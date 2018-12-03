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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/30  107/11/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.64730   10.64620   0.00110    0.01033
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.75050    9.71330   0.03720    0.38298
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.75320    9.71600   0.03720    0.38287
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.70140    9.66610   0.03530    0.36519
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.70160    9.66620   0.03540    0.36622
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.72000   22.00000  -0.28000   -1.27273
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.23000   23.24000  -0.01000   -0.04303
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.07100    9.04280   0.02820    0.31185
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.39430    9.36440   0.02990    0.31929
中國信託台灣活力基金                                               13.04000   13.02000   0.02000    0.15361
中國信託台灣優勢基金                                               14.99000   14.88000   0.11000    0.73925
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.19000    8.21000  -0.02000   -0.24361
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.78000    8.80000  -0.02000   -0.22727
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.83710    9.85620  -0.01910   -0.19379
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09050    9.10820  -0.01770   -0.19433
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.20860   10.20810   0.00050    0.00490
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.39710    9.39510   0.00200    0.02129
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.32840   10.30590   0.02250    0.21832
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.92630    8.90690   0.01940    0.21781
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.63500   10.64520  -0.01020   -0.09582
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.48770    9.49680  -0.00910   -0.09582
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
中國信託智能運動基金-美元                                           9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99990   10.99970   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.31380    9.29580   0.01800    0.19364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.85630    8.83920   0.01710    0.19346
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.47750    9.44990   0.02760    0.29207
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.00720    8.98050   0.02670    0.29731
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
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元大2001基金                                                       53.49000   53.45000   0.04000    0.07484
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.41140   38.56470  -0.15330   -0.39751
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             36.63080   36.70840  -0.07760   -0.21140
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.91000   17.10000  -0.19000   -1.11111
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50650   11.50540   0.00110    0.00956
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52200   10.53790  -0.01590   -0.15088
元大上證50基金                                                     27.29000   26.98000   0.31000    1.14900
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.09000   10.19000  -0.10000   -0.98135
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.92000    9.02000  -0.10000   -1.10865
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.98000   13.03000  -0.05000   -0.38373
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.05800   12.09900  -0.04100   -0.33887
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.27800   16.37000  -0.09200   -0.56200
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.52400    9.60000  -0.07600   -0.79167
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.08700    9.17400  -0.08700   -0.94833
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.83000    2.85000  -0.02000   -0.70175
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.57000   12.67000  -0.10000   -0.78927
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.79460   45.80270  -0.00810   -0.01768
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.51440   10.50740   0.00700    0.06662
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.68230    9.67580   0.00650    0.06718
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59490    9.60390  -0.00900   -0.09371
元大巴西指數基金                                                    6.43000    6.42100   0.00900    0.14017
元大巴菲特基金                                                     24.20000   24.15000   0.05000    0.20704
元大日經225基金                                                    28.15000   28.01000   0.14000    0.49982
元大台商收成基金                                                   20.18000   20.00000   0.18000    0.90000
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.13000   13.10000   0.03000    0.22901
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.58000   32.76000  -0.18000   -0.54945
元大台灣中型100基金                                                29.54000   29.33000   0.21000    0.71599
元大台灣加權股價指數基金                                           23.30200   23.30300  -0.00100   -0.00429
元大台灣卓越50基金                                                 76.69000   76.91000  -0.22000   -0.28605
元大台灣金融基金                                                   16.89000   16.86000   0.03000    0.17794
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.21000   28.20000   0.01000    0.03546
元大台灣高股息基金                                                 24.47000   24.32000   0.15000    0.61678
元大台灣電子科技基金                                               31.48000   31.58000  -0.10000   -0.31666
元大全球ETF成長組合基金                                            10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.27000   14.31000  -0.04000   -0.27952
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.69000   12.72000  -0.03000   -0.23585
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.57000   12.57000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.70300   11.70000   0.00300    0.02564
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.47000    8.54000  -0.07000   -0.81967
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.43000    6.48000  -0.05000   -0.77160
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.14000    8.10000   0.04000    0.49383
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.35000    6.32000   0.03000    0.47468
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.99900    9.00700  -0.00800   -0.08882
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.92000    8.95000  -0.03000   -0.33520
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.79000   12.70000   0.09000    0.70866
元大全球農業商機基金                                               16.71000   16.70000   0.01000    0.05988
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
元大印尼指數基金                                                    9.31200    9.05100   0.26100    2.88366
元大印度指數基金                                                    9.62000    9.47400   0.14600    1.54106
元大印度基金                                                       12.17000   11.98000   0.19000    1.58598
元大多多基金                                                       15.77000   15.62000   0.15000    0.96031
元大多福基金                                                       47.88000   47.65000   0.23000    0.48269
元大亞太成長基金                                                    8.70000    8.63000   0.07000    0.81112
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.66280    8.65650   0.00630    0.07278
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.07210    7.06700   0.00510    0.07217
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.01800    9.00100   0.01700    0.18887
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.46900    9.46900   0.00000    0.00000
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98680    9.98580   0.00100    0.01001
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99890    9.99870   0.00020    0.00200
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99890    9.99870   0.00020    0.00200
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.98550   10.00790  -0.02240   -0.22382
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.98550   10.00790  -0.02240   -0.22382
元大卓越基金                                                       40.77000   40.71000   0.06000    0.14738
元大店頭基金                                                        7.48000    7.42000   0.06000    0.80863
元大泛歐成長基金                                                    8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32280   10.32210   0.00070    0.00678
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65680    9.65400   0.00280    0.02900
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.79950   31.89420  -0.09470   -0.29692
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.30780   36.39020  -0.08240   -0.22643
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.80740   19.82450  -0.01710   -0.08626
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.37870   17.37270   0.00600    0.03454
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.88370   38.96720  -0.08350   -0.21428
元大高科技基金                                                     17.17000   17.06000   0.11000    0.64478
元大得利貨幣市場基金                                               16.27420   16.27400   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99640   11.99620   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     11.38000   11.29000   0.09000    0.79717
元大華夏中小基金                                                    6.23000    6.29000  -0.06000   -0.95390
元大新中國基金-人民幣                                               8.23000    8.32000  -0.09000   -1.08173
元大新中國基金-美元                                                 7.65700    7.72700  -0.07000   -0.90591
元大新中國基金-新台幣                                               7.63000    7.71000  -0.08000   -1.03761
元大新主流基金                                                     21.69000   21.48000   0.21000    0.97765
元大新東協平衡基金-美元                                             9.06500    9.00200   0.06300    0.69984
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.84000    8.79000   0.05000    0.56883
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.47540   10.36200   0.11340    1.09438
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.61590    9.50550   0.11040    1.16143
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.47960   10.38280   0.09680    0.93231
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.98270    8.89970   0.08300    0.93262
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.73110    9.71730   0.01380    0.14201
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.24880    9.23570   0.01310    0.14184
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.88060    9.88900  -0.00840   -0.08494
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.39580    9.40380  -0.00800   -0.08507
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.43110    9.41680   0.01430    0.15186
元大新興亞洲基金                                                   10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.12530    9.03590   0.08940    0.98939
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.77860    8.69260   0.08600    0.98935
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.37770    9.30690   0.07080    0.76073
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.02520    8.95710   0.06810    0.76029
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11980   15.11960   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.41000   33.24000   0.17000    0.51143
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.70000    8.75000  -0.05000   -0.57143
元大實質多重資產基金-美元                                           7.94400    7.98400  -0.04000   -0.50100
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.38000    8.44000  -0.06000   -0.71090
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.01000   16.10000  -0.09000   -0.55901
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.13000   11.98000   0.15000    1.25209
元大摩臺基金                                                       35.57000   35.65000  -0.08000   -0.22440
元大標普500基金                                                    25.44000   25.56000  -0.12000   -0.46948
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.39000   13.42000  -0.03000   -0.22355
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.75000   31.72000   0.03000    0.09458
元大標智滬深300基金                                                14.80000   14.80000   0.00000    0.00000
元大歐洲50基金                                                     22.83000   22.77000   0.06000    0.26350
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.62400    9.64030  -0.01630   -0.16908
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21880   10.21840   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       45.25000   44.83000   0.42000    0.93687
元大韓國KOSPI200基金                                               20.48000   20.62000  -0.14000   -0.67895
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.91000   13.85000   0.06000    0.43321
日盛上選基金                                                       29.06000   29.03000   0.03000    0.10334
日盛小而美基金                                                     16.14000   15.94000   0.20000    1.25471
日盛中國內需動力基金                                                8.58000    8.65000  -0.07000   -0.80925
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.56710   11.57560  -0.00850   -0.07343
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.55800    9.56500  -0.00700   -0.07318
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.54660   11.53030   0.01630    0.14137
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.53580    9.52230   0.01350    0.14177
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.44000   10.43810   0.00190    0.01820
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.60630    8.60470   0.00160    0.01859
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.03000    9.12000  -0.09000   -0.98684
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.52000    8.59000  -0.07000   -0.81490
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.80000    8.89000  -0.09000   -1.01237
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
日盛日盛基金                                                       12.07000   12.01000   0.06000    0.49958
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
日盛全球抗暖化基金                                                 10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.91640    9.90530   0.01110    0.11206
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.17530    9.16500   0.01030    0.11238
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.71690    9.71700  -0.00010   -0.00103
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.99180    8.99190  -0.00010   -0.00111
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37960    2.38140  -0.00180   -0.07559
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62610    1.62730  -0.00120   -0.07374
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35860    0.35810   0.00050    0.13963
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24580    0.24540   0.00040    0.16300
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.87680   11.87910  -0.00230   -0.01936
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.00960    8.01110  -0.00150   -0.01872
日盛亞洲機會基金                                                    6.30000    6.30000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       15.16000   15.05000   0.11000    0.73090
日盛高科技基金                                                     16.02000   15.95000   0.07000    0.43887
日盛貨幣市場基金                                                   14.78790   14.78770   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     35.52000   35.31000   0.21000    0.59473
日盛精選五虎基金                                                   33.57000   33.38000   0.19000    0.56920
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50200   13.50180   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.03000   26.67000   0.36000    1.34983
台新MSCI中國基金                                                   18.99000   19.19000  -0.20000   -1.04221
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.65000   18.62000   0.03000    0.16112
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17900   14.17880   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51830   10.51650   0.00180    0.01712
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.50650   10.49760   0.00890    0.08478
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.08750   10.10190  -0.01440   -0.14255
台新中國通基金                                                     37.72000   37.31000   0.41000    1.09890
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42280    0.42580  -0.00300   -0.70456
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.01700   13.14100  -0.12400   -0.94361
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27750    0.28070  -0.00320   -1.14001
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.56000    8.68000  -0.12000   -1.38249
台新主流基金                                                       20.76000   20.48000   0.28000    1.36719
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.30000   20.34000  -0.04000   -0.19666
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66240    0.66210   0.00030    0.04531
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.92000   14.94000  -0.02000   -0.13387
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48560    0.48540   0.00020    0.04120
台新台灣中小基金                                                   29.79000   29.47000   0.32000    1.08585
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.81120    9.85640  -0.04520   -0.45859
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.01140    9.03850  -0.02710   -0.29983
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.48000    8.52000  -0.04000   -0.46948
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.16140   10.19210  -0.03070   -0.30121
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.77190    9.73590   0.03600    0.36977
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.65310   10.61420   0.03890    0.36649
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
台新印度基金                                                       14.35000   14.12000   0.23000    1.62890
台新亞美短期債券基金                                               10.89040   10.88330   0.00710    0.06524
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.31220    8.30870   0.00350    0.04212
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27500    0.27420   0.00080    0.29176
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.72640   11.72140   0.00500    0.04266
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38260    0.38160   0.00100    0.26205
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10230   11.10220   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.36370   28.24500   0.11870    0.42025
台新智慧生活基金-美元                                               9.53970    9.53520   0.00450    0.04719
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.04380    8.00590   0.03790    0.47340
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.22270    8.20250   0.02020    0.24627
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.77740    8.73610   0.04130    0.47275
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           8.98150    8.95950   0.02200    0.24555
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.44970   10.38400   0.06570    0.63270
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33400    0.33110   0.00290    0.87587
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.68600    7.63780   0.04820    0.63107
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25870    0.25650   0.00220    0.85770
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.35000  -0.01000   -0.18692
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.27000   20.23000   0.04000    0.19773
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.59000   13.60000  -0.01000   -0.07353
未來資產亞洲新富基金                                               18.59000   18.58000   0.01000    0.05382
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58100   12.58090   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                 10.01000    9.90000   0.11000    1.11111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.18330   11.18230   0.00100    0.00894
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87220    9.87140   0.00080    0.00810
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.08800    9.08890  -0.00090   -0.00990
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.43790   10.43880  -0.00090   -0.00862
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.61050    7.60760   0.00290    0.03812
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80140    8.79820   0.00320    0.03637
永豐中小基金                                                       48.36000   48.32000   0.04000    0.08278
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.69870    1.69840   0.00030    0.01766
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.28370    2.28330   0.00040    0.01752
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.66050    7.65920   0.00130    0.01697
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.99200    9.99030   0.00170    0.01702
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.17000    4.19000  -0.02000   -0.47733
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.54000   18.65000  -0.11000   -0.58981
永豐主流品牌基金                                                   16.00000   15.96000   0.04000    0.25063
永豐永豐基金                                                       32.18000   32.13000   0.05000    0.15562
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.23180    9.19300   0.03880    0.42206
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.41880    9.37940   0.03940    0.42007
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12960    9.09880   0.03080    0.33851
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.31500    9.28350   0.03150    0.33931
永豐亞洲民生消費基金                                               10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
永豐南非幣2021保本基金                                             13.34330   13.32780   0.01550    0.11630
永豐高科技基金                                                     21.79000   21.64000   0.15000    0.69316
永豐貨幣市場基金                                                   13.89830   13.89810   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09560    2.09650  -0.00090   -0.04293
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50910    2.51010  -0.00100   -0.03984
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.60400    7.60730  -0.00330   -0.04338
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.34150   10.34600  -0.00450   -0.04350
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.81580    6.79760   0.01820    0.26774
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.62530   10.59700   0.02830    0.26706
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.82000    8.90000  -0.08000   -0.89888
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.90000    6.95000  -0.05000   -0.71942
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 15.88000   16.02000  -0.14000   -0.87391
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.17000   49.16000   0.01000    0.02034
永豐領航科技基金                                                   35.28000   35.11000   0.17000    0.48419
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.28000   11.14000   0.14000    1.25673
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.86000   10.73000   0.13000    1.21156
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.32000    9.23000   0.09000    0.97508
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
永豐趨勢平衡基金                                                   38.66000   38.33000   0.33000    0.86094
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.67820   11.67710   0.00110    0.00942
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.41250    9.40850   0.00400    0.04251
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.75480    9.75070   0.00410    0.04205
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.42730    9.42360   0.00370    0.03926
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65900    9.65520   0.00380    0.03936
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.43250    9.42780   0.00470    0.04985
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.89790    9.89290   0.00500    0.05054
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.40540    9.40070   0.00470    0.05000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71800    9.71320   0.00480    0.04942
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.80000    8.86000  -0.06000   -0.67720
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
兆豐國際中小基金                                                   13.60000   13.53000   0.07000    0.51737
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.65000   12.74000  -0.09000   -0.70644
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.56000   16.68000  -0.12000   -0.71942
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.46000   16.56000  -0.10000   -0.60386
兆豐國際生命科學基金                                               15.46000   15.46000   0.00000    0.00000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.97390    9.98940  -0.01550   -0.15516
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.20030   10.20280  -0.00250   -0.02450
兆豐國際全球基金                                                   29.58000   29.60000  -0.02000   -0.06757
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32990   10.32920   0.00070    0.00678
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12600   10.12210   0.00390    0.03853
兆豐國際國民基金                                                   20.28000   20.07000   0.21000    1.04634
兆豐國際第一基金                                                   11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.74890    9.74900  -0.00010   -0.00103
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.65040    7.65050  -0.00010   -0.00131
兆豐國際萬全基金                                                   18.88000   18.80000   0.08000    0.42553
兆豐國際電子基金                                                   22.93000   22.84000   0.09000    0.39405
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.88000   19.84000   0.04000    0.20161
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.49000   17.46000   0.03000    0.17182
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.97000   30.84000   0.13000    0.42153
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51730   12.51710   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.78540    9.74510   0.04030    0.41354
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.71570    9.67680   0.03890    0.40199
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.76110    9.72200   0.03910    0.40218
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.78690    9.74660   0.04030    0.41348
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.72270    9.68380   0.03890    0.40170
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.76010    9.72100   0.03910    0.40222
合庫台灣基金                                                       10.29000   10.12000   0.17000    1.67984
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.86620   10.87210  -0.00590   -0.05427
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.73260   11.72020   0.01240    0.10580
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.49580   10.48560   0.01020    0.09728
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.23820   11.23110   0.00710    0.06322
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.83760    7.84180  -0.00420   -0.05356
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.12670    9.11690   0.00980    0.10749
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.71560    8.70710   0.00850    0.09762
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.59620    8.59000   0.00620    0.07218
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.94720    8.93850   0.00870    0.09733
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
合庫全球新興市場基金                                                8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
合庫貨幣市場基金                                                   10.14180   10.14170   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.24000    9.21260   0.02740    0.29742
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.48090    9.44850   0.03240    0.34291
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.76410    9.74250   0.02160    0.22171
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.18740   11.14810   0.03930    0.35253
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.51040   13.46660   0.04380    0.32525
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.44020    8.41410   0.02610    0.31019
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.11200    9.08080   0.03120    0.34358
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.58180    7.56510   0.01670    0.22075
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.41960    8.39010   0.02950    0.35160
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.89680    9.86430   0.03250    0.32947
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
安本標準兩岸價值基金                                               10.12000   10.19000  -0.07000   -0.68695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.06580   11.06480   0.00100    0.00904
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.89220    9.86870   0.02350    0.23813
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74790    9.74630   0.00160    0.01642
安聯中國東協基金                                                   14.80000   14.82000  -0.02000   -0.13495
安聯中國策略基金-美元                                               9.30000    9.40000  -0.10000   -1.06383
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.05000   12.20000  -0.15000   -1.22951
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.14000   12.23000  -0.09000   -0.73590
安聯中華新思路基金-美元                                            11.20000   11.26000  -0.06000   -0.53286
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.51000   10.59000  -0.08000   -0.75543
安聯台灣大壩基金                                                   25.33000   25.27000   0.06000    0.23744
安聯台灣科技基金                                                   41.56000   41.29000   0.27000    0.65391
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50660   12.50650   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   27.76000   27.73000   0.03000    0.10819
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98220    9.97480   0.00740    0.07419
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.79210   14.78210   0.01000    0.06765
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.37840    9.39550  -0.01710   -0.18200
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.17920   12.17120   0.00800    0.06573
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.97030    9.96340   0.00690    0.06925
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.99360   11.98280   0.01080    0.09013
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.16730    9.21870  -0.05140   -0.55756
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.04140    9.07500  -0.03360   -0.37025
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.69530    8.72620  -0.03090   -0.35411
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.85890   11.83690   0.02200    0.18586
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.75250   10.73130   0.02120    0.19755
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.41290   10.39230   0.02060    0.19822
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.55760    8.60320  -0.04560   -0.53004
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.36440    8.39580  -0.03140   -0.37400
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.07450    8.10490  -0.03040   -0.37508
安聯全球人口趨勢基金                                               11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.92000   35.07000  -0.15000   -0.42772
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.87000    7.84000   0.03000    0.38265
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92240   11.92000   0.00240    0.02013
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.25860   10.27550  -0.01690   -0.16447
安聯全球新興市場基金                                               16.38000   16.36000   0.02000    0.12225
安聯全球農金趨勢基金                                                9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.29000    8.31000  -0.02000   -0.24067
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.56000    9.65000  -0.09000   -0.93264
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
安聯亞洲動態策略基金                                               20.74000   20.75000  -0.01000   -0.04819
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.12730   10.12130   0.00600    0.05928
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.82940    9.82370   0.00570    0.05802
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.53040   81.46660   0.06380    0.07831
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.03740   12.02300   0.01440    0.11977
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.21920   63.16590   0.05330    0.08438
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.25900    9.24790   0.01110    0.12003
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58520    2.58250   0.00270    0.10455
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.35380   10.34700   0.00680    0.06572
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19500    2.19440   0.00060    0.02734
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56020    8.55650   0.00370    0.04324
宏利台灣動力基金                                                   27.95000   27.75000   0.20000    0.72072
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.65900    9.63220   0.02680    0.27823
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.47070    9.46680   0.00390    0.04120
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51860    7.49770   0.02090    0.27875
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.49150    7.48340   0.00810    0.10824
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
宏利全球債券組合基金                                               12.73260   12.70880   0.02380    0.18727
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79280    2.78320   0.00960    0.34493
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.69300   11.66020   0.03280    0.28130
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.60480    8.58070   0.02410    0.28086
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44940    2.44470   0.00470    0.19225
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.88120   10.87060   0.01060    0.09751
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.17940    3.15740   0.02200    0.69678
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51240    0.50920   0.00320    0.62844
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.80000   14.71000   0.09000    0.61183
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.60770   11.60260   0.00510    0.04396
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.26660   10.26100   0.00560    0.05458
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.92090    9.92390  -0.00300   -0.03023
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.63260    8.62730   0.00530    0.06143
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.24580    8.24230   0.00350    0.04246
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.14250    8.14460  -0.00210   -0.02578
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.10110    8.10040   0.00070    0.00864
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.70490    2.69340   0.01150    0.42697
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39160    0.38990   0.00170    0.43601
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.86730   11.82590   0.04140    0.35008
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.88970    0.88630   0.00340    0.38362
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.09960    7.07490   0.02470    0.34912
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97210    1.96360   0.00850    0.43288
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28340    0.28220   0.00120    0.42523
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.68190    8.65190   0.03000    0.34674
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31430    0.31320   0.00110    0.35121
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65430   13.65420   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.38000    2.39000  -0.01000   -0.41841
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
宏利臺灣股息收益基金                                               23.49000   23.40000   0.09000    0.38462
宏利澳幣保本基金                                                   12.25820   12.25690   0.00130    0.01061
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.54000   10.48000   0.06000    0.57252
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.87910    9.87530   0.00380    0.03848
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.07720    9.06760   0.00960    0.10587
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.53830    8.54860  -0.01030   -0.12049
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.31460   10.32700  -0.01240   -0.12007
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.94300   12.94290   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.65000   23.49000   0.16000    0.68114
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29900   11.29770   0.00130    0.01151
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86200    9.85860   0.00340    0.03449
保德信大中華基金-人民幣                                             8.82000    8.90000  -0.08000   -0.89888
保德信大中華基金-美元                                               8.62000    8.68000  -0.06000   -0.69124
保德信大中華基金-新台幣                                            25.66000   25.89000  -0.23000   -0.88837
保德信中小型股基金                                                 40.32000   39.99000   0.33000    0.82521
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.83000    7.95000  -0.12000   -1.50943
保德信中國中小基金-美元                                             7.48000    7.58000  -0.10000   -1.31926
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.22000    7.33000  -0.11000   -1.50068
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.74400    8.78220  -0.03820   -0.43497
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.81970    8.86470  -0.04500   -0.50763
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.87720    8.91640  -0.03920   -0.43964
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.65710    9.69970  -0.04260   -0.43919
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.92000    8.01000  -0.09000   -1.12360
保德信中國品牌基金-美元                                             7.94000    8.03000  -0.09000   -1.12080
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.59000    8.68000  -0.09000   -1.03687
保德信台商全方位基金                                               31.43000   31.27000   0.16000    0.51167
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.99000   26.95000   0.04000    0.14842
保德信全球消費商機基金                                             17.77000   17.77000   0.00000    0.00000
保德信全球基礎建設基金                                             12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  7.29000    7.24000   0.05000    0.69061
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.76000   33.78000  -0.02000   -0.05921
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.36270   10.26340   0.09930    0.96752
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.36270   10.26340   0.09930    0.96752
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.33590   10.26010   0.07580    0.73878
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.33590   10.26010   0.07580    0.73878
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.45860    9.45260   0.00600    0.06347
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.34960   10.34360   0.00600    0.05801
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.98000    8.99520  -0.01520   -0.16898
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.81090    9.82750  -0.01660   -0.16891
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.92340    7.90570   0.01770    0.22389
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.58120   10.55760   0.02360    0.22354
保德信亞太基金                                                     19.80000   19.87000  -0.07000   -0.35229
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.27340    8.25930   0.01410    0.17072
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.10010   11.08120   0.01890    0.17056
保德信店頭市場基金                                                 29.15000   28.89000   0.26000    0.89997
保德信拉丁美洲基金                                                  6.90000    6.81000   0.09000    1.32159
保德信金平衡基金                                                   28.17000   28.10000   0.07000    0.24911
保德信金滿意基金                                                   38.63000   38.48000   0.15000    0.38981
保德信科技島基金                                                   23.61000   23.48000   0.13000    0.55366
保德信高成長基金                                                   86.38000   85.81000   0.57000    0.66426
保德信第一基金                                                     22.96000   22.90000   0.06000    0.26201
保德信貨幣市場基金                                                 15.78780   15.78760   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.21170   10.21810  -0.00640   -0.06263
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.38180   10.41190  -0.03010   -0.28909
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.46730   10.46600   0.00130    0.01242
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.96420    9.98550  -0.02130   -0.21331
保德信新世紀基金                                                    9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.75760    7.75220   0.00540    0.06966
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.65630   10.64890   0.00740    0.06949
保德信新興趨勢組合基金                                             10.54000   10.64000  -0.10000   -0.93985
保德信瑞騰基金                                                     15.55290   15.55310  -0.00020   -0.00129
保德信歐洲組合基金                                                  9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.66370    9.64910   0.01460    0.15131
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.97020    9.95520   0.01500    0.15068
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.60910    9.60050   0.00860    0.08958
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76760    9.75750   0.01010    0.10351
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68950    9.67780   0.01170    0.12090
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.84220    9.83050   0.01170    0.11902
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.55370    9.54310   0.01060    0.11108
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.67460    9.66380   0.01080    0.11176
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.95920    9.95610   0.00310    0.03114
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95890    9.94150   0.01740    0.17502
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95760    9.94030   0.01730    0.17404
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.85840    9.84120   0.01720    0.17478
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.85840    9.84120   0.01720    0.17478
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85540    9.84140   0.01400    0.14226
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.04920   10.03680   0.01240    0.12355
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74130    9.72760   0.01370    0.14084
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83610    9.82230   0.01380    0.14050
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.46320    9.43750   0.02570    0.27232
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.28660    9.26040   0.02620    0.28293
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89040    9.86140   0.02900    0.29408
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88640    9.85730   0.02910    0.29521
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型               9.98410    9.95460   0.02950    0.29635
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.06960   10.03700   0.03260    0.32480
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.87060    9.84150   0.02910    0.29569
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.87100    9.84200   0.02900    0.29466
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92440    1.92800  -0.00360   -0.18672
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66160    2.66650  -0.00490   -0.18376
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28720    0.28750  -0.00030   -0.10435
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43050    0.43090  -0.00040   -0.09283
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21170    8.22660  -0.01490   -0.18112
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.55640   11.58140  -0.02500   -0.21586
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39860    9.41250  -0.01390   -0.14768
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.61390   11.63140  -0.01750   -0.15045
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.43080    8.43640  -0.00560   -0.06638
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.46340   10.47040  -0.00700   -0.06686
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05870   10.03730   0.02140    0.21320
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96150    9.94650   0.01500    0.15081
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05390   10.04030   0.01360    0.13545
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68910   10.67530   0.01380    0.12927
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96290    9.95540   0.00750    0.07534
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.68800    9.67510   0.01290    0.13333
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07030   10.05690   0.01340    0.13324
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.67620    9.66970   0.00650    0.06722
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91320    9.90600   0.00720    0.07268
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.23020   10.20040   0.02980    0.29215
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.93940    5.92700   0.01240    0.20921
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.37560   10.35390   0.02170    0.20958
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65550   11.65550   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.89000   16.86000   0.03000    0.17794
施羅德樂活中小基金-I類型                                          3870.150003862.36000   7.79000    0.20169
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.79620    9.82520  -0.02900   -0.29516
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.77380   10.78600  -0.01220   -0.11311
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.02540   10.03730  -0.01190   -0.11856
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.63860    8.66420  -0.02560   -0.29547
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.01230    9.02250  -0.01020   -0.11305
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.84640    8.85690  -0.01050   -0.11855
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.90580    9.93510  -0.02930   -0.29491
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.40570   10.41740  -0.01170   -0.11231
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.35430   10.36650  -0.01220   -0.11769
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.40000    6.32000   0.08000    1.26582
柏瑞巨人基金                                                       11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66640   13.66620   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.22000   15.08000   0.14000    0.92838
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.18310   13.17560   0.00750    0.05692
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.62460   11.60080   0.02380    0.20516
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.19150   12.16840   0.02310    0.18984
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.48720    8.48240   0.00480    0.05659
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.53740    6.53370   0.00370    0.05663
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.44320    8.42590   0.01730    0.20532
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.19780    8.19460   0.00320    0.03905
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.37020   10.35070   0.01950    0.18839
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.06330    8.05400   0.00930    0.11547
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.79710   11.77290   0.02420    0.20556
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.42080   11.41440   0.00640    0.05607
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.74160   11.73690   0.00470    0.04004
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.09800   11.07710   0.02090    0.18868
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.66400    8.65910   0.00490    0.05659
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.43480    9.41550   0.01930    0.20498
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.36950    9.36580   0.00370    0.03951
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.22230    9.20490   0.01740    0.18903
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.09730    9.08690   0.01040    0.11445
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.90400    9.92730  -0.02330   -0.23471
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.81130    9.82150  -0.01020   -0.10385
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.66810    9.67830  -0.01020   -0.10539
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.74910    9.75720  -0.00810   -0.08302
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.52150    9.54400  -0.02250   -0.23575
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.32800    9.33770  -0.00970   -0.10388
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.28800    9.29780  -0.00980   -0.10540
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.36920    9.37690  -0.00770   -0.08212
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.88540    9.90870  -0.02330   -0.23515
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.81140    9.82160  -0.01020   -0.10385
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.66820    9.67840  -0.01020   -0.10539
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.74930    9.75730  -0.00800   -0.08199
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.52150    9.54400  -0.02250   -0.23575
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.32820    9.33790  -0.00970   -0.10388
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.28790    9.29780  -0.00990   -0.10648
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.36950    9.37720  -0.00770   -0.08211
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.57810   10.57320   0.00490    0.04634
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.82040   11.80230   0.01810    0.15336
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.18240   11.16440   0.01800    0.16123
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.82400    8.81990   0.00410    0.04649
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.52700    9.51240   0.01460    0.15348
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.38350    9.36840   0.01510    0.16118
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.29320   10.28850   0.00470    0.04568
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.00630   10.98940   0.01690    0.15378
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.80330   10.78590   0.01740    0.16132
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.82420    8.82020   0.00400    0.04535
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.52740    9.51280   0.01460    0.15348
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.38400    9.36890   0.01510    0.16117
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.25000   12.21000   0.04000    0.32760
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.06000   13.00000   0.06000    0.46154
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.56000    8.51000   0.05000    0.58754
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.02000    7.99000   0.03000    0.37547
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.61000   10.55000   0.06000    0.56872
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.17000   12.07000   0.10000    0.82850
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.31000   12.23000   0.08000    0.65413
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.25100   11.26500  -0.01400   -0.12428
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.30580    7.31500  -0.00920   -0.12577
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.22430   11.22680  -0.00250   -0.02227
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.93350   10.92130   0.01220    0.11171
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.03950   10.02900   0.01050    0.10470
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.11690    8.11870  -0.00180   -0.02217
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.13090    9.12070   0.01020    0.11183
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.16360    9.15400   0.00960    0.10487
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.51750   10.50580   0.01170    0.11137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.85680    9.85900  -0.00220   -0.02231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.02260   10.01210   0.01050    0.10487
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.45950    9.44900   0.01050    0.11112
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.77020    8.77220  -0.00200   -0.02280
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.71420    8.70780   0.00640    0.07350
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.18750    9.17790   0.00960    0.10460
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.65200   11.62670   0.02530    0.21760
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.15850   11.11840   0.04010    0.36066
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.56780   10.53030   0.03750    0.35612
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.83330    6.81850   0.01480    0.21706
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.55220    8.52140   0.03080    0.36144
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.13930    9.10690   0.03240    0.35577
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.01640    9.99470   0.02170    0.21712
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.58460   10.54710   0.03750    0.35555
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.25740    9.22420   0.03320    0.35992
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.71530    8.69650   0.01880    0.21618
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.33420    9.30110   0.03310    0.35587
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.09400   11.09140   0.00260    0.02344
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.73940   11.72160   0.01780    0.15186
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.71450   10.69840   0.01610    0.15049
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.95210    8.95000   0.00210    0.02346
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.51230    9.49780   0.01450    0.15267
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48820    9.47390   0.01430    0.15094
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.06500   11.04820   0.01680    0.15206
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.89820    9.89590   0.00230    0.02324
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20950   10.19420   0.01530    0.15009
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.36420    9.36200   0.00220    0.02350
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.10460    9.10240   0.00220    0.02417
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.73210    9.71730   0.01480    0.15231
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.25120    9.23730   0.01390    0.15048
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.30000   17.22000   0.08000    0.46458
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.01000   15.94000   0.07000    0.43915
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.59110   12.57360   0.01750    0.13918
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.12040   10.11740   0.00300    0.02965
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.12040   11.11270   0.00770    0.06929
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.67310   11.69170  -0.01860   -0.15909
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.61200   10.60030   0.01170    0.11037
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.09590    9.09320   0.00270    0.02969
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.67390    9.66720   0.00670    0.06931
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.50740    9.52260  -0.01520   -0.15962
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.56500    9.55450   0.01050    0.10990
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.22740    9.22460   0.00280    0.03035
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.48020    9.47360   0.00660    0.06967
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.19270   11.21050  -0.01780   -0.15878
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.50930    9.49890   0.01040    0.10949
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.64000   14.73000  -0.09000   -0.61100
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.08000   22.82000   0.26000    1.13935
國泰大中華基金                                                     17.36000   17.34000   0.02000    0.11534
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.85000   13.80000   0.05000    0.36232
國泰中小成長基金-台幣級別                                          38.00000   37.85000   0.15000    0.39630
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.75750    3.79140  -0.03390   -0.89413
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.71000   16.89000  -0.18000   -1.06572
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62950    0.63470  -0.00520   -0.81928
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59190    0.59680  -0.00490   -0.82105
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19420    2.19320   0.00100    0.04560
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.54280    9.54790  -0.00510   -0.05341
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.97500    7.97930  -0.00430   -0.05389
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31210    0.31170   0.00040    0.12833
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.60350   11.60250   0.00100    0.00862
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66910    1.66780   0.00130    0.07795
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.95950    9.96200  -0.00250   -0.02510
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32820    0.32760   0.00060    0.18315
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.82890    3.88100  -0.05210   -1.34244
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.02000   17.28000  -0.26000   -1.50463
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54730    0.55440  -0.00710   -1.28066
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.81170    2.85560  -0.04390   -1.53733
國泰中港台基金台幣級別                                             12.50000   12.72000  -0.22000   -1.72956
國泰中港台基金美元級別                                              0.40690    0.41300  -0.00610   -1.47700
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.58000   27.47000   0.11000    0.40044
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.40000   12.47000  -0.07000   -0.56135
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.58000   35.21000   0.37000    1.05084
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.20790   10.22670  -0.01880   -0.18383
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.97360    9.99190  -0.01830   -0.18315
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.99680   10.01520  -0.01840   -0.18372
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33070    0.33050   0.00020    0.06051
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32290    0.32280   0.00010    0.03098
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32360    0.32350   0.00010    0.03091
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42400   12.42390   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.42800    2.43200  -0.00400   -0.16447
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.82000   10.85000  -0.03000   -0.27650
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35040    0.35070  -0.00030   -0.08554
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48110    0.48250  -0.00140   -0.29016
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.53000   12.57000  -0.04000   -0.31822
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43200    0.43240  -0.00040   -0.09251
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.20000    5.17000   0.03000    0.58027
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16600    0.16470   0.00130    0.78931
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39730    0.39680   0.00050    0.12601
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35730    0.35700   0.00030    0.08403
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42230    0.42190   0.00040    0.09481
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49070    0.49110  -0.00040   -0.08145
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.79000   20.83000  -0.04000   -0.19203
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.31000   21.25000   0.06000    0.28235
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.41500    2.40310   0.01190    0.49519
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.76230   10.72410   0.03820    0.35621
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.55800    9.52410   0.03390    0.35594
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34940    0.34750   0.00190    0.54676
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31030    0.30860   0.00170    0.55087
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47670    0.47480   0.00190    0.40017
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.15000   11.10000   0.05000    0.45045
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37350    0.37090   0.00260    0.70100
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.62000   17.60000   0.02000    0.11364
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.57140    0.56920   0.00220    0.38651
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.57000   17.54000   0.03000    0.17104
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.78070    0.77910   0.00160    0.20537
國泰科技生化基金                                                   29.07000   28.94000   0.13000    0.44921
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.26000   27.33000  -0.07000   -0.25613
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.88890   37.94010  -0.05120   -0.13495
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.26240   20.28570  -0.02330   -0.11486
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.66880   17.65760   0.01120    0.06343
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.60780   37.74520  -0.13740   -0.36402
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.56170   39.46570   0.09600    0.24325
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.58090   42.63720  -0.05630   -0.13204
國泰紐幣2021保本基金                                               12.28530   12.28940  -0.00410   -0.03336
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.57690   12.58120  -0.00430   -0.03418
國泰紐幣保本基金                                                   12.53720   12.53490   0.00230    0.01835
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.91000   19.77000   0.14000    0.70814
國泰國泰基金台幣級別                                               19.91000   19.77000   0.14000    0.70814
國泰富時中國A50基金                                                17.37000   17.22000   0.15000    0.87108
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   39.75110   39.88380  -0.13270   -0.33272
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33280    0.33280   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46380    0.46460  -0.00080   -0.17219
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.34160   10.34780  -0.00620   -0.05992
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.30940    7.31390  -0.00450   -0.06153
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35090    0.35030   0.00060    0.17128
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23700    0.23660   0.00040    0.16906
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.16100    2.17380  -0.01280   -0.58883
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.57210    9.64440  -0.07230   -0.74966
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30950    0.31110  -0.00160   -0.51430
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.97800   40.86470   0.11330    0.27726
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.37000   17.19000   0.18000    1.04712
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.27000   11.34000  -0.07000   -0.61728
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36570    0.36700  -0.00130   -0.35422
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25580    2.25030   0.00550    0.24441
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46070    1.45710   0.00360    0.24707
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33550    0.33450   0.00100    0.29895
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33240    0.33080   0.00160    0.48368
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21940    0.21870   0.00070    0.32007
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.25210   10.22410   0.02800    0.27386
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.51390    6.49610   0.01780    0.27401
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.88000   14.85000   0.03000    0.20202
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   30.02000   30.16000  -0.14000   -0.46419
國泰價值卓越基金                                                   12.97000   12.86000   0.11000    0.85537
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32270    0.32180   0.00090    0.27968
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.62970   38.62130   0.00840    0.02175
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.38000   19.36000   0.02000    0.10331
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.66000   18.62000   0.04000    0.21482
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.38000   17.59000  -0.21000   -1.19386
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94660   11.94990  -0.00330   -0.02762
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39320    0.39300   0.00020    0.05089
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.99040    9.98350   0.00690    0.06911
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.94640    9.94000   0.00640    0.06439
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.91170    9.92770  -0.01600   -0.16117
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.99010    9.98320   0.00690    0.06912
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.94610    9.93960   0.00650    0.06539
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.91170    9.92770  -0.01600   -0.16117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27080   11.26990   0.00090    0.00799
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80090    9.80060   0.00030    0.00306
第一金大中華基金                                                   23.61000   23.53000   0.08000    0.33999
第一金小型精選基金                                                 30.24000   29.96000   0.28000    0.93458
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.63000   11.69000  -0.06000   -0.51326
第一金中國世紀基金-美元                                             7.19770    7.23090  -0.03320   -0.45914
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.19820    7.23140  -0.03320   -0.45911
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.46000    8.52000  -0.06000   -0.70423
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.46000    8.52000  -0.06000   -0.70423
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.55410    9.54760   0.00650    0.06808
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14600    8.15090  -0.00490   -0.06012
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.74000   10.73270   0.00730    0.06802
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.27650    9.28220  -0.00570   -0.06141
第一金中概平衡基金                                                 23.47000   23.38000   0.09000    0.38494
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27050   15.27030   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.06200  178.05900   0.00300    0.00168
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.71130    9.65210   0.05920    0.61334
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.71130    9.65220   0.05910    0.61230
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.07620   13.10220  -0.02600   -0.19844
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.07700   13.10290  -0.02590   -0.19767
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.56000   12.61000  -0.05000   -0.39651
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.49930    9.47860   0.02070    0.21839
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.50140    9.48090   0.02050    0.21622
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.15040    9.14270   0.00770    0.08422
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.17410    9.16640   0.00770    0.08400
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.06230   10.04050   0.02180    0.21712
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.70820    9.70010   0.00810    0.08350
第一金全球大趨勢基金                                               22.21000   22.23000  -0.02000   -0.08997
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.08970    8.09870  -0.00900   -0.11113
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.72310    5.72940  -0.00630   -0.10996
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.39430    9.38450   0.00980    0.10443
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.39550    9.38570   0.00980    0.10441
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.87560    9.86530   0.01030    0.10441
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.87700    9.86660   0.01040    0.10541
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.27300    8.28050  -0.00750   -0.09057
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.87640    9.88530  -0.00890   -0.09003
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.26380    9.25460   0.00920    0.09941
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.26270    9.25350   0.00920    0.09942
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.62310    7.61520   0.00790    0.10374
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.62180    7.61400   0.00780    0.10244
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.43980    8.43910   0.00070    0.00829
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44030    8.43970   0.00060    0.00711
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.92380   10.91290   0.01090    0.09988
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.92460   10.91380   0.01080    0.09896
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.71040    9.70030   0.01010    0.10412
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.33170   14.33070   0.00100    0.00698
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.78340   12.76120   0.02220    0.17396
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.79950   12.77730   0.02220    0.17375
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.09000   12.09000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                                 17.21000   17.25000  -0.04000   -0.23188
第一金亞洲新興市場基金                                             12.59000   12.47000   0.12000    0.96231
第一金店頭市場基金                                                  7.89000    7.82000   0.07000    0.89514
第一金創新趨勢基金                                                 19.80000   19.64000   0.16000    0.81466
第一金電子基金                                                     29.00000   28.88000   0.12000    0.41551
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.03000   17.96000   0.07000    0.38976
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.58000   20.54000   0.04000    0.19474
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.96000   20.00000  -0.04000   -0.20000
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.06000    7.12000  -0.06000   -0.84270
統一大中華中小基金(美元)                                            6.39000    6.43000  -0.04000   -0.62208
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.44000    9.53000  -0.09000   -0.94439
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
統一大滿貫基金-A類型                                               29.95000   29.79000   0.16000    0.53709
統一大滿貫基金-I類型                                               29.95000   29.79000   0.16000    0.53709
統一大龍印基金                                                     12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.10000    8.22000  -0.12000   -1.45985
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.34000    7.43000  -0.09000   -1.21131
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.34000    8.46000  -0.12000   -1.41844
統一中小基金                                                       22.32000   22.07000   0.25000    1.13276
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.65010    9.65080  -0.00070   -0.00725
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.91370    8.89650   0.01720    0.19333
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.63570    8.62620   0.00950    0.11013
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.63270   11.63350  -0.00080   -0.00688
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.68180   10.66110   0.02070    0.19416
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.33470   10.32330   0.01140    0.11043
統一台灣動力基金                                                   15.28000   15.15000   0.13000    0.85809
統一全天候基金-A類型                                              100.06000   99.12000   0.94000    0.94835
統一全天候基金-I類型                                              100.24000   99.29000   0.95000    0.95679
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.20840    8.22240  -0.01400   -0.17027
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.85430    7.85200   0.00230    0.02929
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.83570    7.84720  -0.01150   -0.14655
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.58700    8.60170  -0.01470   -0.17090
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.22370    8.22120   0.00250    0.03041
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.19740    8.20940  -0.01200   -0.14617
統一全球債券組合基金                                               11.72530   11.69700   0.02830    0.24194
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.58000   14.61000  -0.03000   -0.20534
統一全球新科技基金(美元)                                           13.58000   13.59000  -0.01000   -0.07358
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.02000   13.05000  -0.03000   -0.22989
統一亞太基金                                                       22.83000   22.80000   0.03000    0.13158
統一亞洲大金磚基金                                                 11.28000   11.24000   0.04000    0.35587
統一奔騰基金                                                       51.61000   51.30000   0.31000    0.60429
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67940   16.67910   0.00030    0.00180
統一強漢基金(人民幣)                                                8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
統一強漢基金(美元)                                                  8.01000    8.00000   0.01000    0.12500
統一強漢基金(新台幣)                                               21.05000   21.08000  -0.03000   -0.14231
統一統信基金                                                       26.63000   26.41000   0.22000    0.83302
統一黑馬基金                                                       52.30000   51.99000   0.31000    0.59627
統一新亞洲科技能源基金                                             15.35000   15.36000  -0.01000   -0.06510
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.74180    7.72870   0.01310    0.16950
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.96080    9.94400   0.01680    0.16895
統一經建基金                                                       41.83000   41.42000   0.41000    0.98986
統一龍馬基金                                                       57.42000   57.03000   0.39000    0.68385
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.14000   16.15000  -0.01000   -0.06192
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.22000   42.13000   0.09000    0.21362
野村中國機會基金                                                   11.78000   11.89000  -0.11000   -0.92515
野村巴西基金                                                        6.13000    6.11000   0.02000    0.32733
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
野村台灣高股息基金                                                 23.48000   23.42000   0.06000    0.25619
野村台灣運籌基金                                                   31.96000   31.80000   0.16000    0.50314
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.40260    9.39850   0.00410    0.04362
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.30710    9.30070   0.00640    0.06881
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36730    9.36240   0.00490    0.05234
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.71860    9.71430   0.00430    0.04426
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.54820    9.54170   0.00650    0.06812
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46700    9.46210   0.00490    0.05179
野村平衡基金                                                       17.62000   17.58000   0.04000    0.22753
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.17000   13.22000  -0.05000   -0.37821
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
野村全球生技醫療基金                                               16.89000   16.88000   0.01000    0.05924
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97730    9.96710   0.01020    0.10234
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.90740    9.89670   0.01070    0.10812
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.87900    9.86980   0.00920    0.09321
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.97730    9.96710   0.01020    0.10234
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90720    9.89660   0.01060    0.10711
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87900    9.86990   0.00910    0.09220
野村全球品牌基金                                                   24.94000   24.87000   0.07000    0.28146
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.00000   19.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.89970    9.89050   0.00920    0.09302
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.30730   10.29520   0.01210    0.11753
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.18100   10.17460   0.00640    0.06290
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.08750    9.09950  -0.01200   -0.13188
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.85630    8.86780  -0.01150   -0.12968
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.45670    8.47850  -0.02180   -0.25712
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.93210   10.94660  -0.01450   -0.13246
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.41250   10.42600  -0.01350   -0.12948
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.01160   10.03710  -0.02550   -0.25406
野村成長基金                                                       26.71000   26.61000   0.10000    0.37580
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.29410    8.28260   0.01150    0.13885
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.29050    8.27790   0.01260    0.15221
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.45810    8.46110  -0.00300   -0.03546
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.97280    8.96050   0.01230    0.13727
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.85480    8.84130   0.01350    0.15269
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.03130    9.03450  -0.00320   -0.03542
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.05430    9.02590   0.02840    0.31465
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.07950    9.05030   0.02920    0.32264
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.18770    9.16800   0.01970    0.21488
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.72770    9.69590   0.03180    0.32797
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.65080    9.61980   0.03100    0.32225
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.77020    9.74930   0.02090    0.21437
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.23970    8.22290   0.01680    0.20431
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.81800    8.79470   0.02330    0.26493
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.67640    8.65190   0.02450    0.28317
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.76230   12.73620   0.02610    0.20493
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.88340   11.85200   0.03140    0.26493
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.63940    9.61220   0.02720    0.28297
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97510    9.96350   0.01160    0.11642
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95190    9.93910   0.01280    0.12878
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96420    9.95590   0.00830    0.08337
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97330    9.96170   0.01160    0.11645
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95060    9.93780   0.01280    0.12880
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97970    9.97140   0.00830    0.08324
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.71820    9.70400   0.01420    0.14633
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69480    9.68070   0.01410    0.14565
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.69500    9.70200  -0.00700   -0.07215
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.73420    9.72780   0.00640    0.06579
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.85750    9.84580   0.01170    0.11883
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.47340    9.46160   0.01180    0.12471
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01880    9.01310   0.00570    0.06324
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.94980   10.94290   0.00690    0.06305
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.77850    9.78370  -0.00520   -0.05315
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.83690   10.82800   0.00890    0.08219
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.31200   10.30230   0.00970    0.09415
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.10610   10.11110  -0.00500   -0.04945
野村泰國基金                                                       40.09000   40.23000  -0.14000   -0.34800
野村高科技基金                                                      8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.88500    9.89880  -0.01380   -0.13941
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.90380    9.89890   0.00490    0.04950
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.21770   10.24750  -0.02980   -0.29080
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.26670    9.26180   0.00490    0.05291
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.21290    9.22600  -0.01310   -0.14199
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.05980    9.07110  -0.01130   -0.12457
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.52440   11.51860   0.00580    0.05035
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.88550   12.93850  -0.05300   -0.40963
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.45010   10.44450   0.00560    0.05362
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.39650   10.41120  -0.01470   -0.14119
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.48450   10.49690  -0.01240   -0.11813
野村貨幣市場基金                                                   16.28700   16.28680   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.89000   14.80000   0.09000    0.60811
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.93750    9.92490   0.01260    0.12695
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.76960    9.74440   0.02520    0.25861
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.80690    9.80370   0.00320    0.03264
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76310    9.74680   0.01630    0.16723
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.71520    9.69770   0.01750    0.18046
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.69780    9.68290   0.01490    0.15388
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84180    9.82540   0.01640    0.16691
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.77710    9.75950   0.01760    0.18034
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.87780    9.86310   0.01470    0.14904
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.50070    9.42570   0.07500    0.79570
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.43760    9.36110   0.07650    0.81721
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.39650    9.32250   0.07400    0.79378
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.56730    9.49180   0.07550    0.79542
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.49220    9.41530   0.07690    0.81676
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.45110    9.37670   0.07440    0.79346
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.82840    9.79810   0.03030    0.30924
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.63420    7.61080   0.02340    0.30746
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.44680   11.41170   0.03510    0.30758
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.48000    7.43000   0.05000    0.67295
野村精選貨幣市場基金                                               12.08870   12.08860   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
野村積極成長基金                                                   11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.16000    8.16000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.72000   29.72000   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.08260   10.07870   0.00390    0.03870
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.34030    8.33420   0.00610    0.07319
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.67920    7.67260   0.00660    0.08602
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.58700    7.58430   0.00270    0.03560
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.50190   11.49360   0.00830    0.07221
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.31700   10.30820   0.00880    0.08537
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.22640   10.22280   0.00360    0.03522
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
野村環球基金-人民幣計價                                            15.54000   15.53000   0.01000    0.06439
野村環球基金-美元計價                                              12.07000   12.06000   0.01000    0.08292
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.90000   16.93000  -0.03000   -0.17720
野村鴻利基金                                                       20.29000   20.30000  -0.01000   -0.04926
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87060   16.87050   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.28000   17.19000   0.09000    0.52356
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.91000    9.60000   0.31000    3.22917
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.02000   12.81000   0.21000    1.63934
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.99000   13.88000   0.11000    0.79251
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.94270    9.92060   0.02210    0.22277
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.03880   13.00990   0.02890    0.22214
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.90390    9.89270   0.01120    0.11321
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.76090    9.74320   0.01770    0.18167
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.46660    9.45330   0.01330    0.14069
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.49590    9.47870   0.01720    0.18146
凱基台商天下基金                                                   11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                                 18.05000   17.94000   0.11000    0.61315
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.08720   38.08810  -0.00090   -0.00236
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.30760   38.11210   0.19550    0.51296
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.75740   40.77290  -0.01550   -0.03802
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.38170   10.36920   0.01250    0.12055
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.82000   12.89000  -0.07000   -0.54306
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.47830   11.53670  -0.05840   -0.50621
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.32000   11.40000  -0.08000   -0.70175
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55770   11.55750   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.88000   23.76000   0.12000    0.50505
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.60000   20.71000  -0.11000   -0.53114
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.94620   20.00230  -0.05610   -0.28047
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.31000   16.30000   0.01000    0.06135
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.56500   15.51900   0.04600    0.29641
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.27000    7.30000  -0.03000   -0.41096
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.34430   11.32420   0.02010    0.17750
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.86280   11.79160   0.07120    0.60382
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.17000   12.12000   0.05000    0.41254
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.58000   12.59000  -0.01000   -0.07943
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.31690   12.29770   0.01920    0.15613
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.37000   14.35000   0.02000    0.13937
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.00000   30.04000  -0.04000   -0.13316
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.00000   29.17000  -0.17000   -0.58279
富邦上証180基金                                                    26.31000   26.03000   0.28000    1.07568
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16880    0.16950  -0.00070   -0.41298
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.21000    5.24000  -0.03000   -0.57252
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.95000    7.99000  -0.04000   -0.50063
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.93000   31.60000   0.33000    1.04430
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.84560   10.88610  -0.04050   -0.37203
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.00000   10.03570  -0.03570   -0.35573
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.56290    9.61430  -0.05140   -0.53462
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.39110    9.42610  -0.03500   -0.37131
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.58700    8.61760  -0.03060   -0.35509
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.21820    8.26230  -0.04410   -0.53375
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.40740   20.41840  -0.01100   -0.05387
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.44170   11.44060   0.00110    0.00961
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37740   10.39290  -0.01550   -0.14914
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.74210   12.72990   0.01220    0.09584
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87020    1.86840   0.00180    0.09634
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.12820    9.11950   0.00870    0.09540
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38710    1.38580   0.00130    0.09381
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77750   11.77480   0.00270    0.02293
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70840    1.70760   0.00080    0.04685
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08450   10.08220   0.00230    0.02281
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48150    1.48080   0.00070    0.04727
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.94790    9.92550   0.02240    0.22568
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.92150    9.89930   0.02220    0.22426
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.86000   14.92000  -0.06000   -0.40214
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.62000   21.37000   0.25000    1.16986
富邦日本東証基金                                                   21.42000   21.28000   0.14000    0.65789
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.09000   43.01000   0.08000    0.18600
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.88000   42.68000   0.20000    0.46860
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.29000   47.39000  -0.10000   -0.21101
富邦台灣心基金                                                     19.36000   19.25000   0.11000    0.57143
富邦台灣釆吉50基金                                                 42.26000   42.38000  -0.12000   -0.28315
富邦台灣科技指數基金                                               49.35000   49.74000  -0.39000   -0.78408
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.45040   39.67740  -0.22700   -0.57211
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.33480   41.42460  -0.08980   -0.21678
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29230    0.29140   0.00090    0.30885
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54220    2.54290  -0.00070   -0.02753
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33800    0.33790   0.00010    0.02959
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.47590   10.46490   0.01100    0.10511
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19620    2.19680  -0.00060   -0.02731
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32250    0.32240   0.00010    0.03102
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.99160    8.98210   0.00950    0.10577
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.90000   22.47000   0.43000    1.91366
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.61000   14.87000  -0.26000   -1.74849
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.81000   27.94000   0.87000    3.11382
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65850   15.65830   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.71640   39.74610  -0.02970   -0.07472
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.54070   38.67610  -0.13540   -0.35009
富邦長紅基金                                                       54.82000   54.52000   0.30000    0.55026
富邦科技基金                                                       21.13000   21.09000   0.04000    0.18966
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.55050   40.66780  -0.11730   -0.28843
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.43660   38.52270  -0.08610   -0.22350
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.79730   39.19220  -0.39490   -1.00760
富邦恒生國企ETF基金                                                20.06000   20.00000   0.06000    0.30000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.16000   14.17000  -0.01000   -0.07057
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.49000   26.45000   0.04000    0.15123
富邦高成長基金                                                     21.01000   20.87000   0.14000    0.67082
富邦基金A類型                                                      11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
富邦基金I類型                                                      11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
富邦深証100基金                                                     8.11000    8.00000   0.11000    1.37500
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.20000   19.00000   0.20000    1.05263
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40340    0.40350  -0.00010   -0.02478
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.99380   11.98020   0.01360    0.11352
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.17660    9.16620   0.01040    0.11346
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29530    0.29540  -0.00010   -0.03385
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.49720    8.48750   0.00970    0.11429
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.54800    9.44020   0.10780    1.14192
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.08280    9.99160   0.09120    0.91277
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.27090    9.16620   0.10470    1.14224
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.78380    9.69530   0.08850    0.91281
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.46000   17.37000   0.09000    0.51813
富邦精準基金                                                       40.43000   40.18000   0.25000    0.62220
富邦精銳中小基金                                                    9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.81000   15.71000   0.10000    0.63654
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.56000   19.60000  -0.04000   -0.20408
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.02000   13.08000  -0.06000   -0.45872
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.95000   19.04000  -0.09000   -0.47269
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.98690    9.96890   0.01800    0.18056
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.70060    9.67030   0.03030    0.31333
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.83420    9.83070   0.00350    0.03560
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.65470    9.63730   0.01740    0.18055
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.33590    9.30680   0.02910    0.31267
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.44850    9.44520   0.00330    0.03494
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.30000   28.21000   0.09000    0.31904
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.75170    9.69950   0.05220    0.53817
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.65760    9.60620   0.05140    0.53507
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.66450    9.61120   0.05330    0.55456
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.75140    9.69920   0.05220    0.53819
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.65750    9.60620   0.05130    0.53403
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.66400    9.61090   0.05310    0.55250
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.26660    8.25340   0.01320    0.15993
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.75270    8.73910   0.01360    0.15562
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49160    8.47630   0.01530    0.18050
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.39500    9.38000   0.01500    0.15991
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.36830    9.35370   0.01460    0.15609
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.09660    9.08050   0.01610    0.17730
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.18080    9.16420   0.01660    0.18114
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.13640    8.12530   0.01110    0.13661
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.13570    9.12360   0.01210    0.13262
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.63410    8.62040   0.01370    0.15893
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.29370   10.27960   0.01410    0.13716
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.03370   10.02050   0.01320    0.13173
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.56310    9.54830   0.01480    0.15500
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.77420    8.76070   0.01350    0.15410
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.41530    9.40050   0.01480    0.15744
富達卓越領航全球組合基金                                           14.45000   14.35000   0.10000    0.69686
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.35300    8.34140   0.01160    0.13907
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.01320    9.00100   0.01220    0.13554
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.71030    8.69660   0.01370    0.15753
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.64680    9.63340   0.01340    0.13910
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.58170    9.56870   0.01300    0.13586
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.29850    9.28380   0.01470    0.15834
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.79820    8.78410   0.01410    0.16052
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.38890    9.37350   0.01540    0.16429
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.53000    8.67000  -0.14000   -1.61476
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.06000    9.21000  -0.15000   -1.62866
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.97000    8.11000  -0.14000   -1.72626
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.65000    6.70000  -0.05000   -0.74627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.55000    7.60000  -0.05000   -0.65789
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.38000    7.45000  -0.07000   -0.93960
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.61640    9.60750   0.00890    0.09264
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.06230    9.05240   0.00990    0.10936
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.65300    8.65130   0.00170    0.01965
富蘭克林華美中華基金                                               10.65000   10.74000  -0.09000   -0.83799
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.38000   18.32000   0.06000    0.32751
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.37000   18.34000   0.03000    0.16358
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.65590    7.65260   0.00330    0.04312
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.72850    8.71290   0.01560    0.17904
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.49310    9.47600   0.01710    0.18046
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.03220    9.02830   0.00390    0.04320
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.92130   10.90700   0.01430    0.13111
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.50450    8.49340   0.01110    0.13069
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84420    8.83260   0.01160    0.13133
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.08920   13.07320   0.01600    0.12239
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.01210    9.99980   0.01230    0.12300
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.95760    9.94420   0.01340    0.13475
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.44440    7.43440   0.01000    0.13451
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.83820    8.82630   0.01190    0.13482
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.51850   10.51610   0.00240    0.02282
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.34400    7.34230   0.00170    0.02315
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.73640    8.73440   0.00200    0.02290
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.23640   10.22200   0.01440    0.14087
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.48170    7.47120   0.01050    0.14054
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.93520    7.92860   0.00660    0.08324
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.94260    8.92960   0.01300    0.14558
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.76150    9.74730   0.01420    0.14568
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.32390   12.31350   0.01040    0.08446
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.30000    8.29000   0.01000    0.12063
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.20000    8.25000  -0.05000   -0.60606
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.86000    8.84000   0.02000    0.22624
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.43910   12.44190  -0.00280   -0.02250
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.03000    9.06000  -0.03000   -0.33113
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
富蘭克林華美第一富基金                                             34.26000   33.94000   0.32000    0.94284
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31680   10.31670   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.20000   14.21000  -0.01000   -0.07037
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.19000   15.23000  -0.04000   -0.26264
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.84150    6.77620   0.06530    0.96367
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.99810    9.97960   0.01850    0.18538
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.20860    9.18430   0.02430    0.26458
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.71080   10.68250   0.02830    0.26492
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.55000    6.53790   0.01210    0.18507
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.64260    8.62000   0.02260    0.26218
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.82310    9.79740   0.02570    0.26231
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.18690   10.16800   0.01890    0.18588
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.21000   58.44000  -0.23000   -0.39357
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    59.98000   60.29000  -0.31000   -0.51418
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.06000   20.11000  -0.05000   -0.24863
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.71340   11.71250   0.00090    0.00768
復華人生目標基金                                                   35.74290   35.66900   0.07390    0.20718
復華大中華中小策略基金                                              8.00000    8.03000  -0.03000   -0.37360
復華中小精選基金                                                   62.21000   61.66000   0.55000    0.89199
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.98870   50.92670   0.06200    0.12174
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.09000    8.17000  -0.08000   -0.97919
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.15000    7.23000  -0.08000   -1.10650
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
復華台灣智能基金                                                   11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
復華全方位基金                                                     26.32000   26.06000   0.26000    0.99770
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.95000   18.99000  -0.04000   -0.21064
復華全球平衡基金-美元                                               8.96000    8.91000   0.05000    0.56117
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.06000   18.99000   0.07000    0.36862
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.36000   14.31000   0.05000    0.34941
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.79000   13.78000   0.01000    0.07257
復華全球原物料基金                                                  8.33000    8.28000   0.05000    0.60386
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.02000   12.05000  -0.03000   -0.24896
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.42710   11.42430   0.00280    0.02451
復華全球債券基金                                                   13.22090   13.19160   0.02930    0.22211
復華全球債券組合基金                                               14.45000   14.44000   0.01000    0.06925
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.82000   13.85000  -0.03000   -0.21661
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
復華有利貨幣市場基金                                               13.45190   13.45170   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
復華亞太成長基金                                                   12.48000   12.46000   0.02000    0.16051
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.21000    8.19000   0.02000    0.24420
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
復華東協世紀基金                                                   11.80000   11.67000   0.13000    1.11397
復華南非幣長期收益基金A                                            13.31000   13.14000   0.17000    1.29376
復華南非幣長期收益基金B                                             8.06000    7.96000   0.10000    1.25628
復華南非幣短期收益基金A                                            13.89000   13.86000   0.03000    0.21645
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
復華美國新星基金-美元                                              11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
復華恒生基金                                                       20.01000   19.97000   0.04000    0.20030
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.85000   27.72000   0.13000    0.46898
復華神盾基金                                                       23.10170   23.04330   0.05840    0.25344
復華高成長基金                                                     60.49000   60.14000   0.35000    0.58198
復華高益策略組合基金                                               12.87000   12.87000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.41350   14.41330   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.58000   18.54000   0.04000    0.21575
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.17000   49.01000   0.16000    0.32646
復華復華基金                                                       18.86000   18.75000   0.11000    0.58667
復華華人世紀基金                                                   14.77000   14.88000  -0.11000   -0.73925
復華傳家二號基金                                                   28.25110   28.08120   0.16990    0.60503
復華傳家基金                                                       19.93000   19.76810   0.16190    0.81900
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.52000   14.50000   0.02000    0.13793
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.52000   13.49000   0.03000    0.22239
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華新興人民幣債券基金A                                            11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.51000   18.45000   0.06000    0.32520
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.39000   59.35000   0.04000    0.06740
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.25000   0.01000    0.19048
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
復華新興市場短期收益基金                                           10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
復華滬深300 A股基金                                                19.27000   19.06000   0.21000    1.10178
復華數位經濟基金                                                   45.65000   45.14000   0.51000    1.12982
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.60930    9.59750   0.01180    0.12295
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.40540    9.39640   0.00900    0.09578
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.76220    9.75010   0.01210    0.12410
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.52120    9.51220   0.00900    0.09462
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.43190    9.41890   0.01300    0.13802
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.92790    9.93660  -0.00870   -0.08756
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.45530    9.44420   0.01110    0.11753
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.95370    9.96460  -0.01090   -0.10939
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.45480    9.44380   0.01100    0.11648
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.95520    9.96610  -0.01090   -0.10937
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.82200    9.79290   0.02910    0.29715
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.80680    9.79360   0.01320    0.13478
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.81780    9.82680  -0.00900   -0.09159
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.78020    9.75340   0.02680    0.27478
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.69360   10.58460   0.10900    1.02980
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.73970    9.72780   0.01190    0.12233
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.78020    9.75340   0.02680    0.27478
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.69360   10.58460   0.10900    1.02980
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.74020    9.72830   0.01190    0.12232
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.78520    9.79540  -0.01020   -0.10413
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06040    9.05450   0.00590    0.06516
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08180    8.07650   0.00530    0.06562
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.05480    8.06790  -0.01310   -0.16237
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.42680   11.41940   0.00740    0.06480
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.21400   10.20740   0.00660    0.06466
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.29730   10.31400  -0.01670   -0.16192
景順主流基金                                                       15.29000   15.20000   0.09000    0.59211
景順台灣科技基金                                                   26.56000   26.43000   0.13000    0.49187
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
景順全球科技基金                                                   20.63000   20.80000  -0.17000   -0.81731
景順全球康健基金                                                   19.59000   19.55000   0.04000    0.20460
景順貨幣市場基金                                                   15.95230   15.95220   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       27.99000   27.88000   0.11000    0.39455
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.36000   13.49000  -0.13000   -0.96368
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.48000   12.63000  -0.15000   -1.18765
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.54720    8.53290   0.01430    0.16759
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.75980    7.75700   0.00280    0.03610
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.05720   11.03880   0.01840    0.16668
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.01850   10.01490   0.00360    0.03595
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.13000    7.20000  -0.07000   -0.97222
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.75000    6.80000  -0.05000   -0.73529
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.91000   10.01000  -0.10000   -0.99900
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.29330    9.28590   0.00740    0.07969
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48160    9.49560  -0.01400   -0.14744
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.64970    9.64200   0.00770    0.07986
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.84810    9.86260  -0.01450   -0.14702
華南永昌永昌基金                                                   17.60000   17.44000   0.16000    0.91743
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.04040   14.01670   0.02370    0.16908
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
華南永昌全球精品基金                                               14.76000   14.82000  -0.06000   -0.40486
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.33000   12.26000   0.07000    0.57096
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.22000   12.19000   0.03000    0.24610
華南永昌物聯網精選基金                                             10.63000   10.54000   0.09000    0.85389
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22630   16.22600   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.50670   22.39960   0.10710    0.47813
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95160   11.95150   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19150   10.18660   0.00490    0.04810
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.00630   10.01750  -0.01120   -0.11180
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.74590    9.74110   0.00480    0.04928
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.53840    9.54900  -0.01060   -0.11101
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.94870    9.94290   0.00580    0.05833
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.71420    9.72410  -0.00990   -0.10181
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.60780    9.60220   0.00560    0.05832
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.37140    9.38090  -0.00950   -0.10127
華頓中小型基金                                                     21.62000   21.46000   0.16000    0.74557
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.03860   11.09110  -0.05250   -0.47335
華頓台灣基金                                                       23.59000   23.30000   0.29000    1.24464
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53320   11.53310   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.45000   15.45000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                            13.15370   13.15570  -0.00200   -0.01520
華頓全球高收益債券基金B                                             8.01880    8.02000  -0.00120   -0.01496
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.06000    5.05000   0.01000    0.19802
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.34990    2.37490  -0.02500   -1.05268
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.44610   10.58070  -0.13460   -1.27213
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33870    0.34230  -0.00360   -1.05171
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         10.99780   11.03070  -0.03290   -0.29826
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.95700    9.98190  -0.02490   -0.24945
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.71920    9.77020  -0.05100   -0.52200
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.71060    8.75640  -0.04580   -0.52305
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.91870    9.94820  -0.02950   -0.29654
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.91950    8.94170  -0.02220   -0.24827
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.58000    9.74000  -0.16000   -1.64271
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.20000    8.36000  -0.16000   -1.91388
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.80000    8.95000  -0.15000   -1.67598
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47870    2.47780   0.00090    0.03632
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02490    2.02130   0.00360    0.17810
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.51210   11.50450   0.00760    0.06606
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.22930    9.22320   0.00610    0.06614
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35660    0.35650   0.00010    0.02805
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29130    0.29070   0.00060    0.20640
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.12000    3.13000  -0.01000   -0.31949
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.84000   13.94000  -0.10000   -0.71736
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.17000   22.11000   0.06000    0.27137
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.95000   12.02000  -0.07000   -0.58236
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.79000    7.77000   0.02000    0.25740
匯豐安富基金                                                       24.24000   24.22000   0.02000    0.08258
匯豐成功基金                                                       39.11000   38.94000   0.17000    0.43657
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57210    2.56610   0.00600    0.23382
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31520    2.30900   0.00620    0.26851
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.37270   11.35320   0.01950    0.17176
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.66490    7.64520   0.01970    0.25768
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37140    0.37060   0.00080    0.21587
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32620    0.32530   0.00090    0.27667
匯豐金磚動力基金                                                   13.30000   13.33000  -0.03000   -0.22506
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98910   14.98900   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.65000    4.64000   0.01000    0.21552
匯豐新鑽動力基金                                                   10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.34140    5.32610   0.01530    0.28726
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.00680    8.99170   0.01510    0.16793
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.71000   47.54000   0.17000    0.35759
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.71000   47.54000   0.17000    0.35759
匯豐龍騰電子基金                                                   32.37000   32.24000   0.13000    0.40323
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.92520   11.89470   0.03050    0.25642
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.26000   17.16000   0.10000    0.58275
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.54000    8.64000  -0.10000   -1.15741
新光中國成長基金(美元)                                              8.49000    8.57000  -0.08000   -0.93349
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.44000    8.55000  -0.11000   -1.28655
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.41920   10.44890  -0.02970   -0.28424
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.46850    9.45580   0.01270    0.13431
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.75330    9.77280  -0.01950   -0.19953
新光台灣富貴基金                                                   21.13000   21.09000   0.04000    0.18966
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.27000   11.14000   0.13000    1.16697
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.97000   10.88000   0.09000    0.82721
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.90750    9.90840  -0.00090   -0.00908
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.66910    9.70250  -0.03340   -0.34424
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.48990    9.49090  -0.00100   -0.01054
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.24930    9.28120  -0.03190   -0.34371
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.66000    8.77000  -0.11000   -1.25428
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.86000    9.98000  -0.12000   -1.20240
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.21000    9.28000  -0.07000   -0.75431
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46100   15.46080   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.54000    8.58000  -0.04000   -0.46620
新光亞洲精選基金-美金                                              20.92000   20.87000   0.05000    0.23958
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.16000   21.19000  -0.03000   -0.14158
新光兩岸優勢基金                                                    9.81000    9.91000  -0.10000   -1.00908
新光店頭基金                                                       21.98000   21.94000   0.04000    0.18232
新光南非幣保本基金                                                 12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
新光特選內需收益ETF基金                                            19.78000   19.73000   0.05000    0.25342
新光創新科技基金                                                   13.28000   13.24000   0.04000    0.30211
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.72000    9.75370  -0.03370   -0.34551
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.92110    9.93090  -0.00980   -0.09868
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.53360    9.54700  -0.01340   -0.14036
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.09950    9.13240  -0.03290   -0.36026
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.29770    9.30690  -0.00920   -0.09885
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.93000    8.94300  -0.01300   -0.14537
新光澳幣八年期保本基金                                             10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
新光澳幣十年期保本基金                                             10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
新光澳幣保本基金                                                   12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98890    9.98020   0.00870    0.08717
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.43550    9.42740   0.00810    0.08592
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.37980    9.38170  -0.00190   -0.02025
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83750    9.83950  -0.00200   -0.02033
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.81260    9.80350   0.00910    0.09282
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.35240    9.34380   0.00860    0.09204
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.31980    9.32010  -0.00030   -0.00322
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77450    9.77490  -0.00040   -0.00409
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.82000    6.81000   0.01000    0.14684
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.64910    9.64060   0.00850    0.08817
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.05440    9.04630   0.00810    0.08954
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.51800    9.50950   0.00850    0.08938
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.00730    8.99930   0.00800    0.08890
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.07720    9.07550   0.00170    0.01873
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.64590    9.64330   0.00260    0.02696
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.49580   13.50030  -0.00450   -0.03333
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.16210    8.16480  -0.00270   -0.03307
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        35.88920   36.06710  -0.17790   -0.49325
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.54290   38.69970  -0.15680   -0.40517
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.66700   36.75300  -0.08600   -0.23399
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.39680   39.49560  -0.09880   -0.25015
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.59780   39.24960   0.34820    0.88714
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.05990   38.15520  -0.09530   -0.24977
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.94230    9.90270   0.03960    0.39989
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28560   11.28460   0.00100    0.00886
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95360    9.95320   0.00040    0.00402
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.79140   10.92010  -0.12870   -1.17856
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.99830    8.07570  -0.07740   -0.95843
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.28000    8.38000  -0.10000   -1.19332
群益大印度基金-人民幣                                              12.96290   12.71180   0.25110    1.97533
群益大印度基金-美元                                                12.08900   11.82860   0.26040    2.20144
群益大印度基金-新臺幣                                              11.46000   11.24000   0.22000    1.95730
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.55050   11.51180   0.03870    0.33618
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.04530   10.98400   0.06130    0.55808
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.57010   10.53470   0.03540    0.33603
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.22360    9.17230   0.05130    0.55929
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.26920    9.23810   0.03110    0.33665
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.12080    8.07570   0.04510    0.55847
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.82760    8.79800   0.02960    0.33644
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.99290    7.94850   0.04440    0.55860
群益中小型股基金                                                   37.68000   37.61000   0.07000    0.18612
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.44910    9.48720  -0.03810   -0.40159
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.69890    8.71470  -0.01580   -0.18130
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.15850    8.19190  -0.03340   -0.40772
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.24140    8.27470  -0.03330   -0.40243
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.58650    7.60030  -0.01380   -0.18157
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.11610    7.14520  -0.02910   -0.40727
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.85860    9.85110   0.00750    0.07613
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.84450   10.83620   0.00830    0.07660
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.44390   10.42870   0.01520    0.14575
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.62920    9.62370   0.00550    0.05715
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.34020    7.44140  -0.10120   -1.35996
群益中國新機會基金N-美元                                            6.68350    6.76060  -0.07710   -1.14043
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.14000    7.24000  -0.10000   -1.38122
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.50970    6.59940  -0.08970   -1.35921
群益中國新機會基金-美元                                             7.14620    7.22870  -0.08250   -1.14128
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.82000    6.91000  -0.09000   -1.30246
群益平衡王基金                                                     18.42900   18.38200   0.04700    0.25568
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.89000    5.90000  -0.01000   -0.16949
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.07820   11.08520  -0.00700   -0.06315
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.48550   10.46890   0.01660    0.15856
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.81120    9.81740  -0.00620   -0.06315
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.28560    9.27090   0.01470    0.15856
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.73130    9.76100  -0.02970   -0.30427
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.50720    9.53640  -0.02920   -0.30620
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.96470    8.99200  -0.02730   -0.30360
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.87910    8.90640  -0.02730   -0.30652
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.78770    9.81750  -0.02980   -0.30354
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.80540    9.83550  -0.03010   -0.30603
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.12250    9.15040  -0.02790   -0.30490
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.50010    9.52940  -0.02930   -0.30747
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  9.97460    9.95650   0.01810    0.18179
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.12440    7.11150   0.01290    0.18140
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.05750   10.05210   0.00540    0.05372
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.91810    9.91380   0.00430    0.04337
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.04150   10.05120  -0.00970   -0.09651
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.76730    9.76210   0.00520    0.05327
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.67250    9.66830   0.00420    0.04344
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.79290    9.80240  -0.00950   -0.09692
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.05750   10.05220   0.00530    0.05272
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.91810    9.91380   0.00430    0.04337
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.04170   10.05140  -0.00970   -0.09650
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.76730    9.76220   0.00510    0.05224
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.67240    9.66830   0.00410    0.04241
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.79300    9.80240  -0.00940   -0.09589
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.67130    9.60870   0.06260    0.65149
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.25000   11.20000   0.05000    0.44643
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.82480   15.72220   0.10260    0.65258
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.61000   15.54000   0.07000    0.45045
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.15000   11.03000   0.12000    1.08794
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.71450   10.48100   0.23350    2.22784
群益印度中小基金N-美元                                              8.91900    8.70530   0.21370    2.45483
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.43000    8.24000   0.19000    2.30583
群益印度中小基金-人民幣                                            14.50500   14.18890   0.31610    2.22780
群益印度中小基金-美元                                              12.75660   12.45100   0.30560    2.45442
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.75000   14.43000   0.32000    2.21760
群益多利策略組合基金                                               11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
群益多重收益組合基金                                               13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
群益多重資產組合基金                                               14.74000   14.69000   0.05000    0.34037
群益安家基金                                                       23.32950   23.08330   0.24620    1.06657
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10450   16.10430   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.94000   22.02000  -0.08000   -0.36331
群益亞太中小基金                                                   10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.12000   15.07000   0.05000    0.33179
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.57550    9.56430   0.01120    0.11710
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.27540    7.26690   0.00850    0.11697
群益店頭市場基金                                                   83.45000   82.86000   0.59000    0.71204
群益東方盛世基金                                                    8.26000    8.21000   0.05000    0.60901
群益東協成長基金-人民幣                                            12.73360   12.59430   0.13930    1.10606
群益東協成長基金-美元                                              11.08310   10.93760   0.14550    1.33027
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.96000   10.84000   0.12000    1.10701
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.87940   10.87350   0.00590    0.05426
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.27800   10.27210   0.00590    0.05744
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.74280    9.75060  -0.00780   -0.08000
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.35700    9.35200   0.00500    0.05346
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.84270    8.83760   0.00510    0.05771
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.38030    8.38700  -0.00670   -0.07989
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.15690    9.15200   0.00490    0.05354
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.00010    8.99490   0.00520    0.05781
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.36200    9.36950  -0.00750   -0.08005
群益長安基金                                                       25.11000   25.06000   0.05000    0.19952
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.63730    9.64310  -0.00580   -0.06015
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.57870   14.58760  -0.00890   -0.06101
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.07000   14.11000  -0.04000   -0.28349
群益真善美基金                                                     15.49060   15.42990   0.06070    0.39339
群益馬拉松基金                                                    109.30000  108.39000   0.91000    0.83956
群益馬拉松基金I類型                                               109.54000  108.62000   0.92000    0.84699
群益深証中小板基金                                                 10.35000   10.20000   0.15000    1.47059
群益創新科技基金                                                   29.28000   29.07000   0.21000    0.72239
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.56140    8.60860  -0.04720   -0.54829
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.81320    7.83890  -0.02570   -0.32785
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.14000    8.18000  -0.04000   -0.48900
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.32330    9.37470  -0.05140   -0.54828
群益華夏盛世基金-美元                                               8.61510    8.64350  -0.02840   -0.32857
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.20000   14.28000  -0.08000   -0.56022
群益奧斯卡基金                                                     25.12000   24.88000   0.24000    0.96463
群益新興金鑽基金-美元                                              11.00800   10.93730   0.07070    0.64641
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
群益葛萊美基金                                                     21.54000   21.29000   0.25000    1.17426
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.08000   20.11000  -0.03000   -0.14918
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.79000    8.77000   0.02000    0.22805
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.46000   11.51000  -0.05000   -0.43440
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.62450   11.60020   0.02430    0.20948
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.93290   10.89320   0.03970    0.36445
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.88450   10.85180   0.03270    0.30133
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.28460    8.26730   0.01730    0.20926
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.69340    8.66190   0.03150    0.36366
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.31550    8.29060   0.02490    0.30034
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.80580    9.77020   0.03560    0.36437
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.61650    9.58160   0.03490    0.36424
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
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德信大發基金                                                       25.82000   25.73000   0.09000    0.34979
德信中國精選成長基金                                               10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
德信台灣主流中小基金                                               17.00000   16.90000   0.10000    0.59172
德信新興股票組合基金                                               10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94680   11.94660   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.76000   10.76140  -0.00140   -0.01301
德信數位時代基金                                                   25.89000   25.81000   0.08000    0.30996
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.88210    9.85540   0.02670    0.27092
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.82280    9.79720   0.02560    0.26130
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67570   11.67560   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.84000   13.66000   0.18000    1.31772
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.40000   17.31000   0.09000    0.51993
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.34440   10.32610   0.01830    0.17722
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.01500   14.98640   0.02860    0.19084
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 7.99800    7.99670   0.00130    0.01626
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.78960   10.76330   0.02630    0.24435
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.25910   11.23100   0.02810    0.25020
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.01690   13.01470   0.00220    0.01690
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摩根大歐洲基金                                                     16.14000   15.98000   0.16000    1.00125
摩根中小基金                                                       20.05000   19.87000   0.18000    0.90589
摩根中國A股基金                                                    11.65000   11.79000  -0.14000   -1.18745
摩根中國A股基金(美元)                                               9.15000    9.24000  -0.09000   -0.97403
摩根中國亮點基金                                                   11.68000   11.81000  -0.13000   -1.10076
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.28120   10.32490  -0.04370   -0.42325
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.45480   11.50180  -0.04700   -0.40863
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.72800    8.75150  -0.02350   -0.26853
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.65860   11.70810  -0.04950   -0.42278
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.49670   13.55190  -0.05520   -0.40732
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.52000   17.44000   0.08000    0.45872
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.52000   17.44000   0.08000    0.45872
摩根台灣增長基金                                                   45.54000   45.43000   0.11000    0.24213
摩根平衡基金                                                       26.39000   26.38000   0.01000    0.03791
摩根全球α基金                                                     18.02000   18.04000  -0.02000   -0.11086
摩根全球平衡基金                                                   14.72090   14.64390   0.07700    0.52582
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.36480    9.33280   0.03200    0.34288
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.38960   10.35320   0.03640    0.35158
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.78360    9.74510   0.03850    0.39507
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.12670   11.08870   0.03800    0.34269
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.81620    9.77750   0.03870    0.39581
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.25520   10.23220   0.02300    0.22478
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.25000   13.22030   0.02970    0.22465
摩根亞洲基金                                                       54.15000   53.98000   0.17000    0.31493
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.20900    8.19910   0.00990    0.12074
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.60380    9.58530   0.01850    0.19300
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.48950    8.47180   0.01770    0.20893
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.06300   12.04850   0.01450    0.12035
摩根東方內需機會基金                                               17.16000   17.11000   0.05000    0.29223
摩根東方科技基金                                                   30.22000   30.09000   0.13000    0.43204
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
摩根金龍收成基金                                                   19.15000   19.34000  -0.19000   -0.98242
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09340   15.09320   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   13.35000   13.11000   0.24000    1.83066
摩根新金磚五國基金                                                 11.29000   11.20000   0.09000    0.80357
摩根新絲路基金                                                      9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
摩根新興35基金                                                     12.52000   12.48000   0.04000    0.32051
摩根新興日本基金                                                   22.91000   22.66000   0.25000    1.10327
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.93580    6.90920   0.02660    0.38499
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.13220    9.09760   0.03460    0.38032
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.88930    8.85140   0.03790    0.42818
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.17690   10.13780   0.03910    0.38569
摩根新興科技基金                                                   47.16000   46.85000   0.31000    0.66169
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.12090    8.11130   0.00960    0.11835
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.38400   10.37180   0.01220    0.11763
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.30640    8.27150   0.03490    0.42193
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.02840    8.97620   0.05220    0.58154
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.48760    8.43600   0.05160    0.61166
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.62620    9.58580   0.04040    0.42146
摩根龍揚基金                                                       28.58000   28.87000  -0.29000   -1.00450
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.15460    9.13850   0.01610    0.17618
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.12190   11.10230   0.01960    0.17654
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     22.15000   21.91000   0.24000    1.09539
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.59810   11.58510   0.01300    0.11221
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.81140   10.79850   0.01290    0.11946
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.81550    9.81760  -0.00210   -0.02139
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.92730    9.91610   0.01120    0.11295
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.30740    9.29630   0.01110    0.11940
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.44440    8.44620  -0.00180   -0.02131
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.89260    9.90310  -0.01050   -0.10603
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.95150    9.98460  -0.03310   -0.33151
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.45580    9.42960   0.02620    0.27785
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.60180    9.59690   0.00490    0.05106
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.15360    9.12820   0.02540    0.27826
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.29410    9.28940   0.00470    0.05060
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.98330   10.96450   0.01880    0.17146
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.74180   10.72420   0.01760    0.16411
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.94510    9.94930  -0.00420   -0.04221
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.34020   10.32250   0.01770    0.17147
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.09710   10.08060   0.01650    0.16368
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.35110    9.35500  -0.00390   -0.04169
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.85070   20.66220   0.18850    0.91229
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.95480    8.98210  -0.02730   -0.30394
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.24740    9.29660  -0.04920   -0.52923
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.93380    8.96110  -0.02730   -0.30465
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.23170    9.28090  -0.04920   -0.53012
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17840   13.17820   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.30000   11.19000   0.11000    0.98302
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.87960   15.88360  -0.00400   -0.02518
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.74350   11.74080   0.00270    0.02300
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.27550   11.29110  -0.01560   -0.13816
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.79380   10.80870  -0.01490   -0.13785
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.70450   11.69170   0.01280    0.10948
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.92850   10.93300  -0.00450   -0.04116
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.31460   10.30330   0.01130    0.10967
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.43460    8.43810  -0.00350   -0.04148
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.09000   32.01000   0.08000    0.24992
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.42000   14.56000  -0.14000   -0.96154
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.38000   14.50000  -0.12000   -0.82759
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.51000    9.61000  -0.10000   -1.04058
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.24000   15.20000   0.04000    0.26316
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.69000   12.66000   0.03000    0.23697
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.59000    7.58000   0.01000    0.13193
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.32000   14.30000   0.02000    0.13986
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.10000   14.08000   0.02000    0.14205
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.04000   14.01000   0.03000    0.21413
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.79000   14.77000   0.02000    0.13541
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.83000   19.82000   0.01000    0.05045
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.95000   17.94000   0.01000    0.05574
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.38000   12.39000  -0.01000   -0.08071
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.74000   14.74000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.51000   15.51000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.06000   13.05000   0.01000    0.07663
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.06000   13.05000   0.01000    0.07663
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.67000   13.67000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.20000   18.17000   0.03000    0.16511
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.01000   16.99000   0.02000    0.11772
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.98000   12.96000   0.02000    0.15432
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.85000   0.01000    0.12739
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.98000   13.97000   0.01000    0.07158
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.94000   13.94000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.00760   15.00750   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.23040   10.21890   0.01150    0.11254
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.29400   13.26460   0.02940    0.22164
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.27450    7.26640   0.00810    0.11147
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.69000   13.67000   0.02000    0.14631
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.60000   19.47000   0.13000    0.66769
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.28000   10.38000  -0.10000   -0.96339
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.67000   10.77000  -0.10000   -0.92851
瀚亞巴西基金                                                        5.38000    5.32000   0.06000    1.12782
瀚亞外銷基金                                                       38.01000   37.77000   0.24000    0.63542
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.45000    9.40000   0.05000    0.53191
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.20000    9.14000   0.06000    0.65646
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.47620   10.46440   0.01180    0.11276
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.11800   10.09970   0.01830    0.18119
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.95580   11.94410   0.01170    0.09796
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.90230    9.93410  -0.03180   -0.32011
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21860    7.21040   0.00820    0.11372
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.73300    7.71900   0.01400    0.18137
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.83960    7.83190   0.00770    0.09832
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.84540    6.86730  -0.02190   -0.31890
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.52700    8.51870   0.00830    0.09743
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.88010    8.87000   0.01010    0.11387
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.04230    9.02590   0.01640    0.18170
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.88800    8.87940   0.00860    0.09685
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.06920   10.01360   0.05560    0.55524
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            10.03620    9.97800   0.05820    0.58328
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.84180    9.76790   0.07390    0.75656
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.89460    9.83990   0.05470    0.55590
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.99000   13.74000   0.25000    1.81951
瀚亞印度基金-美元                                                  13.07000   12.81000   0.26000    2.02966
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.99000   28.47000   0.52000    1.82648
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.24000   10.17000   0.07000    0.68830
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.24000   10.17000   0.07000    0.68830
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.20000   10.14000   0.06000    0.59172
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.45000    9.51000  -0.06000   -0.63091
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.55000    9.64000  -0.09000   -0.93361
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.77000    9.87000  -0.10000   -1.01317
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.77000    9.87000  -0.10000   -1.01317
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.07000   12.00000   0.07000    0.58333
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.20000   14.20000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.45000   11.39000   0.06000    0.52678
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.64960   11.63770   0.01190    0.10225
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       12.96210   13.08420  -0.12210   -0.93319
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.56520   10.54180   0.02340    0.22197
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.35650   10.34980   0.00670    0.06474
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.43260   11.51690  -0.08430   -0.73197
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.85620    8.84720   0.00900    0.10173
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.38490    9.44750  -0.06260   -0.66261
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.69610    8.67680   0.01930    0.22243
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.51250    8.50700   0.00550    0.06465
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.79480    8.86160  -0.06680   -0.75381
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.11810   14.11190   0.00620    0.04393
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.60110   10.59040   0.01070    0.10103
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31760   10.28970   0.02790    0.27114
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.20360   12.19830   0.00530    0.04345
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.33000   10.37000  -0.04000   -0.38573
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.20000   18.94000   0.26000    1.37276
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57920   13.57900   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 25.08000   25.25000  -0.17000   -0.67327
瀚亞高科技基金                                                     53.09000   52.73000   0.36000    0.68272
瀚亞理財通基金                                                     25.40000   25.31000   0.09000    0.35559
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.47000    9.38000   0.09000    0.95949
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.96000    8.87000   0.09000    1.01466
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.59000    8.49000   0.10000    1.17786
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.77000    8.69000   0.08000    0.92060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.91000    8.82000   0.09000    1.02041
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.64000    8.54000   0.10000    1.17096
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.32000    9.24000   0.08000    0.86580
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.01000    8.94000   0.07000    0.78300
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.64000    8.56000   0.08000    0.93458
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.82000    8.76000   0.06000    0.68493
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.99000    8.93000   0.06000    0.67189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.75000    8.68000   0.07000    0.80645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.90000    8.84000   0.06000    0.67873
瀚亞菁華基金                                                       20.62000   20.43000   0.19000    0.93000
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.21860   13.09660   0.12200    0.93154
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.15650    9.07200   0.08450    0.93144
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.21260   10.20110   0.01150    0.11273
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.20230   10.37770  -0.17540   -1.69016
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.95560    9.92750   0.02810    0.28305
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.40760    9.40230   0.00530    0.05637
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.55630    9.64220  -0.08590   -0.89088
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.99730    7.98840   0.00890    0.11141
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.54910    7.67900  -0.12990   -1.69163
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.43300    8.40920   0.02380    0.28302
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.86090    7.85660   0.00430    0.05473
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.43080    7.49760  -0.06680   -0.89095
瀚亞電通網基金                                                     13.68000   13.51000   0.17000    1.25833
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.31800   13.29920   0.01880    0.14136
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.25920   10.25110   0.00810    0.07902
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.48990    9.46630   0.02360    0.24931
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.10670   11.09100   0.01570    0.14156
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.81000   10.72000   0.09000    0.83955
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