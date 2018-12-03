[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/30 107/11/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.64730 10.64620 0.00110 0.01033 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.75050 9.71330 0.03720 0.38298 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.75320 9.71600 0.03720 0.38287 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.70140 9.66610 0.03530 0.36519 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.70160 9.66620 0.03540 0.36622 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.72000 22.00000 -0.28000 -1.27273 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.23000 23.24000 -0.01000 -0.04303 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.07100 9.04280 0.02820 0.31185 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.39430 9.36440 0.02990 0.31929 中國信託台灣活力基金 13.04000 13.02000 0.02000 0.15361 中國信託台灣優勢基金 14.99000 14.88000 0.11000 0.73925 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83710 9.85620 -0.01910 -0.19379 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09050 9.10820 -0.01770 -0.19433 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20860 10.20810 0.00050 0.00490 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39710 9.39510 0.00200 0.02129 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32840 10.30590 0.02250 0.21832 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.92630 8.90690 0.01940 0.21781 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.63500 10.64520 -0.01020 -0.09582 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.48770 9.49680 -0.00910 -0.09582 中國信託智能運動基金-台幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 中國信託智能運動基金-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99990 10.99970 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.31380 9.29580 0.01800 0.19364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.85630 8.83920 0.01710 0.19346 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.47750 9.44990 0.02760 0.29207 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.00720 8.98050 0.02670 0.29731 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.49000 53.45000 0.04000 0.07484 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.41140 38.56470 -0.15330 -0.39751 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 36.63080 36.70840 -0.07760 -0.21140 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.91000 17.10000 -0.19000 -1.11111 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50650 11.50540 0.00110 0.00956 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52200 10.53790 -0.01590 -0.15088 元大上證50基金 27.29000 26.98000 0.31000 1.14900 元大大中華TMT基金-人民幣 10.09000 10.19000 -0.10000 -0.98135 元大大中華TMT基金-新台幣 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.98000 13.03000 -0.05000 -0.38373 元大大中華價值指數基金-美元 12.05800 12.09900 -0.04100 -0.33887 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.27800 16.37000 -0.09200 -0.56200 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.52400 9.60000 -0.07600 -0.79167 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.08700 9.17400 -0.08700 -0.94833 元大中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.85000 -0.02000 -0.70175 元大中國平衡基金-新台幣 12.57000 12.67000 -0.10000 -0.78927 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.79460 45.80270 -0.00810 -0.01768 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51440 10.50740 0.00700 0.06662 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68230 9.67580 0.00650 0.06718 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59490 9.60390 -0.00900 -0.09371 元大巴西指數基金 6.43000 6.42100 0.00900 0.14017 元大巴菲特基金 24.20000 24.15000 0.05000 0.20704 元大日經225基金 28.15000 28.01000 0.14000 0.49982 元大台商收成基金 20.18000 20.00000 0.18000 0.90000 元大台灣50單日反向1倍基金 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901 元大台灣50單日正向2倍基金 32.58000 32.76000 -0.18000 -0.54945 元大台灣中型100基金 29.54000 29.33000 0.21000 0.71599 元大台灣加權股價指數基金 23.30200 23.30300 -0.00100 -0.00429 元大台灣卓越50基金 76.69000 76.91000 -0.22000 -0.28605 元大台灣金融基金 16.89000 16.86000 0.03000 0.17794 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.21000 28.20000 0.01000 0.03546 元大台灣高股息基金 24.47000 24.32000 0.15000 0.61678 元大台灣電子科技基金 31.48000 31.58000 -0.10000 -0.31666 元大全球ETF成長組合基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 元大全球ETF穩健組合基金 14.27000 14.31000 -0.04000 -0.27952 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 11.70300 11.70000 0.00300 0.02564 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.43000 6.48000 -0.05000 -0.77160 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.10000 0.04000 0.49383 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.35000 6.32000 0.03000 0.47468 元大全球股票入息基金-美元配息 8.99900 9.00700 -0.00800 -0.08882 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520 元大全球新興市場精選組合基金 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866 元大全球農業商機基金 16.71000 16.70000 0.01000 0.05988 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 元大印尼指數基金 9.31200 9.05100 0.26100 2.88366 元大印度指數基金 9.62000 9.47400 0.14600 1.54106 元大印度基金 12.17000 11.98000 0.19000 1.58598 元大多多基金 15.77000 15.62000 0.15000 0.96031 元大多福基金 47.88000 47.65000 0.23000 0.48269 元大亞太成長基金 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66280 8.65650 0.00630 0.07278 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07210 7.06700 0.00510 0.07217 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.01800 9.00100 0.01700 0.18887 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.46900 9.46900 0.00000 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98680 9.98580 0.00100 0.01001 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99890 9.99870 0.00020 0.00200 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99890 9.99870 0.00020 0.00200 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.98550 10.00790 -0.02240 -0.22382 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.98550 10.00790 -0.02240 -0.22382 元大卓越基金 40.77000 40.71000 0.06000 0.14738 元大店頭基金 7.48000 7.42000 0.06000 0.80863 元大泛歐成長基金 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32280 10.32210 0.00070 0.00678 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65680 9.65400 0.00280 0.02900 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.79950 31.89420 -0.09470 -0.29692 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.30780 36.39020 -0.08240 -0.22643 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.80740 19.82450 -0.01710 -0.08626 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.37870 17.37270 0.00600 0.03454 元大美國政府7至10年期債券基金 38.88370 38.96720 -0.08350 -0.21428 元大高科技基金 17.17000 17.06000 0.11000 0.64478 元大得利貨幣市場基金 16.27420 16.27400 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99640 11.99620 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.38000 11.29000 0.09000 0.79717 元大華夏中小基金 6.23000 6.29000 -0.06000 -0.95390 元大新中國基金-人民幣 8.23000 8.32000 -0.09000 -1.08173 元大新中國基金-美元 7.65700 7.72700 -0.07000 -0.90591 元大新中國基金-新台幣 7.63000 7.71000 -0.08000 -1.03761 元大新主流基金 21.69000 21.48000 0.21000 0.97765 元大新東協平衡基金-美元 9.06500 9.00200 0.06300 0.69984 元大新東協平衡基金-新台幣 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.47540 10.36200 0.11340 1.09438 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.61590 9.50550 0.11040 1.16143 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.47960 10.38280 0.09680 0.93231 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.98270 8.89970 0.08300 0.93262 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73110 9.71730 0.01380 0.14201 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.24880 9.23570 0.01310 0.14184 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88060 9.88900 -0.00840 -0.08494 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.39580 9.40380 -0.00800 -0.08507 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.43110 9.41680 0.01430 0.15186 元大新興亞洲基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.12530 9.03590 0.08940 0.98939 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.77860 8.69260 0.08600 0.98935 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.37770 9.30690 0.07080 0.76073 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.02520 8.95710 0.06810 0.76029 元大萬泰貨幣市場基金 15.11980 15.11960 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.41000 33.24000 0.17000 0.51143 元大實質多重資產基金-人民幣 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143 元大實質多重資產基金-美元 7.94400 7.98400 -0.04000 -0.50100 元大實質多重資產基金-新台幣 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090 元大滬深300單日反向1倍基金 16.01000 16.10000 -0.09000 -0.55901 元大滬深300單日正向2倍基金 12.13000 11.98000 0.15000 1.25209 元大摩臺基金 35.57000 35.65000 -0.08000 -0.22440 元大標普500基金 25.44000 25.56000 -0.12000 -0.46948 元大標普500單日反向1倍基金 13.39000 13.42000 -0.03000 -0.22355 元大標普500單日正向2倍基金 31.75000 31.72000 0.03000 0.09458 元大標智滬深300基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000 元大歐洲50基金 22.83000 22.77000 0.06000 0.26350 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.62400 9.64030 -0.01630 -0.16908 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21880 10.21840 0.00040 0.00391 元大績效基金 45.25000 44.83000 0.42000 0.93687 元大韓國KOSPI200基金 20.48000 20.62000 -0.14000 -0.67895 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.91000 13.85000 0.06000 0.43321 日盛上選基金 29.06000 29.03000 0.03000 0.10334 日盛小而美基金 16.14000 15.94000 0.20000 1.25471 日盛中國內需動力基金 8.58000 8.65000 -0.07000 -0.80925 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.56710 11.57560 -0.00850 -0.07343 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.55800 9.56500 -0.00700 -0.07318 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54660 11.53030 0.01630 0.14137 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.53580 9.52230 0.01350 0.14177 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44000 10.43810 0.00190 0.01820 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.60630 8.60470 0.00160 0.01859 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.03000 9.12000 -0.09000 -0.98684 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.52000 8.59000 -0.07000 -0.81490 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 日盛日盛基金 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958 日盛目標收益組合基金(美元) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 日盛全球抗暖化基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.91640 9.90530 0.01110 0.11206 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.17530 9.16500 0.01030 0.11238 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.71690 9.71700 -0.00010 -0.00103 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.99180 8.99190 -0.00010 -0.00111 日盛全球智能車基金(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37960 2.38140 -0.00180 -0.07559 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62610 1.62730 -0.00120 -0.07374 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35860 0.35810 0.00050 0.13963 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24580 0.24540 0.00040 0.16300 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87680 11.87910 -0.00230 -0.01936 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.00960 8.01110 -0.00150 -0.01872 日盛亞洲機會基金 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 15.16000 15.05000 0.11000 0.73090 日盛高科技基金 16.02000 15.95000 0.07000 0.43887 日盛貨幣市場基金 14.78790 14.78770 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.52000 35.31000 0.21000 0.59473 日盛精選五虎基金 33.57000 33.38000 0.19000 0.56920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50200 13.50180 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.03000 26.67000 0.36000 1.34983 台新MSCI中國基金 18.99000 19.19000 -0.20000 -1.04221 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.65000 18.62000 0.03000 0.16112 台新大眾貨幣市場基金 14.17900 14.17880 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51830 10.51650 0.00180 0.01712 台新中美貨幣市場基金-美元 10.50650 10.49760 0.00890 0.08478 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08750 10.10190 -0.01440 -0.14255 台新中國通基金 37.72000 37.31000 0.41000 1.09890 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42280 0.42580 -0.00300 -0.70456 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.01700 13.14100 -0.12400 -0.94361 台新中國精選中小基金-美元 0.27750 0.28070 -0.00320 -1.14001 台新中國精選中小基金-新台幣 8.56000 8.68000 -0.12000 -1.38249 台新主流基金 20.76000 20.48000 0.28000 1.36719 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.30000 20.34000 -0.04000 -0.19666 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66240 0.66210 0.00030 0.04531 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.92000 14.94000 -0.02000 -0.13387 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48560 0.48540 0.00020 0.04120 台新台灣中小基金 29.79000 29.47000 0.32000 1.08585 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.81120 9.85640 -0.04520 -0.45859 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.01140 9.03850 -0.02710 -0.29983 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.16140 10.19210 -0.03070 -0.30121 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77190 9.73590 0.03600 0.36977 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.65310 10.61420 0.03890 0.36649 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 台新印度基金 14.35000 14.12000 0.23000 1.62890 台新亞美短期債券基金 10.89040 10.88330 0.00710 0.06524 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.31220 8.30870 0.00350 0.04212 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27500 0.27420 0.00080 0.29176 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.72640 11.72140 0.00500 0.04266 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38260 0.38160 0.00100 0.26205 台新真吉利貨幣市場基金 11.10230 11.10220 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.36370 28.24500 0.11870 0.42025 台新智慧生活基金-美元 9.53970 9.53520 0.00450 0.04719 台新智慧生活基金-新台幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.04380 8.00590 0.03790 0.47340 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.22270 8.20250 0.02020 0.24627 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.77740 8.73610 0.04130 0.47275 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 8.98150 8.95950 0.02200 0.24555 台新新興市場債券基金(A類型) 10.44970 10.38400 0.06570 0.63270 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33400 0.33110 0.00290 0.87587 台新新興市場債券基金(B類型) 7.68600 7.63780 0.04820 0.63107 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25870 0.25650 0.00220 0.85770 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.35000 -0.01000 -0.18692 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.27000 20.23000 0.04000 0.19773 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 未來資產亞洲新富基金 18.59000 18.58000 0.01000 0.05382 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58100 12.58090 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.18330 11.18230 0.00100 0.00894 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87220 9.87140 0.00080 0.00810 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.08800 9.08890 -0.00090 -0.00990 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.43790 10.43880 -0.00090 -0.00862 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.61050 7.60760 0.00290 0.03812 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80140 8.79820 0.00320 0.03637 永豐中小基金 48.36000 48.32000 0.04000 0.08278 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.69870 1.69840 0.00030 0.01766 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28370 2.28330 0.00040 0.01752 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.66050 7.65920 0.00130 0.01697 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.99200 9.99030 0.00170 0.01702 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.17000 4.19000 -0.02000 -0.47733 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.54000 18.65000 -0.11000 -0.58981 永豐主流品牌基金 16.00000 15.96000 0.04000 0.25063 永豐永豐基金 32.18000 32.13000 0.05000 0.15562 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.23180 9.19300 0.03880 0.42206 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.41880 9.37940 0.03940 0.42007 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12960 9.09880 0.03080 0.33851 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.31500 9.28350 0.03150 0.33931 永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 永豐南非幣2021保本基金 13.34330 13.32780 0.01550 0.11630 永豐高科技基金 21.79000 21.64000 0.15000 0.69316 永豐貨幣市場基金 13.89830 13.89810 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09560 2.09650 -0.00090 -0.04293 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50910 2.51010 -0.00100 -0.03984 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.60400 7.60730 -0.00330 -0.04338 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34150 10.34600 -0.00450 -0.04350 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.81580 6.79760 0.01820 0.26774 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.62530 10.59700 0.02830 0.26706 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.90000 6.95000 -0.05000 -0.71942 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 15.88000 16.02000 -0.14000 -0.87391 永豐臺灣加權ETF基金 49.17000 49.16000 0.01000 0.02034 永豐領航科技基金 35.28000 35.11000 0.17000 0.48419 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.28000 11.14000 0.14000 1.25673 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.86000 10.73000 0.13000 1.21156 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 永豐趨勢平衡基金 38.66000 38.33000 0.33000 0.86094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.67820 11.67710 0.00110 0.00942 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.41250 9.40850 0.00400 0.04251 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.75480 9.75070 0.00410 0.04205 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42730 9.42360 0.00370 0.03926 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65900 9.65520 0.00380 0.03936 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.43250 9.42780 0.00470 0.04985 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89790 9.89290 0.00500 0.05054 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.40540 9.40070 0.00470 0.05000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71800 9.71320 0.00480 0.04942 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.80000 8.86000 -0.06000 -0.67720 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 兆豐國際中小基金 13.60000 13.53000 0.07000 0.51737 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.65000 12.74000 -0.09000 -0.70644 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.56000 16.68000 -0.12000 -0.71942 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.46000 16.56000 -0.10000 -0.60386 兆豐國際生命科學基金 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97390 9.98940 -0.01550 -0.15516 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.20030 10.20280 -0.00250 -0.02450 兆豐國際全球基金 29.58000 29.60000 -0.02000 -0.06757 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32990 10.32920 0.00070 0.00678 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12600 10.12210 0.00390 0.03853 兆豐國際國民基金 20.28000 20.07000 0.21000 1.04634 兆豐國際第一基金 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.74890 9.74900 -0.00010 -0.00103 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.65040 7.65050 -0.00010 -0.00131 兆豐國際萬全基金 18.88000 18.80000 0.08000 0.42553 兆豐國際電子基金 22.93000 22.84000 0.09000 0.39405 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.88000 19.84000 0.04000 0.20161 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.49000 17.46000 0.03000 0.17182 兆豐國際豐台灣基金 30.97000 30.84000 0.13000 0.42153 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51730 12.51710 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.78540 9.74510 0.04030 0.41354 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.71570 9.67680 0.03890 0.40199 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.76110 9.72200 0.03910 0.40218 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.78690 9.74660 0.04030 0.41348 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.72270 9.68380 0.03890 0.40170 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.76010 9.72100 0.03910 0.40222 合庫台灣基金 10.29000 10.12000 0.17000 1.67984 合庫全球高收益債券基金A類型 10.86620 10.87210 -0.00590 -0.05427 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.73260 11.72020 0.01240 0.10580 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.49580 10.48560 0.01020 0.09728 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.23820 11.23110 0.00710 0.06322 合庫全球高收益債券基金B類型 7.83760 7.84180 -0.00420 -0.05356 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.12670 9.11690 0.00980 0.10749 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.71560 8.70710 0.00850 0.09762 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.59620 8.59000 0.00620 0.07218 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.94720 8.93850 0.00870 0.09733 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 合庫全球新興市場基金 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 合庫貨幣市場基金 10.14180 10.14170 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.24000 9.21260 0.02740 0.29742 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.48090 9.44850 0.03240 0.34291 合庫新興多重收益基金A類型 9.76410 9.74250 0.02160 0.22171 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.18740 11.14810 0.03930 0.35253 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51040 13.46660 0.04380 0.32525 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.44020 8.41410 0.02610 0.31019 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.11200 9.08080 0.03120 0.34358 合庫新興多重收益基金B類型 7.58180 7.56510 0.01670 0.22075 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.41960 8.39010 0.02950 0.35160 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89680 9.86430 0.03250 0.32947 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 安本標準兩岸價值基金 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.06580 11.06480 0.00100 0.00904 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.89220 9.86870 0.02350 0.23813 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74790 9.74630 0.00160 0.01642 安聯中國東協基金 14.80000 14.82000 -0.02000 -0.13495 安聯中國策略基金-美元 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383 安聯中國策略基金-新臺幣 12.05000 12.20000 -0.15000 -1.22951 安聯中華新思路基金-人民幣 12.14000 12.23000 -0.09000 -0.73590 安聯中華新思路基金-美元 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543 安聯台灣大壩基金 25.33000 25.27000 0.06000 0.23744 安聯台灣科技基金 41.56000 41.29000 0.27000 0.65391 安聯台灣貨幣市場基金 12.50660 12.50650 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 27.76000 27.73000 0.03000 0.10819 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98220 9.97480 0.00740 0.07419 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.79210 14.78210 0.01000 0.06765 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37840 9.39550 -0.01710 -0.18200 安聯四季成長組合基金-美元 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.17920 12.17120 0.00800 0.06573 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.97030 9.96340 0.00690 0.06925 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.99360 11.98280 0.01080 0.09013 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.16730 9.21870 -0.05140 -0.55756 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.04140 9.07500 -0.03360 -0.37025 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.69530 8.72620 -0.03090 -0.35411 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85890 11.83690 0.02200 0.18586 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.75250 10.73130 0.02120 0.19755 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41290 10.39230 0.02060 0.19822 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.55760 8.60320 -0.04560 -0.53004 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.36440 8.39580 -0.03140 -0.37400 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.07450 8.10490 -0.03040 -0.37508 安聯全球人口趨勢基金 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.92000 35.07000 -0.15000 -0.42772 安聯全球油礦金趨勢基金 7.87000 7.84000 0.03000 0.38265 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92240 11.92000 0.00240 0.02013 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.25860 10.27550 -0.01690 -0.16447 安聯全球新興市場基金 16.38000 16.36000 0.02000 0.12225 安聯全球農金趨勢基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56000 9.65000 -0.09000 -0.93264 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 安聯亞洲動態策略基金 20.74000 20.75000 -0.01000 -0.04819 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.12730 10.12130 0.00600 0.05928 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82940 9.82370 0.00570 0.05802 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.53040 81.46660 0.06380 0.07831 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.03740 12.02300 0.01440 0.11977 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.21920 63.16590 0.05330 0.08438 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.25900 9.24790 0.01110 0.12003 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58520 2.58250 0.00270 0.10455 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.35380 10.34700 0.00680 0.06572 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19500 2.19440 0.00060 0.02734 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.56020 8.55650 0.00370 0.04324 宏利台灣動力基金 27.95000 27.75000 0.20000 0.72072 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.65900 9.63220 0.02680 0.27823 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47070 9.46680 0.00390 0.04120 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51860 7.49770 0.02090 0.27875 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.49150 7.48340 0.00810 0.10824 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 宏利全球債券組合基金 12.73260 12.70880 0.02380 0.18727 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79280 2.78320 0.00960 0.34493 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69300 11.66020 0.03280 0.28130 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.60480 8.58070 0.02410 0.28086 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44940 2.44470 0.00470 0.19225 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.88120 10.87060 0.01060 0.09751 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.17940 3.15740 0.02200 0.69678 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51240 0.50920 0.00320 0.62844 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60770 11.60260 0.00510 0.04396 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.26660 10.26100 0.00560 0.05458 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92090 9.92390 -0.00300 -0.03023 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.63260 8.62730 0.00530 0.06143 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.24580 8.24230 0.00350 0.04246 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14250 8.14460 -0.00210 -0.02578 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.10110 8.10040 0.00070 0.00864 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70490 2.69340 0.01150 0.42697 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39160 0.38990 0.00170 0.43601 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.86730 11.82590 0.04140 0.35008 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88970 0.88630 0.00340 0.38362 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.09960 7.07490 0.02470 0.34912 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97210 1.96360 0.00850 0.43288 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28340 0.28220 0.00120 0.42523 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.68190 8.65190 0.03000 0.34674 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31430 0.31320 0.00110 0.35121 宏利萬利貨幣市場基金 13.65430 13.65420 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.38000 2.39000 -0.01000 -0.41841 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 宏利臺灣股息收益基金 23.49000 23.40000 0.09000 0.38462 宏利澳幣保本基金 12.25820 12.25690 0.00130 0.01061 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87910 9.87530 0.00380 0.03848 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.07720 9.06760 0.00960 0.10587 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.53830 8.54860 -0.01030 -0.12049 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.31460 10.32700 -0.01240 -0.12007 貝萊德亞美利加收益基金 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.94300 12.94290 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.65000 23.49000 0.16000 0.68114 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29900 11.29770 0.00130 0.01151 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86200 9.85860 0.00340 0.03449 保德信大中華基金-人民幣 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888 保德信大中華基金-美元 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124 保德信大中華基金-新台幣 25.66000 25.89000 -0.23000 -0.88837 保德信中小型股基金 40.32000 39.99000 0.33000 0.82521 保德信中國中小基金-人民幣 7.83000 7.95000 -0.12000 -1.50943 保德信中國中小基金-美元 7.48000 7.58000 -0.10000 -1.31926 保德信中國中小基金-新臺幣 7.22000 7.33000 -0.11000 -1.50068 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.74400 8.78220 -0.03820 -0.43497 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.81970 8.86470 -0.04500 -0.50763 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.87720 8.91640 -0.03920 -0.43964 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.65710 9.69970 -0.04260 -0.43919 保德信中國品牌基金-人民幣 7.92000 8.01000 -0.09000 -1.12360 保德信中國品牌基金-美元 7.94000 8.03000 -0.09000 -1.12080 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.59000 8.68000 -0.09000 -1.03687 保德信台商全方位基金 31.43000 31.27000 0.16000 0.51167 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.99000 26.95000 0.04000 0.14842 保德信全球消費商機基金 17.77000 17.77000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.29000 7.24000 0.05000 0.69061 保德信全球醫療生化基金-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.76000 33.78000 -0.02000 -0.05921 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.36270 10.26340 0.09930 0.96752 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.36270 10.26340 0.09930 0.96752 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.33590 10.26010 0.07580 0.73878 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.33590 10.26010 0.07580 0.73878 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.45860 9.45260 0.00600 0.06347 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.34960 10.34360 0.00600 0.05801 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.98000 8.99520 -0.01520 -0.16898 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.81090 9.82750 -0.01660 -0.16891 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.92340 7.90570 0.01770 0.22389 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.58120 10.55760 0.02360 0.22354 保德信亞太基金 19.80000 19.87000 -0.07000 -0.35229 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.27340 8.25930 0.01410 0.17072 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10010 11.08120 0.01890 0.17056 保德信店頭市場基金 29.15000 28.89000 0.26000 0.89997 保德信拉丁美洲基金 6.90000 6.81000 0.09000 1.32159 保德信金平衡基金 28.17000 28.10000 0.07000 0.24911 保德信金滿意基金 38.63000 38.48000 0.15000 0.38981 保德信科技島基金 23.61000 23.48000 0.13000 0.55366 保德信高成長基金 86.38000 85.81000 0.57000 0.66426 保德信第一基金 22.96000 22.90000 0.06000 0.26201 保德信貨幣市場基金 15.78780 15.78760 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.21170 10.21810 -0.00640 -0.06263 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.38180 10.41190 -0.03010 -0.28909 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.46730 10.46600 0.00130 0.01242 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.96420 9.98550 -0.02130 -0.21331 保德信新世紀基金 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.75760 7.75220 0.00540 0.06966 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65630 10.64890 0.00740 0.06949 保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985 保德信瑞騰基金 15.55290 15.55310 -0.00020 -0.00129 保德信歐洲組合基金 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.66370 9.64910 0.01460 0.15131 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.97020 9.95520 0.01500 0.15068 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.60910 9.60050 0.00860 0.08958 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76760 9.75750 0.01010 0.10351 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68950 9.67780 0.01170 0.12090 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84220 9.83050 0.01170 0.11902 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.55370 9.54310 0.01060 0.11108 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.67460 9.66380 0.01080 0.11176 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95920 9.95610 0.00310 0.03114 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95890 9.94150 0.01740 0.17502 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95760 9.94030 0.01730 0.17404 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.85840 9.84120 0.01720 0.17478 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.85840 9.84120 0.01720 0.17478 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85540 9.84140 0.01400 0.14226 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04920 10.03680 0.01240 0.12355 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74130 9.72760 0.01370 0.14084 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83610 9.82230 0.01380 0.14050 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.46320 9.43750 0.02570 0.27232 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.28660 9.26040 0.02620 0.28293 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89040 9.86140 0.02900 0.29408 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88640 9.85730 0.02910 0.29521 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 9.98410 9.95460 0.02950 0.29635 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.06960 10.03700 0.03260 0.32480 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.87060 9.84150 0.02910 0.29569 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.87100 9.84200 0.02900 0.29466 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92440 1.92800 -0.00360 -0.18672 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66160 2.66650 -0.00490 -0.18376 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28720 0.28750 -0.00030 -0.10435 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43050 0.43090 -0.00040 -0.09283 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21170 8.22660 -0.01490 -0.18112 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55640 11.58140 -0.02500 -0.21586 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39860 9.41250 -0.01390 -0.14768 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61390 11.63140 -0.01750 -0.15045 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.43080 8.43640 -0.00560 -0.06638 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.46340 10.47040 -0.00700 -0.06686 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05870 10.03730 0.02140 0.21320 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96150 9.94650 0.01500 0.15081 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05390 10.04030 0.01360 0.13545 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68910 10.67530 0.01380 0.12927 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96290 9.95540 0.00750 0.07534 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.68800 9.67510 0.01290 0.13333 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07030 10.05690 0.01340 0.13324 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.67620 9.66970 0.00650 0.06722 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91320 9.90600 0.00720 0.07268 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.23020 10.20040 0.02980 0.29215 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.93940 5.92700 0.01240 0.20921 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37560 10.35390 0.02170 0.20958 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65550 11.65550 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.89000 16.86000 0.03000 0.17794 施羅德樂活中小基金-I類型 3870.150003862.36000 7.79000 0.20169 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.79620 9.82520 -0.02900 -0.29516 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.77380 10.78600 -0.01220 -0.11311 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.02540 10.03730 -0.01190 -0.11856 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.63860 8.66420 -0.02560 -0.29547 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.01230 9.02250 -0.01020 -0.11305 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.84640 8.85690 -0.01050 -0.11855 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.90580 9.93510 -0.02930 -0.29491 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.40570 10.41740 -0.01170 -0.11231 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.35430 10.36650 -0.01220 -0.11769 柏瑞五國金勢力建設基金 6.40000 6.32000 0.08000 1.26582 柏瑞巨人基金 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66640 13.66620 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.22000 15.08000 0.14000 0.92838 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.18310 13.17560 0.00750 0.05692 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.62460 11.60080 0.02380 0.20516 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.19150 12.16840 0.02310 0.18984 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.48720 8.48240 0.00480 0.05659 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.53740 6.53370 0.00370 0.05663 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.44320 8.42590 0.01730 0.20532 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.19780 8.19460 0.00320 0.03905 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.37020 10.35070 0.01950 0.18839 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.06330 8.05400 0.00930 0.11547 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.79710 11.77290 0.02420 0.20556 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.42080 11.41440 0.00640 0.05607 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.74160 11.73690 0.00470 0.04004 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.09800 11.07710 0.02090 0.18868 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.66400 8.65910 0.00490 0.05659 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.43480 9.41550 0.01930 0.20498 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.36950 9.36580 0.00370 0.03951 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.22230 9.20490 0.01740 0.18903 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.09730 9.08690 0.01040 0.11445 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.90400 9.92730 -0.02330 -0.23471 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.81130 9.82150 -0.01020 -0.10385 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.66810 9.67830 -0.01020 -0.10539 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.74910 9.75720 -0.00810 -0.08302 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.52150 9.54400 -0.02250 -0.23575 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.32800 9.33770 -0.00970 -0.10388 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.28800 9.29780 -0.00980 -0.10540 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.36920 9.37690 -0.00770 -0.08212 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.88540 9.90870 -0.02330 -0.23515 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.81140 9.82160 -0.01020 -0.10385 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.66820 9.67840 -0.01020 -0.10539 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.74930 9.75730 -0.00800 -0.08199 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.52150 9.54400 -0.02250 -0.23575 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.32820 9.33790 -0.00970 -0.10388 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.28790 9.29780 -0.00990 -0.10648 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.36950 9.37720 -0.00770 -0.08211 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.57810 10.57320 0.00490 0.04634 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82040 11.80230 0.01810 0.15336 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.18240 11.16440 0.01800 0.16123 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.82400 8.81990 0.00410 0.04649 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52700 9.51240 0.01460 0.15348 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.38350 9.36840 0.01510 0.16118 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29320 10.28850 0.00470 0.04568 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.00630 10.98940 0.01690 0.15378 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.80330 10.78590 0.01740 0.16132 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.82420 8.82020 0.00400 0.04535 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52740 9.51280 0.01460 0.15348 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.38400 9.36890 0.01510 0.16117 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.17000 12.07000 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0.03240 0.35577 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.01640 9.99470 0.02170 0.21712 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.58460 10.54710 0.03750 0.35555 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.25740 9.22420 0.03320 0.35992 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.71530 8.69650 0.01880 0.21618 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.33420 9.30110 0.03310 0.35587 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09400 11.09140 0.00260 0.02344 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.73940 11.72160 0.01780 0.15186 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.71450 10.69840 0.01610 0.15049 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.95210 8.95000 0.00210 0.02346 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.51230 9.49780 0.01450 0.15267 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48820 9.47390 0.01430 0.15094 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.06500 11.04820 0.01680 0.15206 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89820 9.89590 0.00230 0.02324 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20950 10.19420 0.01530 0.15009 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.36420 9.36200 0.00220 0.02350 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.10460 9.10240 0.00220 0.02417 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.73210 9.71730 0.01480 0.15231 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.25120 9.23730 0.01390 0.15048 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.30000 17.22000 0.08000 0.46458 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.01000 15.94000 0.07000 0.43915 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.59110 12.57360 0.01750 0.13918 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.12040 10.11740 0.00300 0.02965 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.12040 11.11270 0.00770 0.06929 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.67310 11.69170 -0.01860 -0.15909 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.61200 10.60030 0.01170 0.11037 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.09590 9.09320 0.00270 0.02969 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.67390 9.66720 0.00670 0.06931 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.50740 9.52260 -0.01520 -0.15962 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.56500 9.55450 0.01050 0.10990 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.22740 9.22460 0.00280 0.03035 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.48020 9.47360 0.00660 0.06967 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.19270 11.21050 -0.01780 -0.15878 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.50930 9.49890 0.01040 0.10949 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.64000 14.73000 -0.09000 -0.61100 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.08000 22.82000 0.26000 1.13935 國泰大中華基金 17.36000 17.34000 0.02000 0.11534 國泰小龍基金-台幣級別 13.85000 13.80000 0.05000 0.36232 國泰中小成長基金-台幣級別 38.00000 37.85000 0.15000 0.39630 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.75750 3.79140 -0.03390 -0.89413 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.71000 16.89000 -0.18000 -1.06572 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62950 0.63470 -0.00520 -0.81928 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59190 0.59680 -0.00490 -0.82105 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19420 2.19320 0.00100 0.04560 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54280 9.54790 -0.00510 -0.05341 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.97500 7.97930 -0.00430 -0.05389 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31210 0.31170 0.00040 0.12833 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.60350 11.60250 0.00100 0.00862 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66910 1.66780 0.00130 0.07795 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95950 9.96200 -0.00250 -0.02510 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32820 0.32760 0.00060 0.18315 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.82890 3.88100 -0.05210 -1.34244 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.02000 17.28000 -0.26000 -1.50463 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54730 0.55440 -0.00710 -1.28066 國泰中港台基金人民幣級別 2.81170 2.85560 -0.04390 -1.53733 國泰中港台基金台幣級別 12.50000 12.72000 -0.22000 -1.72956 國泰中港台基金美元級別 0.40690 0.41300 -0.00610 -1.47700 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.58000 27.47000 0.11000 0.40044 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.40000 12.47000 -0.07000 -0.56135 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.58000 35.21000 0.37000 1.05084 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.20790 10.22670 -0.01880 -0.18383 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.97360 9.99190 -0.01830 -0.18315 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.99680 10.01520 -0.01840 -0.18372 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33070 0.33050 0.00020 0.06051 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32290 0.32280 0.00010 0.03098 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32360 0.32350 0.00010 0.03091 國泰台灣貨幣市場基金 12.42400 12.42390 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.42800 2.43200 -0.00400 -0.16447 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35040 0.35070 -0.00030 -0.08554 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48110 0.48250 -0.00140 -0.29016 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.53000 12.57000 -0.04000 -0.31822 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43200 0.43240 -0.00040 -0.09251 國泰全球資源基金台幣級別 5.20000 5.17000 0.03000 0.58027 國泰全球資源基金美元級別 0.16600 0.16470 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0.14000 0.70814 國泰富時中國A50基金 17.37000 17.22000 0.15000 0.87108 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 39.75110 39.88380 -0.13270 -0.33272 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33280 0.33280 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46380 0.46460 -0.00080 -0.17219 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.34160 10.34780 -0.00620 -0.05992 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.30940 7.31390 -0.00450 -0.06153 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35090 0.35030 0.00060 0.17128 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23700 0.23660 0.00040 0.16906 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.16100 2.17380 -0.01280 -0.58883 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.57210 9.64440 -0.07230 -0.74966 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30950 0.31110 -0.00160 -0.51430 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.97800 40.86470 0.11330 0.27726 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.37000 17.19000 0.18000 1.04712 國泰新興市場基金台幣級別 11.27000 11.34000 -0.07000 -0.61728 國泰新興市場基金美元級別 0.36570 0.36700 -0.00130 -0.35422 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25580 2.25030 0.00550 0.24441 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46070 1.45710 0.00360 0.24707 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33550 0.33450 0.00100 0.29895 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33240 0.33080 0.00160 0.48368 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21940 0.21870 0.00070 0.32007 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25210 10.22410 0.02800 0.27386 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.51390 6.49610 0.01780 0.27401 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.88000 14.85000 0.03000 0.20202 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.02000 30.16000 -0.14000 -0.46419 國泰價值卓越基金 12.97000 12.86000 0.11000 0.85537 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32270 0.32180 0.00090 0.27968 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.62970 38.62130 0.00840 0.02175 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.38000 19.36000 0.02000 0.10331 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.66000 18.62000 0.04000 0.21482 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.38000 17.59000 -0.21000 -1.19386 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94660 11.94990 -0.00330 -0.02762 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39320 0.39300 0.00020 0.05089 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第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.55410 9.54760 0.00650 0.06808 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.14600 8.15090 -0.00490 -0.06012 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74000 10.73270 0.00730 0.06802 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27650 9.28220 -0.00570 -0.06141 第一金中概平衡基金 23.47000 23.38000 0.09000 0.38494 第一金台灣貨幣市場基金 15.27050 15.27030 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.06200 178.05900 0.00300 0.00168 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.71130 9.65210 0.05920 0.61334 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.71130 9.65220 0.05910 0.61230 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.07620 13.10220 -0.02600 -0.19844 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.07700 13.10290 -0.02590 -0.19767 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.56000 12.61000 -0.05000 -0.39651 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.49930 9.47860 0.02070 0.21839 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.50140 9.48090 0.02050 0.21622 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.15040 9.14270 0.00770 0.08422 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.17410 9.16640 0.00770 0.08400 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.06230 10.04050 0.02180 0.21712 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.70820 9.70010 0.00810 0.08350 第一金全球大趨勢基金 22.21000 22.23000 -0.02000 -0.08997 第一金全球不動產證券化基金A 8.08970 8.09870 -0.00900 -0.11113 第一金全球不動產證券化基金B 5.72310 5.72940 -0.00630 -0.10996 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.39430 9.38450 0.00980 0.10443 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.39550 9.38570 0.00980 0.10441 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.87560 9.86530 0.01030 0.10441 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.87700 9.86660 0.01040 0.10541 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.27300 8.28050 -0.00750 -0.09057 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.87640 9.88530 -0.00890 -0.09003 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.26380 9.25460 0.00920 0.09941 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.26270 9.25350 0.00920 0.09942 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.62310 7.61520 0.00790 0.10374 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62180 7.61400 0.00780 0.10244 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.43980 8.43910 0.00070 0.00829 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44030 8.43970 0.00060 0.00711 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.92380 10.91290 0.01090 0.09988 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.92460 10.91380 0.01080 0.09896 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.71040 9.70030 0.01010 0.10412 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.33170 14.33070 0.00100 0.00698 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.78340 12.76120 0.02220 0.17396 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.79950 12.77730 0.02220 0.17375 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 17.21000 17.25000 -0.04000 -0.23188 第一金亞洲新興市場基金 12.59000 12.47000 0.12000 0.96231 第一金店頭市場基金 7.89000 7.82000 0.07000 0.89514 第一金創新趨勢基金 19.80000 19.64000 0.16000 0.81466 第一金電子基金 29.00000 28.88000 0.12000 0.41551 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.03000 17.96000 0.07000 0.38976 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.58000 20.54000 0.04000 0.19474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.96000 20.00000 -0.04000 -0.20000 統一大中華中小基金(人民幣) 7.06000 7.12000 -0.06000 -0.84270 統一大中華中小基金(美元) 6.39000 6.43000 -0.04000 -0.62208 統一大中華中小基金(新台幣) 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 統一大東協高股息基金(美元) 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 統一大滿貫基金-A類型 29.95000 29.79000 0.16000 0.53709 統一大滿貫基金-I類型 29.95000 29.79000 0.16000 0.53709 統一大龍印基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.10000 8.22000 -0.12000 -1.45985 統一大龍騰中國基金(美元) 7.34000 7.43000 -0.09000 -1.21131 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.34000 8.46000 -0.12000 -1.41844 統一中小基金 22.32000 22.07000 0.25000 1.13276 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65010 9.65080 -0.00070 -0.00725 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.91370 8.89650 0.01720 0.19333 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.63570 8.62620 0.00950 0.11013 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.63270 11.63350 -0.00080 -0.00688 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.68180 10.66110 0.02070 0.19416 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33470 10.32330 0.01140 0.11043 統一台灣動力基金 15.28000 15.15000 0.13000 0.85809 統一全天候基金-A類型 100.06000 99.12000 0.94000 0.94835 統一全天候基金-I類型 100.24000 99.29000 0.95000 0.95679 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.20840 8.22240 -0.01400 -0.17027 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.85430 7.85200 0.00230 0.02929 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.83570 7.84720 -0.01150 -0.14655 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.58700 8.60170 -0.01470 -0.17090 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.22370 8.22120 0.00250 0.03041 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.19740 8.20940 -0.01200 -0.14617 統一全球債券組合基金 11.72530 11.69700 0.02830 0.24194 統一全球新科技基金(人民幣) 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534 統一全球新科技基金(美元) 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 統一全球新科技基金(新台幣) 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989 統一亞太基金 22.83000 22.80000 0.03000 0.13158 統一亞洲大金磚基金 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 統一奔騰基金 51.61000 51.30000 0.31000 0.60429 統一強棒貨幣市場基金 16.67940 16.67910 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 統一強漢基金(美元) 8.01000 8.00000 0.01000 0.12500 統一強漢基金(新台幣) 21.05000 21.08000 -0.03000 -0.14231 統一統信基金 26.63000 26.41000 0.22000 0.83302 統一黑馬基金 52.30000 51.99000 0.31000 0.59627 統一新亞洲科技能源基金 15.35000 15.36000 -0.01000 -0.06510 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.74180 7.72870 0.01310 0.16950 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.96080 9.94400 0.01680 0.16895 統一經建基金 41.83000 41.42000 0.41000 0.98986 統一龍馬基金 57.42000 57.03000 0.39000 0.68385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.14000 16.15000 -0.01000 -0.06192 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.22000 42.13000 0.09000 0.21362 野村中國機會基金 11.78000 11.89000 -0.11000 -0.92515 野村巴西基金 6.13000 6.11000 0.02000 0.32733 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 野村台灣高股息基金 23.48000 23.42000 0.06000 0.25619 野村台灣運籌基金 31.96000 31.80000 0.16000 0.50314 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.40260 9.39850 0.00410 0.04362 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.30710 9.30070 0.00640 0.06881 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36730 9.36240 0.00490 0.05234 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.71860 9.71430 0.00430 0.04426 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.54820 9.54170 0.00650 0.06812 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46700 9.46210 0.00490 0.05179 野村平衡基金 17.62000 17.58000 0.04000 0.22753 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.17000 13.22000 -0.05000 -0.37821 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 野村全球生技醫療基金 16.89000 16.88000 0.01000 0.05924 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97730 9.96710 0.01020 0.10234 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.90740 9.89670 0.01070 0.10812 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.87900 9.86980 0.00920 0.09321 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97730 9.96710 0.01020 0.10234 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90720 9.89660 0.01060 0.10711 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87900 9.86990 0.00910 0.09220 野村全球品牌基金 24.94000 24.87000 0.07000 0.28146 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.00000 19.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.89970 9.89050 0.00920 0.09302 野村全球短期收益基金-美元計價 10.30730 10.29520 0.01210 0.11753 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18100 10.17460 0.00640 0.06290 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.08750 9.09950 -0.01200 -0.13188 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.85630 8.86780 -0.01150 -0.12968 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.45670 8.47850 -0.02180 -0.25712 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.93210 10.94660 -0.01450 -0.13246 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.41250 10.42600 -0.01350 -0.12948 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01160 10.03710 -0.02550 -0.25406 野村成長基金 26.71000 26.61000 0.10000 0.37580 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.29410 8.28260 0.01150 0.13885 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.29050 8.27790 0.01260 0.15221 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.45810 8.46110 -0.00300 -0.03546 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.97280 8.96050 0.01230 0.13727 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.85480 8.84130 0.01350 0.15269 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.03130 9.03450 -0.00320 -0.03542 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.05430 9.02590 0.02840 0.31465 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.07950 9.05030 0.02920 0.32264 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.18770 9.16800 0.01970 0.21488 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.72770 9.69590 0.03180 0.32797 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.65080 9.61980 0.03100 0.32225 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.77020 9.74930 0.02090 0.21437 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.23970 8.22290 0.01680 0.20431 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.81800 8.79470 0.02330 0.26493 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.67640 8.65190 0.02450 0.28317 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.76230 12.73620 0.02610 0.20493 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.88340 11.85200 0.03140 0.26493 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.63940 9.61220 0.02720 0.28297 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97510 9.96350 0.01160 0.11642 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95190 9.93910 0.01280 0.12878 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96420 9.95590 0.00830 0.08337 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97330 9.96170 0.01160 0.11645 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95060 9.93780 0.01280 0.12880 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97970 9.97140 0.00830 0.08324 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.71820 9.70400 0.01420 0.14633 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69480 9.68070 0.01410 0.14565 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.69500 9.70200 -0.00700 -0.07215 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.73420 9.72780 0.00640 0.06579 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85750 9.84580 0.01170 0.11883 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.47340 9.46160 0.01180 0.12471 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01880 9.01310 0.00570 0.06324 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.94980 10.94290 0.00690 0.06305 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.77850 9.78370 -0.00520 -0.05315 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.83690 10.82800 0.00890 0.08219 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.31200 10.30230 0.00970 0.09415 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.10610 10.11110 -0.00500 -0.04945 野村泰國基金 40.09000 40.23000 -0.14000 -0.34800 野村高科技基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.88500 9.89880 -0.01380 -0.13941 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.90380 9.89890 0.00490 0.04950 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.21770 10.24750 -0.02980 -0.29080 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.26670 9.26180 0.00490 0.05291 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.21290 9.22600 -0.01310 -0.14199 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.05980 9.07110 -0.01130 -0.12457 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.52440 11.51860 0.00580 0.05035 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.88550 12.93850 -0.05300 -0.40963 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.45010 10.44450 0.00560 0.05362 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.39650 10.41120 -0.01470 -0.14119 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.48450 10.49690 -0.01240 -0.11813 野村貨幣市場基金 16.28700 16.28680 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.89000 14.80000 0.09000 0.60811 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.93750 9.92490 0.01260 0.12695 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.76960 9.74440 0.02520 0.25861 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80690 9.80370 0.00320 0.03264 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76310 9.74680 0.01630 0.16723 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.71520 9.69770 0.01750 0.18046 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.69780 9.68290 0.01490 0.15388 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84180 9.82540 0.01640 0.16691 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77710 9.75950 0.01760 0.18034 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.87780 9.86310 0.01470 0.14904 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.50070 9.42570 0.07500 0.79570 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.43760 9.36110 0.07650 0.81721 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.39650 9.32250 0.07400 0.79378 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.56730 9.49180 0.07550 0.79542 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.49220 9.41530 0.07690 0.81676 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.45110 9.37670 0.07440 0.79346 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.82840 9.79810 0.03030 0.30924 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.63420 7.61080 0.02340 0.30746 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.44680 11.41170 0.03510 0.30758 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.48000 7.43000 0.05000 0.67295 野村精選貨幣市場基金 12.08870 12.08860 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 野村歐洲高股息基金累積型 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 野村積極成長基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.72000 29.72000 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08260 10.07870 0.00390 0.03870 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.34030 8.33420 0.00610 0.07319 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.67920 7.67260 0.00660 0.08602 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.58700 7.58430 0.00270 0.03560 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50190 11.49360 0.00830 0.07221 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.31700 10.30820 0.00880 0.08537 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22640 10.22280 0.00360 0.03522 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 野村環球基金-人民幣計價 15.54000 15.53000 0.01000 0.06439 野村環球基金-美元計價 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.90000 16.93000 -0.03000 -0.17720 野村鴻利基金 20.29000 20.30000 -0.01000 -0.04926 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87060 16.87050 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.28000 17.19000 0.09000 0.52356 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.91000 9.60000 0.31000 3.22917 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.02000 12.81000 0.21000 1.63934 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.99000 13.88000 0.11000 0.79251 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.94270 9.92060 0.02210 0.22277 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.03880 13.00990 0.02890 0.22214 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.90390 9.89270 0.01120 0.11321 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.76090 9.74320 0.01770 0.18167 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.46660 9.45330 0.01330 0.14069 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.49590 9.47870 0.01720 0.18146 凱基台商天下基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 18.05000 17.94000 0.11000 0.61315 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.08720 38.08810 -0.00090 -0.00236 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.30760 38.11210 0.19550 0.51296 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.75740 40.77290 -0.01550 -0.03802 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.38170 10.36920 0.01250 0.12055 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.82000 12.89000 -0.07000 -0.54306 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.47830 11.53670 -0.05840 -0.50621 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55770 11.55750 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.88000 23.76000 0.12000 0.50505 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.60000 20.71000 -0.11000 -0.53114 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.94620 20.00230 -0.05610 -0.28047 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.56500 15.51900 0.04600 0.29641 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.34430 11.32420 0.02010 0.17750 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.86280 11.79160 0.07120 0.60382 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 凱基護城河基金-台幣計價A 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943 凱基護城河基金-美元計價B 12.31690 12.29770 0.01920 0.15613 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.00000 30.04000 -0.04000 -0.13316 富邦NASDAQ-100基金 29.00000 29.17000 -0.17000 -0.58279 富邦上証180基金 26.31000 26.03000 0.28000 1.07568 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16880 0.16950 -0.00070 -0.41298 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.21000 5.24000 -0.03000 -0.57252 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.93000 31.60000 0.33000 1.04430 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.84560 10.88610 -0.04050 -0.37203 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.00000 10.03570 -0.03570 -0.35573 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.56290 9.61430 -0.05140 -0.53462 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.39110 9.42610 -0.03500 -0.37131 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.58700 8.61760 -0.03060 -0.35509 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.21820 8.26230 -0.04410 -0.53375 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.40740 20.41840 -0.01100 -0.05387 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.44170 11.44060 0.00110 0.00961 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37740 10.39290 -0.01550 -0.14914 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74210 12.72990 0.01220 0.09584 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87020 1.86840 0.00180 0.09634 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.12820 9.11950 0.00870 0.09540 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38710 1.38580 0.00130 0.09381 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77750 11.77480 0.00270 0.02293 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70840 1.70760 0.00080 0.04685 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08450 10.08220 0.00230 0.02281 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48150 1.48080 0.00070 0.04727 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.94790 9.92550 0.02240 0.22568 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.92150 9.89930 0.02220 0.22426 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.86000 14.92000 -0.06000 -0.40214 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.62000 21.37000 0.25000 1.16986 富邦日本東証基金 21.42000 21.28000 0.14000 0.65789 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.09000 43.01000 0.08000 0.18600 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.88000 42.68000 0.20000 0.46860 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.29000 47.39000 -0.10000 -0.21101 富邦台灣心基金 19.36000 19.25000 0.11000 0.57143 富邦台灣釆吉50基金 42.26000 42.38000 -0.12000 -0.28315 富邦台灣科技指數基金 49.35000 49.74000 -0.39000 -0.78408 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.45040 39.67740 -0.22700 -0.57211 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.33480 41.42460 -0.08980 -0.21678 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29230 0.29140 0.00090 0.30885 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54220 2.54290 -0.00070 -0.02753 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33800 0.33790 0.00010 0.02959 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.47590 10.46490 0.01100 0.10511 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19620 2.19680 -0.00060 -0.02731 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32250 0.32240 0.00010 0.03102 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.99160 8.98210 0.00950 0.10577 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.90000 22.47000 0.43000 1.91366 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.61000 14.87000 -0.26000 -1.74849 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.81000 27.94000 0.87000 3.11382 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65850 15.65830 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.71640 39.74610 -0.02970 -0.07472 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.54070 38.67610 -0.13540 -0.35009 富邦長紅基金 54.82000 54.52000 0.30000 0.55026 富邦科技基金 21.13000 21.09000 0.04000 0.18966 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.55050 40.66780 -0.11730 -0.28843 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.43660 38.52270 -0.08610 -0.22350 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.79730 39.19220 -0.39490 -1.00760 富邦恒生國企ETF基金 20.06000 20.00000 0.06000 0.30000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.49000 26.45000 0.04000 0.15123 富邦高成長基金 21.01000 20.87000 0.14000 0.67082 富邦基金A類型 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 富邦基金I類型 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 富邦深証100基金 8.11000 8.00000 0.11000 1.37500 富邦富時歐洲ETF基金 19.20000 19.00000 0.20000 1.05263 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40340 0.40350 -0.00010 -0.02478 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.99380 11.98020 0.01360 0.11352 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.17660 9.16620 0.01040 0.11346 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29530 0.29540 -0.00010 -0.03385 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.49720 8.48750 0.00970 0.11429 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.54800 9.44020 0.10780 1.14192 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.08280 9.99160 0.09120 0.91277 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.27090 9.16620 0.10470 1.14224 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.78380 9.69530 0.08850 0.91281 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.46000 17.37000 0.09000 0.51813 富邦精準基金 40.43000 40.18000 0.25000 0.62220 富邦精銳中小基金 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.81000 15.71000 0.10000 0.63654 富邦臺灣公司治理100基金 19.56000 19.60000 -0.04000 -0.20408 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.02000 13.08000 -0.06000 -0.45872 富邦標普美國特別股ETF基金 18.95000 19.04000 -0.09000 -0.47269 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.98690 9.96890 0.01800 0.18056 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.70060 9.67030 0.03030 0.31333 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.83420 9.83070 0.00350 0.03560 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.65470 9.63730 0.01740 0.18055 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.33590 9.30680 0.02910 0.31267 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.44850 9.44520 0.00330 0.03494 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.30000 28.21000 0.09000 0.31904 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.75170 9.69950 0.05220 0.53817 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.65760 9.60620 0.05140 0.53507 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.66450 9.61120 0.05330 0.55456 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.75140 9.69920 0.05220 0.53819 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.65750 9.60620 0.05130 0.53403 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.66400 9.61090 0.05310 0.55250 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26660 8.25340 0.01320 0.15993 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.75270 8.73910 0.01360 0.15562 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49160 8.47630 0.01530 0.18050 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.39500 9.38000 0.01500 0.15991 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.36830 9.35370 0.01460 0.15609 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.09660 9.08050 0.01610 0.17730 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.18080 9.16420 0.01660 0.18114 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.13640 8.12530 0.01110 0.13661 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.13570 9.12360 0.01210 0.13262 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.63410 8.62040 0.01370 0.15893 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29370 10.27960 0.01410 0.13716 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.03370 10.02050 0.01320 0.13173 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.56310 9.54830 0.01480 0.15500 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.77420 8.76070 0.01350 0.15410 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.41530 9.40050 0.01480 0.15744 富達卓越領航全球組合基金 14.45000 14.35000 0.10000 0.69686 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.35300 8.34140 0.01160 0.13907 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.01320 9.00100 0.01220 0.13554 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71030 8.69660 0.01370 0.15753 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.64680 9.63340 0.01340 0.13910 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.58170 9.56870 0.01300 0.13586 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.29850 9.28380 0.01470 0.15834 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.79820 8.78410 0.01410 0.16052 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.38890 9.37350 0.01540 0.16429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.53000 8.67000 -0.14000 -1.61476 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.06000 9.21000 -0.15000 -1.62866 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.97000 8.11000 -0.14000 -1.72626 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.65000 6.70000 -0.05000 -0.74627 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.55000 7.60000 -0.05000 -0.65789 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.38000 7.45000 -0.07000 -0.93960 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61640 9.60750 0.00890 0.09264 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.06230 9.05240 0.00990 0.10936 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.65300 8.65130 0.00170 0.01965 富蘭克林華美中華基金 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.38000 18.32000 0.06000 0.32751 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.37000 18.34000 0.03000 0.16358 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.65590 7.65260 0.00330 0.04312 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.72850 8.71290 0.01560 0.17904 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.49310 9.47600 0.01710 0.18046 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.03220 9.02830 0.00390 0.04320 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.92130 10.90700 0.01430 0.13111 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.50450 8.49340 0.01110 0.13069 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84420 8.83260 0.01160 0.13133 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.08920 13.07320 0.01600 0.12239 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.01210 9.99980 0.01230 0.12300 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.95760 9.94420 0.01340 0.13475 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.44440 7.43440 0.01000 0.13451 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.83820 8.82630 0.01190 0.13482 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.51850 10.51610 0.00240 0.02282 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.34400 7.34230 0.00170 0.02315 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.73640 8.73440 0.00200 0.02290 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.23640 10.22200 0.01440 0.14087 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.48170 7.47120 0.01050 0.14054 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.93520 7.92860 0.00660 0.08324 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.94260 8.92960 0.01300 0.14558 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.76150 9.74730 0.01420 0.14568 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.32390 12.31350 0.01040 0.08446 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.20000 8.25000 -0.05000 -0.60606 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.43910 12.44190 -0.00280 -0.02250 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 富蘭克林華美第一富基金 34.26000 33.94000 0.32000 0.94284 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31680 10.31670 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.09000 13.10000 -0.01000 -0.07634 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.19000 15.23000 -0.04000 -0.26264 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.84150 6.77620 0.06530 0.96367 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.99810 9.97960 0.01850 0.18538 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.20860 9.18430 0.02430 0.26458 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.71080 10.68250 0.02830 0.26492 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.55000 6.53790 0.01210 0.18507 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.64260 8.62000 0.02260 0.26218 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.82310 9.79740 0.02570 0.26231 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.18690 10.16800 0.01890 0.18588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.21000 58.44000 -0.23000 -0.39357 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 59.98000 60.29000 -0.31000 -0.51418 復華1至5年期高收益債券基金 20.06000 20.11000 -0.05000 -0.24863 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 復華人民幣貨幣市場基金 11.71340 11.71250 0.00090 0.00768 復華人生目標基金 35.74290 35.66900 0.07390 0.20718 復華大中華中小策略基金 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 復華中小精選基金 62.21000 61.66000 0.55000 0.89199 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.98870 50.92670 0.06200 0.12174 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.09000 8.17000 -0.08000 -0.97919 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.15000 7.23000 -0.08000 -1.10650 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 復華六年到期新興市場債券基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 復華台灣智能基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 復華全方位基金 26.32000 26.06000 0.26000 0.99770 復華全球大趨勢基金-美元 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.95000 18.99000 -0.04000 -0.21064 復華全球平衡基金-美元 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117 復華全球平衡基金-新臺幣 19.06000 18.99000 0.07000 0.36862 復華全球物聯網科技基金-美元 14.36000 14.31000 0.05000 0.34941 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257 復華全球原物料基金 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386 復華全球消費基金-新臺幣 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42710 11.42430 0.00280 0.02451 復華全球債券基金 13.22090 13.19160 0.02930 0.22211 復華全球債券組合基金 14.45000 14.44000 0.01000 0.06925 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.82000 13.85000 -0.03000 -0.21661 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 復華全球戰略配置強基金-美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華有利貨幣市場基金 13.45190 13.45170 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 復華亞太成長基金 12.48000 12.46000 0.02000 0.16051 復華亞太神龍科技基金-美元 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 復華東協世紀基金 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397 復華南非幣長期收益基金A 13.31000 13.14000 0.17000 1.29376 復華南非幣長期收益基金B 8.06000 7.96000 0.10000 1.25628 復華南非幣短期收益基金A 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 復華美國新星基金-美元 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 復華美國新星基金-新臺幣 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 復華恒生基金 20.01000 19.97000 0.04000 0.20030 復華恒生單日反向一倍基金 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 復華恒生單日正向二倍基金 27.85000 27.72000 0.13000 0.46898 復華神盾基金 23.10170 23.04330 0.05840 0.25344 復華高成長基金 60.49000 60.14000 0.35000 0.58198 復華高益策略組合基金 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.41350 14.41330 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.58000 18.54000 0.04000 0.21575 復華富時台灣高股息低波動基金 49.17000 49.01000 0.16000 0.32646 復華復華基金 18.86000 18.75000 0.11000 0.58667 復華華人世紀基金 14.77000 14.88000 -0.11000 -0.73925 復華傳家二號基金 28.25110 28.08120 0.16990 0.60503 復華傳家基金 19.93000 19.76810 0.16190 0.81900 復華奧林匹克全球組合基金 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.51000 18.45000 0.06000 0.32520 復華新興市場企業債券ETF基金 59.39000 59.35000 0.04000 0.06740 復華新興市場高收益債券基金A 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.25000 0.01000 0.19048 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 復華滬深300 A股基金 19.27000 19.06000 0.21000 1.10178 復華數位經濟基金 45.65000 45.14000 0.51000 1.12982 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.60930 9.59750 0.01180 0.12295 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.40540 9.39640 0.00900 0.09578 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.76220 9.75010 0.01210 0.12410 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.52120 9.51220 0.00900 0.09462 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.43190 9.41890 0.01300 0.13802 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.92790 9.93660 -0.00870 -0.08756 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.45530 9.44420 0.01110 0.11753 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95370 9.96460 -0.01090 -0.10939 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.45480 9.44380 0.01100 0.11648 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.95520 9.96610 -0.01090 -0.10937 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.82200 9.79290 0.02910 0.29715 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.80680 9.79360 0.01320 0.13478 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.81780 9.82680 -0.00900 -0.09159 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.78020 9.75340 0.02680 0.27478 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.69360 10.58460 0.10900 1.02980 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.73970 9.72780 0.01190 0.12233 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.78020 9.75340 0.02680 0.27478 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.69360 10.58460 0.10900 1.02980 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.74020 9.72830 0.01190 0.12232 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.78520 9.79540 -0.01020 -0.10413 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06040 9.05450 0.00590 0.06516 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08180 8.07650 0.00530 0.06562 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.05480 8.06790 -0.01310 -0.16237 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.42680 11.41940 0.00740 0.06480 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.21400 10.20740 0.00660 0.06466 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.29730 10.31400 -0.01670 -0.16192 景順主流基金 15.29000 15.20000 0.09000 0.59211 景順台灣科技基金 26.56000 26.43000 0.13000 0.49187 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 景順全球科技基金 20.63000 20.80000 -0.17000 -0.81731 景順全球康健基金 19.59000 19.55000 0.04000 0.20460 景順貨幣市場基金 15.95230 15.95220 0.00010 0.00063 景順潛力基金 27.99000 27.88000 0.11000 0.39455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.36000 13.49000 -0.13000 -0.96368 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.48000 12.63000 -0.15000 -1.18765 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.54720 8.53290 0.01430 0.16759 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.75980 7.75700 0.00280 0.03610 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.05720 11.03880 0.01840 0.16668 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.01850 10.01490 0.00360 0.03595 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.13000 7.20000 -0.07000 -0.97222 華南永昌中國A股基金(美元) 6.75000 6.80000 -0.05000 -0.73529 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.29330 9.28590 0.00740 0.07969 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48160 9.49560 -0.01400 -0.14744 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.64970 9.64200 0.00770 0.07986 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.84810 9.86260 -0.01450 -0.14702 華南永昌永昌基金 17.60000 17.44000 0.16000 0.91743 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 華南永昌全球亨利組合基金 14.04040 14.01670 0.02370 0.16908 華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 華南永昌全球精品基金 14.76000 14.82000 -0.06000 -0.40486 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.33000 12.26000 0.07000 0.57096 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.22000 12.19000 0.03000 0.24610 華南永昌物聯網精選基金 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22630 16.22600 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 22.50670 22.39960 0.10710 0.47813 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95160 11.95150 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19150 10.18660 0.00490 0.04810 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.00630 10.01750 -0.01120 -0.11180 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.74590 9.74110 0.00480 0.04928 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.53840 9.54900 -0.01060 -0.11101 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.94870 9.94290 0.00580 0.05833 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.71420 9.72410 -0.00990 -0.10181 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.60780 9.60220 0.00560 0.05832 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.37140 9.38090 -0.00950 -0.10127 華頓中小型基金 21.62000 21.46000 0.16000 0.74557 華頓中國多重機會平衡基金 11.03860 11.09110 -0.05250 -0.47335 華頓台灣基金 23.59000 23.30000 0.29000 1.24464 華頓平安貨幣市場基金 11.53320 11.53310 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.45000 15.45000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.15370 13.15570 -0.00200 -0.01520 華頓全球高收益債券基金B 8.01880 8.02000 -0.00120 -0.01496 華頓全球黑鑽油源基金 5.06000 5.05000 0.01000 0.19802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.34990 2.37490 -0.02500 -1.05268 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.44610 10.58070 -0.13460 -1.27213 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33870 0.34230 -0.00360 -1.05171 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.99780 11.03070 -0.03290 -0.29826 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.95700 9.98190 -0.02490 -0.24945 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.71920 9.77020 -0.05100 -0.52200 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.71060 8.75640 -0.04580 -0.52305 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.91870 9.94820 -0.02950 -0.29654 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.91950 8.94170 -0.02220 -0.24827 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.58000 9.74000 -0.16000 -1.64271 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.20000 8.36000 -0.16000 -1.91388 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.80000 8.95000 -0.15000 -1.67598 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47870 2.47780 0.00090 0.03632 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02490 2.02130 0.00360 0.17810 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.51210 11.50450 0.00760 0.06606 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22930 9.22320 0.00610 0.06614 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35660 0.35650 0.00010 0.02805 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29130 0.29070 0.00060 0.20640 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.12000 3.13000 -0.01000 -0.31949 匯豐中國動力基金(台幣) 13.84000 13.94000 -0.10000 -0.71736 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.17000 22.11000 0.06000 0.27137 匯豐全球趨勢組合基金 11.95000 12.02000 -0.07000 -0.58236 匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.77000 0.02000 0.25740 匯豐安富基金 24.24000 24.22000 0.02000 0.08258 匯豐成功基金 39.11000 38.94000 0.17000 0.43657 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57210 2.56610 0.00600 0.23382 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31520 2.30900 0.00620 0.26851 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.37270 11.35320 0.01950 0.17176 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.66490 7.64520 0.01970 0.25768 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37140 0.37060 0.00080 0.21587 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32620 0.32530 0.00090 0.27667 匯豐金磚動力基金 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98910 14.98900 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.65000 4.64000 0.01000 0.21552 匯豐新鑽動力基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.34140 5.32610 0.01530 0.28726 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00680 8.99170 0.01510 0.16793 匯豐龍鳳基金-A類型 47.71000 47.54000 0.17000 0.35759 匯豐龍鳳基金-I類型 47.71000 47.54000 0.17000 0.35759 匯豐龍騰電子基金 32.37000 32.24000 0.13000 0.40323 匯豐雙高收益債券組合基金 11.92520 11.89470 0.03050 0.25642 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.26000 17.16000 0.10000 0.58275 新光中國成長基金(人民幣) 8.54000 8.64000 -0.10000 -1.15741 新光中國成長基金(美元) 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349 新光中國成長基金(新臺幣) 8.44000 8.55000 -0.11000 -1.28655 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41920 10.44890 -0.02970 -0.28424 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.46850 9.45580 0.01270 0.13431 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.75330 9.77280 -0.01950 -0.19953 新光台灣富貴基金 21.13000 21.09000 0.04000 0.18966 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.68000 -0.03000 -0.34562 新光全球生技醫療基金(美元) 11.27000 11.14000 0.13000 1.16697 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721 新光全球債券基金(A累積)美元 9.90750 9.90840 -0.00090 -0.00908 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.66910 9.70250 -0.03340 -0.34424 新光全球債券基金(B配息)美元 9.48990 9.49090 -0.00100 -0.01054 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.24930 9.28120 -0.03190 -0.34371 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.66000 8.77000 -0.11000 -1.25428 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.86000 9.98000 -0.12000 -1.20240 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431 新光吉星貨幣市場基金 15.46100 15.46080 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 新光多重資產基金(A累積)美元 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.54000 8.58000 -0.04000 -0.46620 新光亞洲精選基金-美金 20.92000 20.87000 0.05000 0.23958 新光亞洲精選基金-新台幣 21.16000 21.19000 -0.03000 -0.14158 新光兩岸優勢基金 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908 新光店頭基金 21.98000 21.94000 0.04000 0.18232 新光南非幣保本基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 新光特選內需收益ETF基金 19.78000 19.73000 0.05000 0.25342 新光創新科技基金 13.28000 13.24000 0.04000 0.30211 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72000 9.75370 -0.03370 -0.34551 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.92110 9.93090 -0.00980 -0.09868 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.53360 9.54700 -0.01340 -0.14036 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.09950 9.13240 -0.03290 -0.36026 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.29770 9.30690 -0.00920 -0.09885 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.94300 -0.01300 -0.14537 新光澳幣八年期保本基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 新光澳幣保本基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98890 9.98020 0.00870 0.08717 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43550 9.42740 0.00810 0.08592 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.37980 9.38170 -0.00190 -0.02025 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83750 9.83950 -0.00200 -0.02033 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.81260 9.80350 0.00910 0.09282 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.35240 9.34380 0.00860 0.09204 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.31980 9.32010 -0.00030 -0.00322 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77450 9.77490 -0.00040 -0.00409 瑞銀全球創新趨勢基金 6.82000 6.81000 0.01000 0.14684 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.64910 9.64060 0.00850 0.08817 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.05440 9.04630 0.00810 0.08954 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.51800 9.50950 0.00850 0.08938 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.00730 8.99930 0.00800 0.08890 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.07720 9.07550 0.00170 0.01873 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.64590 9.64330 0.00260 0.02696 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.49580 13.50030 -0.00450 -0.03333 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.16210 8.16480 -0.00270 -0.03307 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 35.88920 36.06710 -0.17790 -0.49325 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.54290 38.69970 -0.15680 -0.40517 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.66700 36.75300 -0.08600 -0.23399 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.39680 39.49560 -0.09880 -0.25015 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.59780 39.24960 0.34820 0.88714 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.05990 38.15520 -0.09530 -0.24977 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.94230 9.90270 0.03960 0.39989 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28560 11.28460 0.00100 0.00886 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95360 9.95320 0.00040 0.00402 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.79140 10.92010 -0.12870 -1.17856 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.99830 8.07570 -0.07740 -0.95843 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.28000 8.38000 -0.10000 -1.19332 群益大印度基金-人民幣 12.96290 12.71180 0.25110 1.97533 群益大印度基金-美元 12.08900 11.82860 0.26040 2.20144 群益大印度基金-新臺幣 11.46000 11.24000 0.22000 1.95730 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.55050 11.51180 0.03870 0.33618 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.04530 10.98400 0.06130 0.55808 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.57010 10.53470 0.03540 0.33603 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.22360 9.17230 0.05130 0.55929 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.26920 9.23810 0.03110 0.33665 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.12080 8.07570 0.04510 0.55847 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.82760 8.79800 0.02960 0.33644 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.99290 7.94850 0.04440 0.55860 群益中小型股基金 37.68000 37.61000 0.07000 0.18612 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.44910 9.48720 -0.03810 -0.40159 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.69890 8.71470 -0.01580 -0.18130 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.15850 8.19190 -0.03340 -0.40772 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.24140 8.27470 -0.03330 -0.40243 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.58650 7.60030 -0.01380 -0.18157 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.11610 7.14520 -0.02910 -0.40727 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.85860 9.85110 0.00750 0.07613 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84450 10.83620 0.00830 0.07660 群益中國高收益債券基金-美元 10.44390 10.42870 0.01520 0.14575 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.62920 9.62370 0.00550 0.05715 群益中國新機會基金N-人民幣 7.34020 7.44140 -0.10120 -1.35996 群益中國新機會基金N-美元 6.68350 6.76060 -0.07710 -1.14043 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.14000 7.24000 -0.10000 -1.38122 群益中國新機會基金-人民幣 6.50970 6.59940 -0.08970 -1.35921 群益中國新機會基金-美元 7.14620 7.22870 -0.08250 -1.14128 群益中國新機會基金-新臺幣 6.82000 6.91000 -0.09000 -1.30246 群益平衡王基金 18.42900 18.38200 0.04700 0.25568 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.90000 -0.01000 -0.16949 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.07820 11.08520 -0.00700 -0.06315 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.48550 10.46890 0.01660 0.15856 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.81120 9.81740 -0.00620 -0.06315 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.28560 9.27090 0.01470 0.15856 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.73130 9.76100 -0.02970 -0.30427 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.50720 9.53640 -0.02920 -0.30620 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.96470 8.99200 -0.02730 -0.30360 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.87910 8.90640 -0.02730 -0.30652 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.78770 9.81750 -0.02980 -0.30354 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.80540 9.83550 -0.03010 -0.30603 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.12250 9.15040 -0.02790 -0.30490 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.50010 9.52940 -0.02930 -0.30747 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.97460 9.95650 0.01810 0.18179 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.12440 7.11150 0.01290 0.18140 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05750 10.05210 0.00540 0.05372 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.91810 9.91380 0.00430 0.04337 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.04150 10.05120 -0.00970 -0.09651 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.76730 9.76210 0.00520 0.05327 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.67250 9.66830 0.00420 0.04344 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.79290 9.80240 -0.00950 -0.09692 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05750 10.05220 0.00530 0.05272 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.91810 9.91380 0.00430 0.04337 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.04170 10.05140 -0.00970 -0.09650 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.76730 9.76220 0.00510 0.05224 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.67240 9.66830 0.00410 0.04241 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.79300 9.80240 -0.00940 -0.09589 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.67130 9.60870 0.06260 0.65149 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 群益全球關鍵生技基金-美元 15.82480 15.72220 0.10260 0.65258 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.61000 15.54000 0.07000 0.45045 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.15000 11.03000 0.12000 1.08794 群益印度中小基金N-人民幣 10.71450 10.48100 0.23350 2.22784 群益印度中小基金N-美元 8.91900 8.70530 0.21370 2.45483 群益印度中小基金N-新臺幣 8.43000 8.24000 0.19000 2.30583 群益印度中小基金-人民幣 14.50500 14.18890 0.31610 2.22780 群益印度中小基金-美元 12.75660 12.45100 0.30560 2.45442 群益印度中小基金-新臺幣 14.75000 14.43000 0.32000 2.21760 群益多利策略組合基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 群益多重收益組合基金 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 群益多重資產組合基金 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037 群益安家基金 23.32950 23.08330 0.24620 1.06657 群益安穩貨幣市場基金 16.10450 16.10430 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.94000 22.02000 -0.08000 -0.36331 群益亞太中小基金 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 群益亞太新趨勢平衡基金 15.12000 15.07000 0.05000 0.33179 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.57550 9.56430 0.01120 0.11710 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.27540 7.26690 0.00850 0.11697 群益店頭市場基金 83.45000 82.86000 0.59000 0.71204 群益東方盛世基金 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 群益東協成長基金-人民幣 12.73360 12.59430 0.13930 1.10606 群益東協成長基金-美元 11.08310 10.93760 0.14550 1.33027 群益東協成長基金-新臺幣 10.96000 10.84000 0.12000 1.10701 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.87940 10.87350 0.00590 0.05426 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.27800 10.27210 0.00590 0.05744 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.74280 9.75060 -0.00780 -0.08000 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.35700 9.35200 0.00500 0.05346 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.84270 8.83760 0.00510 0.05771 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.38030 8.38700 -0.00670 -0.07989 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.15690 9.15200 0.00490 0.05354 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.00010 8.99490 0.00520 0.05781 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.36200 9.36950 -0.00750 -0.08005 群益長安基金 25.11000 25.06000 0.05000 0.19952 群益美國新創亮點基金N-美元 9.63730 9.64310 -0.00580 -0.06015 群益美國新創亮點基金-美元 14.57870 14.58760 -0.00890 -0.06101 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.07000 14.11000 -0.04000 -0.28349 群益真善美基金 15.49060 15.42990 0.06070 0.39339 群益馬拉松基金 109.30000 108.39000 0.91000 0.83956 群益馬拉松基金I類型 109.54000 108.62000 0.92000 0.84699 群益深証中小板基金 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059 群益創新科技基金 29.28000 29.07000 0.21000 0.72239 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.56140 8.60860 -0.04720 -0.54829 群益華夏盛世基金N-美元 7.81320 7.83890 -0.02570 -0.32785 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900 群益華夏盛世基金-人民幣 9.32330 9.37470 -0.05140 -0.54828 群益華夏盛世基金-美元 8.61510 8.64350 -0.02840 -0.32857 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.20000 14.28000 -0.08000 -0.56022 群益奧斯卡基金 25.12000 24.88000 0.24000 0.96463 群益新興金鑽基金-美元 11.00800 10.93730 0.07070 0.64641 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 群益葛萊美基金 21.54000 21.29000 0.25000 1.17426 群益道瓊美國地產ETF基金 20.08000 20.11000 -0.03000 -0.14918 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.62450 11.60020 0.02430 0.20948 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.93290 10.89320 0.03970 0.36445 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.88450 10.85180 0.03270 0.30133 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.28460 8.26730 0.01730 0.20926 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.69340 8.66190 0.03150 0.36366 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.31550 8.29060 0.02490 0.30034 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.80580 9.77020 0.03560 0.36437 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.61650 9.58160 0.03490 0.36424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.82000 25.73000 0.09000 0.34979 德信中國精選成長基金 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 德信台灣主流中小基金 17.00000 16.90000 0.10000 0.59172 德信新興股票組合基金 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 德信萬保貨幣市場基金 11.94680 11.94660 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.76000 10.76140 -0.00140 -0.01301 德信數位時代基金 25.89000 25.81000 0.08000 0.30996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.88210 9.85540 0.02670 0.27092 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.82280 9.79720 0.02560 0.26130 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67570 11.67560 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.84000 13.66000 0.18000 1.31772 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.40000 17.31000 0.09000 0.51993 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34440 10.32610 0.01830 0.17722 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.01500 14.98640 0.02860 0.19084 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.99800 7.99670 0.00130 0.01626 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.78960 10.76330 0.02630 0.24435 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.25910 11.23100 0.02810 0.25020 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01690 13.01470 0.00220 0.01690 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.14000 15.98000 0.16000 1.00125 摩根中小基金 20.05000 19.87000 0.18000 0.90589 摩根中國A股基金 11.65000 11.79000 -0.14000 -1.18745 摩根中國A股基金(美元) 9.15000 9.24000 -0.09000 -0.97403 摩根中國亮點基金 11.68000 11.81000 -0.13000 -1.10076 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.28120 10.32490 -0.04370 -0.42325 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.45480 11.50180 -0.04700 -0.40863 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.72800 8.75150 -0.02350 -0.26853 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.65860 11.70810 -0.04950 -0.42278 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.49670 13.55190 -0.05520 -0.40732 摩根台灣金磚基金-累積型 17.52000 17.44000 0.08000 0.45872 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.52000 17.44000 0.08000 0.45872 摩根台灣增長基金 45.54000 45.43000 0.11000 0.24213 摩根平衡基金 26.39000 26.38000 0.01000 0.03791 摩根全球α基金 18.02000 18.04000 -0.02000 -0.11086 摩根全球平衡基金 14.72090 14.64390 0.07700 0.52582 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.36480 9.33280 0.03200 0.34288 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.38960 10.35320 0.03640 0.35158 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.78360 9.74510 0.03850 0.39507 摩根多元入息成長基金-累積型 11.12670 11.08870 0.03800 0.34269 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.81620 9.77750 0.03870 0.39581 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.25520 10.23220 0.02300 0.22478 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.25000 13.22030 0.02970 0.22465 摩根亞洲基金 54.15000 53.98000 0.17000 0.31493 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.20900 8.19910 0.00990 0.12074 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60380 9.58530 0.01850 0.19300 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.48950 8.47180 0.01770 0.20893 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.06300 12.04850 0.01450 0.12035 摩根東方內需機會基金 17.16000 17.11000 0.05000 0.29223 摩根東方科技基金 30.22000 30.09000 0.13000 0.43204 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 摩根金龍收成基金 19.15000 19.34000 -0.19000 -0.98242 摩根第一貨幣市場基金 15.09340 15.09320 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 13.35000 13.11000 0.24000 1.83066 摩根新金磚五國基金 11.29000 11.20000 0.09000 0.80357 摩根新絲路基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 摩根新興35基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 摩根新興日本基金 22.91000 22.66000 0.25000 1.10327 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.93580 6.90920 0.02660 0.38499 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.13220 9.09760 0.03460 0.38032 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.88930 8.85140 0.03790 0.42818 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.17690 10.13780 0.03910 0.38569 摩根新興科技基金 47.16000 46.85000 0.31000 0.66169 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.12090 8.11130 0.00960 0.11835 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.38400 10.37180 0.01220 0.11763 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.30640 8.27150 0.03490 0.42193 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.02840 8.97620 0.05220 0.58154 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.48760 8.43600 0.05160 0.61166 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.62620 9.58580 0.04040 0.42146 摩根龍揚基金 28.58000 28.87000 -0.29000 -1.00450 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 摩根環球股票收益基金-累積型 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 摩根總收益組合基金-月配息型 9.15460 9.13850 0.01610 0.17618 摩根總收益組合基金-累積型 11.12190 11.10230 0.01960 0.17654 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.15000 21.91000 0.24000 1.09539 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59810 11.58510 0.01300 0.11221 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.81140 10.79850 0.01290 0.11946 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.81550 9.81760 -0.00210 -0.02139 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.92730 9.91610 0.01120 0.11295 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.30740 9.29630 0.01110 0.11940 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44440 8.44620 -0.00180 -0.02131 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.89260 9.90310 -0.01050 -0.10603 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.95150 9.98460 -0.03310 -0.33151 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.45580 9.42960 0.02620 0.27785 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.60180 9.59690 0.00490 0.05106 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.15360 9.12820 0.02540 0.27826 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.29410 9.28940 0.00470 0.05060 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.98330 10.96450 0.01880 0.17146 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.74180 10.72420 0.01760 0.16411 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94510 9.94930 -0.00420 -0.04221 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.34020 10.32250 0.01770 0.17147 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.09710 10.08060 0.01650 0.16368 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.35110 9.35500 -0.00390 -0.04169 聯邦金鑽平衡基金 20.85070 20.66220 0.18850 0.91229 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.95480 8.98210 -0.02730 -0.30394 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.24740 9.29660 -0.04920 -0.52923 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.93380 8.96110 -0.02730 -0.30465 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.23170 9.28090 -0.04920 -0.53012 聯邦貨幣市場基金 13.17840 13.17820 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.30000 11.19000 0.11000 0.98302 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87960 15.88360 -0.00400 -0.02518 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.74350 11.74080 0.00270 0.02300 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.27550 11.29110 -0.01560 -0.13816 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.79380 10.80870 -0.01490 -0.13785 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70450 11.69170 0.01280 0.10948 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.92850 10.93300 -0.00450 -0.04116 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31460 10.30330 0.01130 0.10967 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.43460 8.43810 -0.00350 -0.04148 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.09000 32.01000 0.08000 0.24992 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.42000 14.56000 -0.14000 -0.96154 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.38000 14.50000 -0.12000 -0.82759 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.51000 9.61000 -0.10000 -1.04058 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.24000 15.20000 0.04000 0.26316 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.69000 12.66000 0.03000 0.23697 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.32000 14.30000 0.02000 0.13986 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 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瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.69610 8.67680 0.01930 0.22243 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.51250 8.50700 0.00550 0.06465 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.79480 8.86160 -0.06680 -0.75381 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.11810 14.11190 0.00620 0.04393 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.60110 10.59040 0.01070 0.10103 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.31760 10.28970 0.02790 0.27114 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.20360 12.19830 0.00530 0.04345 瀚亞非洲基金-南非幣 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.20000 18.94000 0.26000 1.37276 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.57920 13.57900 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 25.08000 25.25000 -0.17000 -0.67327 瀚亞高科技基金 53.09000 52.73000 0.36000 0.68272 瀚亞理財通基金 25.40000 25.31000 0.09000 0.35559 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.96000 8.87000 0.09000 1.01466 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.59000 8.49000 0.10000 1.17786 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.91000 8.82000 0.09000 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