【大慶證券】盤前分析－中美談判露出曙光 台股萬點可期



◆盤勢分析

經長達數月「對戰」後，中美關係終於在 G20 川習會面中露出曙光，由於原先市場預測，川習會在對中國政策偏鷹派顧問陪同出席下，恐再度談判無解，所幸雙方會後達成協議，中國同意向美國進口大量農業、能源、工業和其他產品，平衡貿易逆差，並在知識專利法上有所退讓；美國則決議維持目前 2000 億清單的 10% 稅率，暫緩原先將於明年 1/1 調高的 25% 關稅。而中美關係和緩有助於美股打出第二隻腳，但值得注意的是，此協議需 90 天內雙方得達成共識，才會正式生效，後續恐仍有變數波動，不排除將帶來新的危機，須特別留意。

受到周末 G20 會議影響，整體市場觀望氣氛濃厚，亞股普遍以小紅作收，而台股則因 MSCI 季度調整，尾盤殺出 500 億大量，指數漲幅收斂，相較開盤上攻 9957 點，終場僅小漲 2 點，收在 9888 點，成交量為 1713 億元。集中市場短期底部逐漸成型，配合 5 日、10 日及月線同步上升，加上選舉、G20 等不確定因子退去，台股有望量價同步增溫，突破萬點可期，惟短線注意上檔有 10197 點季線蓋頭反壓，如有效突破，才可視為正式轉強。

觀察上週五盤面，盤面族群持續輪動，其中 MOSFET 強勢反攻，大中、杰力分別大漲 7.77%、3.57%，被動元件族群也順勢點火，指標股國巨、華新科也有 2.92% 及 4.75% 的漲幅，LED 大廠晶電股價大漲 7.7%，帶動同族群的光磊、隆達、東貝等也全數上揚。另外 5G 概念股的立積、穩懋、中磊等也有所表現。第四季進入傳統旺季的汽車以及紡織也陸續表態，如成衣的儒鴻、聚陽，製鞋的寶成，汽車相關零件的皇田、廣華 - KY、麗清… 等，生產汽車傳動系統零件的江興鍛更一舉攻上漲停。因此整體來看，雖族群輪動快速，但具備基本面利基的族群，短線漲多即便股價出現修正，股價依然有支撐力道。不論是第四季進入旺季、營運具備轉機還是產業展望樂觀，只要不破重要支撐，後續都仍有機會重新加入輪動，相關族群可參考紡織、5G 相關、電動車、航運等，考量櫃買短多行情延續，可以中小型股為優先，在盤勢仍趨動盪之際，嚴守停損停利靈活操作。

