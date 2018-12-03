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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/30  107/11/29 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.91000    9.60000   0.31000    3.22917
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.81000   27.94000   0.87000    3.11382
元大印尼指數基金                                                  9.31200    9.05100   0.26100    2.88366
群益印度中小基金N-美元                                            8.91900    8.70530   0.21370    2.45483
群益印度中小基金-美元                                            12.75660   12.45100   0.30560    2.45442
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.43000    8.24000   0.19000    2.30583
群益印度中小基金N-人民幣                                         10.71450   10.48100   0.23350    2.22784
群益印度中小基金-人民幣                                          14.50500   14.18890   0.31610    2.22780
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.75000   14.43000   0.32000    2.21760
群益大印度基金-美元                                              12.08900   11.82860   0.26040    2.20144
瀚亞印度基金-美元                                                13.07000   12.81000   0.26000    2.02966
群益大印度基金-人民幣                                            12.96290   12.71180   0.25110    1.97533
群益大印度基金-新臺幣                                            11.46000   11.24000   0.22000    1.95730
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.90000   22.47000   0.43000    1.91366
摩根絕對日本基金                                                 13.35000   13.11000   0.24000    1.83066
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.99000   28.47000   0.52000    1.82648
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.99000   13.74000   0.25000    1.81951
合庫台灣基金                                                     10.29000   10.12000   0.17000    1.67984
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.02000   12.81000   0.21000    1.63934
台新印度基金                                                     14.35000   14.12000   0.23000    1.62890
元大印度基金                                                     12.17000   11.98000   0.19000    1.58598
元大印度指數基金                                                  9.62000    9.47400   0.14600    1.54106
群益深証中小板基金                                               10.35000   10.20000   0.15000    1.47059
富邦深証100基金                                                   8.11000    8.00000   0.11000    1.37500
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              19.20000   18.94000   0.26000    1.37276
台新主流基金                                                     20.76000   20.48000   0.28000    1.36719
台新2000高科技基金                                               27.03000   26.67000   0.36000    1.34983
群益東協成長基金-美元                                            11.08310   10.93760   0.14550    1.33027
保德信拉丁美洲基金                                                6.90000    6.81000   0.09000    1.32159
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          13.84000   13.66000   0.18000    1.31772
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