服我們」：「這個國家的民眾正受其所累，農民現在是收成季，他們正在虧錢。」民主黨參議員 Robert Menendez 也批評稱，關稅是對美國盟友的「魯莽行動」。

『新聞來源／華爾街見聞』