哈希戰爭陰影散去 比特幣崩跌後強彈15% 加密貨幣市值增200億美元

近期暴跌的比特幣，週三 (28 日) 終於展開絕地大反攻，24 小時內漲幅高達 15%，回升到 4300 美元之上，不過，比特幣今年以來仍下跌 68% 以上，距離去年底的歷史高點跌幅更達到 77%。

加密貨幣平台 CoinList 聯合創辦人兼總裁 Andy Bromberg 表示，比特幣週三進行反彈，可能是投資人上週暴跌反應過度，在瘋狂拋售後開始重新進場。

11 月下旬，比特幣展開急跌走勢，七天內一口氣下跌 35%，跌破 3500 美元，並創下 14 個月以來新低，距離歷史高點的跌幅甚至達到 80%，處於有史以來最糟的熊市中，感恩節週末過後，比特幣開始醞釀反彈。

CoinMarketCap 網站的報價顯示，其他主要加密貨幣週三的漲幅也有兩位數，使整個加密貨幣的市值一天之內增加超過 200 億美元。

數字貨幣投資公司 BKCM 首席執行官 Brian Kelly 表示，11 月中比特幣現金分叉引發「哈希戰爭」(hash war)，「比特幣 ABC」和「比特幣 SV」終於分出勝負，比特幣可能因此受到提振而反彈。

Kelly 表示，比特幣現金的傳奇上演，投資人透過出售比特幣來籌集大量資金，所以有一部分賣家已經離開了市場。

Kelly 說，雖然本周的好消息並不一定會導致加密貨幣飆升兩位數，但對加密貨幣市場的整體情緒是有利的，投資人開始明白這是一個合法的資產類別。

此外，美國證券交易委員會主席 Jay Clayton 周二表示，加密貨幣市場上某些問題仍待解決，才能放心地放行加密貨幣 ETF 上市，並未排除一旦問題解決後，獲得批准的可能性。