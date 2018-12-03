次貸重演？美國今年CLO發行量超1240億美元 創紀錄新高

利率普遍上漲，投資者紛紛尋求浮動利率結構產品，令一種新型的資產證券化工具大受歡迎。

彭博統計數據顯示，今年以來，美國的抵押貸款憑證（CLO）發行量已經創下了紀錄新高，總計達到 1245 億美元。抵押貸款憑證（CLO）以銀行的商業貸款或個人貸款為擔保，由特殊目的實體（SPV）發行，收益來自借款人償付的本息。

CLO 的再度興起，源於今年早些時候《多德 - 弗蘭克法案》的放寬。監管機構廢除了要求所有證券化機構保持 5% 風險保留的規定，即 CLO 發行方無需繼續持有 5%。自那以來，美國 CLO 市場開始出現井噴式發展。

相比於其他固收產品，CLO 債券的投資回報要更高一些，投資者也可以從不同的債券分級中達到對應的投資目標。目前，CLO 投資者是美國槓桿貸款的最大買家，而銀行是 CLO 最大的發行方，主要目的在於調整資產負債、提高資本充足率等。

在利率上漲的環境下，高收益的 CLO 受到了投資者的熱捧，不僅是美國，歐洲今年以來的 CLO 發行也達到了金融危機以來的新高。路透社此前的報導提到，LPC Collateral 數據顯示，歐洲今年以來已經發行了超過 260 億歐元的 CLO，而且市場還在進一步擴張，全年發行量有望逼近甚至超過 2006 年的紀錄高位。

但 CLO 及槓桿貸款被視作可能引發下一次金融危機的重要隱患。美國參議員 Elizabeth Warren 上月致函監管機構，擔憂槓桿貸款市場具備 2008 年前次貸市場的許多特徵。「這些貸款普遍承銷不良，對貸款人和投資者基本沒什麼保護。」

摩根士丹利研究認為，創紀錄的 CLO 和槓桿貸款發行量，以及承銷質量的下降，令下一輪經濟衰退的貸款違約率可能高達 24.2%，超過 2007-09 期間的 23.3%。

聯準會主席鮑威爾在 11 月 28 日的講話中提到，信貸承銷指標已經惡化，槓桿倍數上升，在經濟下滑階段，一部分高槓桿借款人中可能會被殃及，承受高於預期的損失。

「目前看來，我認為這種損失不太可能對系統核心機構的安全性和穩健性構成威脅，相反，這些風險可能會落在抵押貸款憑證（CLO）這類資產的投資者頭上。」鮑威爾在上周三的講話中特別提示了 CLO 的風險。

華爾街見聞主編精選文章《銀行已撤，散戶接盤！次貸翻版難再現真正原因找到了》此前提到，美國銀行體系的風險敞口很小，而且過去六年來，散戶投資者在槓桿貸款市場的比重越來越大。CLO 和槓桿貸款未必會帶來又一次次貸危機，但流動性錯配的屬性，使得經濟下行周期時投資者可能在踩踏出售中承受巨額虧損。

『新聞來源／華爾街見聞』