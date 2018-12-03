成為最大挖礦上市公司 Squire Mining以4500萬美元收購CoinGeek

鉅亨網編譯凌郁涵 2018年12月3號17點30分

據報導，加拿大 ASIC 設計晶片公司 Squire Mining 宣布已簽訂收購加密貨幣挖礦商 CoinGeek 及其附屬公司所擁有的加密挖礦資產的協議，Squire Mining，將成世界上最大的加密貨幣採礦商，並改名為 CoinGeek Technologies Ltd.

Squire Mining 和 CoinGeek 於 8 月首次合作。根據該協議的條款，Squire Mining 掌控 CoinGeek 的運營和員工，以及位於加拿大、美國和哈薩克 62,440 台 ASIC 挖礦設備。此外，該交易還賦予了 Squire Mining 對 CoinGeek 持有的其他資產的優先購買權，該協議在交易完成後一年內有效

Squire Mining 估計，此次收購的金額大約為 4530 萬美元。

Squire Mining 執行長 Taras Kulyk 表示:「此次收購 CoinGeek.com 和 CoinGeek 將讓 Squire Mining 成為全球市場領先的品牌，也將使我們成為全球最大的比特幣挖礦上市公司。通過我們持續發展的晶片設計和製造業務垂直整合，我們將在 2019 年尋求商業化，從而為股東創造巨大的價值。」

CoinGeek 於 2017 年 8 月被加拿大億萬富翁 Calvin Ayre 所收購，他是比特幣現金的大力支持者。Ayre 於今年 1 月開始進行 CoinGeek 的挖礦業務，專門針對比特幣現金區塊鏈，並很快成為該領域的最大貢獻者。

對於此次收購，Ayre 表示:「我相信比特幣區塊鏈將的大規模擴展，以應對企業對於這項技術的需求。此次將挖礦和 CoinGeek 品牌資產出售給 Squire，我將對比特幣成功的承諾加倍努力。這些資產將使 Squire Mining 能夠在全球競爭，為企業使用區塊鏈技術鋪平道路。」

在今年 8 月份，Squire Mining 也與韓國最大的企業集團三星電子 (005930-KR) 簽署了合作夥伴關係，三星將生產 Squire Mining 所設計的微晶片。