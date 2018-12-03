巴黎爆發50多年來罕見騷亂 法國政府考慮宣布進入緊急狀態

法國「黃背心」抗議活動已進入第三周，且愈演愈烈，相繼蔓延至多個城市。周六，這場示威運動在巴黎驟然演變為騷亂，嚴重程度為幾十年來罕見。

騷亂

周六，抗議者聚集在巴黎市八區香榭麗舍大街凱旋門周邊地區。法國內政部當日晚間公布的資訊顯示，當天參與遊行示威的民眾在全法範圍內達到 7.5 萬人。而「黃背心」活動方表示共有 10.6 萬人上街抗議馬克龍政府。

多個極左翼、無政府主義和極右翼的暴力團體也混入了示威人群中。蒙面的年輕人成群結隊地鬧事，有人手持金屬棒和斧頭，他們還縱火焚燒車輛和建築物。騷亂者還構築街壘、燃燒數十輛汽車、砸碎櫥窗並搶劫商店。

更嚴重的是，騷亂者與警方爆發激烈衝突，他們向警察投擲石塊。警方則動用催淚彈、高壓水槍等裝備出手還擊。

法國當局透露，騷亂共造成 130 餘人受傷，其中一人傷勢極為嚴重，受傷者包括 23 名警察。400 餘人被警方拘捕，目前僅有少數人獲釋。

受局勢惡化影響，巴黎老佛爺百貨和春天百貨均停止營業。至少 19 個地鐵站關閉，包括香榭麗舍大道下的星辰廣場站、大劇院站和巴士底站。

法國總理菲利普 (Edouard Philippe) 因為這場騷亂取消了前往波蘭參加聯合國氣候大會的行程。他說，騷亂的暴力程度達到了「罕見的級別」。

路透社將此次事件稱為「自 1968 年以來巴黎發生的最嚴重的騷亂」，是法國總統馬克龍上任以來遭遇的「最嚴峻的政治挑戰」。

政府考慮宣布國家進入緊急狀態

法國內政部長 Christophe Castaner 表示，馬克龍從阿根廷 G20 峰會回來後，先趕到凱旋門，審查巴黎市中心被「黃背心」示威者所造成的經濟損失，並在周日晚些時候召集總理和內政部長召開緊急會議，考慮宣布實施國家進入緊急狀態，以及部署士兵等措施。

馬克龍政府發言人 Benjamin Griveaux 也在接受法國歐洲一台採訪時稱，政府正在考慮宣布進入緊急狀態，以防止爆發更嚴重的暴力行動。他稱，政府對於與示威者開展對話持開放立場，但不會逆轉政治改革進程。

我們不會改變路線。對此，我們非常確信。

馬克龍本人強調，肇事者將被查明身份、送上法庭。他在參加 G20 峰會期間已對國內騷亂進行過強硬的表態：

我將一直接受抗議，一直會傾聽反對派的聲音，但是我決不接受暴力行為。沒有任何理由可以為襲擊國家代表、打砸商店、威脅行人、威脅記者、污損凱旋門等行為辯解。

馬克龍認為，暴力示威者想要的不是改變，而是混亂。

有統計顯示，當前馬克龍的支持率相當低迷，已經處於上任以來的最低水平。

緣何爆發騷亂

這些身着「黃背心」的抗議運動起因是民眾對馬克龍政府提高稅收特別是汽油稅非常不滿。

很多法國司機會將黃色熒光背心放在車內。最初的示威者們主要來自公共交通不發達、收入水平較低的地區，他們穿着熒光黃色的交通背心自發封堵交通要道，抗議油價和稅收雙雙上漲。

馬克龍政府上台以後高度關注氣候變化，鼓勵民眾購買電動車等更有利於環境的交通工具，並宣布從 2019 年 1 月 1 日起上調燃油稅。然而，此時恰逢國際油價上漲，帶動了汽油價格飆高，而法國民眾的購買力卻沒有相應提高。

法國媒體稱，2018 年以來法國的柴油價格漲了 23% 左右，汽油價格漲了大約 15%。

這場「黃背心」運動遲遲沒有提出明確的政治訴求，參與的民眾只是為了表達對馬克龍政府的失望和不滿。他們從最初的抗議油價上漲和稅收提高，發展到後來抗議任何獲得社會高度關注的議題。

『新聞來源／華爾街見聞』