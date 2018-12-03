[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/30 107/11/29 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.91000 9.60000 0.31000 3.22917 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.81000 27.94000 0.87000 3.11382 元大印尼指數基金 9.31200 9.05100 0.26100 2.88366 群益印度中小基金N-美元 8.91900 8.70530 0.21370 2.45483 群益印度中小基金-美元 12.75660 12.45100 0.30560 2.45442 群益印度中小基金N-新臺幣 8.43000 8.24000 0.19000 2.30583 群益印度中小基金N-人民幣 10.71450 10.48100 0.23350 2.22784 群益印度中小基金-人民幣 14.50500 14.18890 0.31610 2.22780 群益印度中小基金-新臺幣 14.75000 14.43000 0.32000 2.21760 群益大印度基金-美元 12.08900 11.82860 0.26040 2.20144 瀚亞印度基金-美元 13.07000 12.81000 0.26000 2.02966 群益大印度基金-人民幣 12.96290 12.71180 0.25110 1.97533 群益大印度基金-新臺幣 11.46000 11.24000 0.22000 1.95730 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.90000 22.47000 0.43000 1.91366 摩根絕對日本基金 13.35000 13.11000 0.24000 1.83066 瀚亞印度基金-新台幣 28.99000 28.47000 0.52000 1.82648 瀚亞印度基金-人民幣 13.99000 13.74000 0.25000 1.81951 合庫台灣基金 10.29000 10.12000 0.17000 1.67984 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.02000 12.81000 0.21000 1.63934 台新印度基金 14.35000 14.12000 0.23000 1.62890 元大印度基金 12.17000 11.98000 0.19000 1.58598 元大印度指數基金 9.62000 9.47400 0.14600 1.54106 群益深証中小板基金 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059 富邦深証100基金 8.11000 8.00000 0.11000 1.37500 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.20000 18.94000 0.26000 1.37276 台新主流基金 20.76000 20.48000 0.28000 1.36719 台新2000高科技基金 27.03000 26.67000 0.36000 1.34983 群益東協成長基金-美元 11.08310 10.93760 0.14550 1.33027 保德信拉丁美洲基金 6.90000 6.81000 0.09000 1.32159 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.84000 13.66000 0.18000 1.31772 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------