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為老布什哀悼 美週三將休市一日紀念

圖：afp
圖：afp

以紀念前總統喬治 H.W. 布什，美國金融市場將於週三 (5 日) 休市一日進行全國哀悼儀式。老布什於週五 (30 日) 過世，享年 94 歲。

紐約證券交易所 NYSE、納斯達克 Nasdaq 的美國股票和期權市場、以及芝加哥商品交易所 CME 在美國的股票市場都將關閉一日。週一 (3 日) 他們也會沉默片刻。據一份聲明稱，證券業和金融市場協會 SIFMA 也建議固定收益現金市場週三應休市一日。

據了解，美國金融市場傳統上在總統過世後都會休市。最近的一次休市是在杰拉爾福特總統 (Gerald Ford) 去世後休市，於 2007 年 1 月 2 日。

白宮發言人 Sarah Huckabee Sanders 表示，川普總統將於 12 月 5 日星期三指定為國家哀悼日。川普將和第一夫人將參加華盛頓特區國家大教堂的葬禮。

此哀悼活動將於週三早上在華盛頓國家大教堂舉行國葬儀式，然後返回休士頓進行埋葬儀式。布什的遺體將於週一早上從休士頓的 Ellington Field 飛往馬里蘭州的聯合基地安德魯斯軍事設施。

大眾將於週一晚上 7 點 30 分向布什表示敬意至週三上午 7 點，在華盛頓的美國國會大廈圓形大廳 (Capitol Rotunda)。而週三上午 11 點將在華盛頓國家大教堂 (Washington National Cathedral) 舉行國葬。

已故總統的遺體將於週三下午返回休斯頓。川普也簽署了一項行政命令，指示聯邦機構和部門在週三休假哀悼前總統布什。

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