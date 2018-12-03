

◆盤勢分析

1. 美國貿易代表 Robert Lighthizer 上週五認為此次會議將取得「成功」，提升美中貿易停戰的希望，大陸商務部發言人高峰提到雙方經濟團隊正密切接觸，落實兩國元首的共識。市場預期川習會有望成功之下，上週五美股上漲，漲幅介於 0.79 至 1.49％，美股四大指數短期反彈。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為月線附近，壓力為季線附近。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 5 日線附近，壓力為 130 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 設計、矽晶圓、PA、航空等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

5. 美國總統川普與中國國家主席習近平 1 日達成貿易戰休兵 90 天的「暫時停火」協議，將持續展開貿易協商，避免美中貿易緊張持續升高。根據協議，美國暫時不會從明年 1 月起，把對 2,000 億美元中國產品的關稅稅率，由目前的 10% 提高到 25%，也暫時不會把徵稅範圍擴大到所有進口中國產品。中國則將透過採購「非常大量的」美國農產品、能源產品及工業產品，以降低美中貿易逆差等方式作為正面回應。中美貿易戰休兵將對全球股市帶來正面的氛圍。

6. 業界傳出，2330 台積電為因應明年首季產業淡季衝擊，以及美中貿易戰後續不確定性仍大，決定主動採取價格優惠策略，範圍涵蓋 8 吋與 12 吋晶圓代工業務，希望藉此吸引客戶提前下單。這是台積電連續多年營收寫下新高後，近年來罕見主動祭出價格優惠策略，全球半導體 2019 年成長性恐有疑慮。

7. 台塑（1301）集團活化資產，台塑企業管理中心常委王瑞瑜昨（2）日透露，閒置多年的台化宜蘭舊廠位在龍潭湖畔，景色優美、而且已經挖到溫泉，台塑打算在當地蓋飯店，目前正在規劃中，預計明年會有具體方案，這是台塑集團首度揮軍觀光業。觀光業對台塑貢獻仍將相對微小。

8. 習川會有重大突破，美方承諾明年元月不開徵 25％關稅，大陸方面承諾恢復採購美國農產品，業界分析，運送穀物的巴拿馬與超輕便型散裝船受惠最直接，慧洋 - KY（2637）、裕民（2606）、台航（2617）、益航（2601）、四維航（5608）與陽明（2609）旗下的光明海運等都在受惠之列，貨櫃船公司與航空公司則得以恢復正常穩定的營運。貿易戰休兵將有利運輸業回春。

