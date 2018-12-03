為老布什哀悼 美週三將休市一日紀念

以紀念前總統喬治 H.W. 布什，美國金融市場將於週三 (5 日) 休市一日進行全國哀悼儀式。老布什於週五 (30 日) 過世，享年 94 歲。

紐約證券交易所 NYSE、納斯達克 Nasdaq 的美國股票和期權市場、以及芝加哥商品交易所 CME 在美國的股票市場都將關閉一日。週一 (3 日) 他們也會沉默片刻。據一份聲明稱，證券業和金融市場協會 SIFMA 也建議固定收益現金市場週三應休市一日。

據了解，美國金融市場傳統上在總統過世後都會休市。最近的一次休市是在杰拉爾福特總統 (Gerald Ford) 去世後休市，於 2007 年 1 月 2 日。

白宮發言人 Sarah Huckabee Sanders 表示，川普總統將於 12 月 5 日星期三指定為國家哀悼日。川普將和第一夫人將參加華盛頓特區國家大教堂的葬禮。

此哀悼活動將於週三早上在華盛頓國家大教堂舉行國葬儀式，然後返回休士頓進行埋葬儀式。布什的遺體將於週一早上從休士頓的 Ellington Field 飛往馬里蘭州的聯合基地安德魯斯軍事設施。

大眾將於週一晚上 7 點 30 分向布什表示敬意至週三上午 7 點，在華盛頓的美國國會大廈圓形大廳 (Capitol Rotunda)。而週三上午 11 點將在華盛頓國家大教堂 (Washington National Cathedral) 舉行國葬。

已故總統的遺體將於週三下午返回休斯頓。川普也簽署了一項行政命令，指示聯邦機構和部門在週三休假哀悼前總統布什。