比特幣重挫逾8% 跌破4000美元 直逼一年低點

一度反彈至 4300 美元之上的比特幣，今 (30) 日重挫逾 8%，跌破 4000 美元，價格直逼 1 年低點。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週五晚間 8 點 25 分，比特幣下跌 8.55%，至 3962.04 美元；以太幣下跌 7.24%，至 112.28 美元；萊特幣下跌 10.20%，至 31.22 美元；瑞波幣下跌 6.77 %，至 0.35 美元。

本週三，比特幣一度「絕地大反攻」，於 24 小時內，大漲 15%，回升至 4300 美元之上。

去年 12 月，比特幣價格創下歷史高點 (近 2 萬美元)，現在卻連 4000 美元都保不住，累計跌幅達 77%。

造成這波暴跌的原因，眾說紛紜，監管趨嚴被認為是主因之一。

11 月中旬，美國證券交易委員會 (SEC) 宣布，對 Airfox 和 Paragon Coin Inc. 兩家加密貨幣公司，開出民事罰單，因為他們未將 ICO(首次代幣發行) 註冊為證券。

SEC 主席 Jay Clayton 日前表示，加密貨幣必須先解決缺乏市場監督、價格易被操縱、容易失竊等問題，才可能放行加密貨幣 ETF 上市。

Clayton 也強調，首次代幣發行 (ICO)，一定得走向「證券化」。