比亞迪的新能源“中國夢”

從“小米加步槍”的裝備起步，到立足新能源汽車產業，再到提出開放平台新定位……23年來，在創新“基因”的催化下，比亞迪一路成長壯大、成為行業領先的巨頭企業。如今，以比亞迪為代表的高新技術車企，正不斷堅定信心做強實體產業，為中國經濟轉型升級註入“綠色能量”。

堅定信心，做強實體經濟

“習近平總書記在民營企業座談會上的重要講話，更加堅定了我們民營企業家的發展信心。”比亞迪股份有限公司董事長王傳福說。

王傳福的信心還來自企業良好的市場表現。今年上半年，比亞迪新能源車銷量同比增長約100%。隨著市場需求的不斷增加，比亞迪也持續加大投資，推進電池業務的產能提升。

今年6月，比亞迪年產能24吉瓦時（GWh）的動力電池工廠在青海正式下線。8月，比亞迪與重慶璧山區簽訂投資合作協議，計劃投資100億元建設年產能為20吉瓦時的動力電池項目。預計到2020年，比亞迪的動力電池產能可達60吉瓦時。

“充滿電”的比亞迪，正加速駛向全世界。以比亞迪在拉美地區的發展為例，目前純電動出租車e5、e6以及純電動大巴K9等多種型號的新能源車，已進入墨西哥、巴西、智利和哥倫比亞等多個國家。

今年10月，比亞迪向尼泊爾交付了首批5輛C6純電動巴士。“針對全球一些少油缺油的國家，比亞迪將持續加快推出雲軌等創新交通解決方案，把中國標準帶到‘一帶一路’上。”王傳福說。

截至今年9月，比亞迪擁有技術人員超2萬人，全球累計申請專利超過2.4萬項，其中已被授權專利超過1.5萬項。

“打鐵更要自身硬。”王傳福說，中國經濟轉向高質量發展階段，我們也將深耕細作、馬不停蹄、抓住主業，持續加大新能源車的投資，做大做強實體經濟。

改革創新，從追趕到引領

從生產電池，到制造電動車，再到推出“雲軌”……對於比亞迪，改革創新已成為企業“基因”。

1995年，王傳福從北京一家研究院下海，到深圳創建比亞迪。最初，條件十分艱苦，員工甚至只能打地鋪。買不起自動化生產線？那就從“半自動化加人工”開始。

不久，比亞迪成為國內領先的充電電池制造商，並在香港上市。2003年1月，比亞迪以2.7億元的價格收購西安秦川汽車有限責任公司77%的股份，進入汽車制造行業。但隨後的兩天，比亞迪股價卻從18港元最低跌至12.5港元。

“當時我們說做電動車，還沒有太多人相信我們。”王傳福說，“但我們相信自己的判斷，傳統車市場已經非常成熟，產業固然很好，但由於環保、氣候變化等因素存在‘天花板’。我們開始大量投入研發，同時國家也出台新能源汽車指導政策，推動行業轉型，汽車業迎來了電動化革命。”

數據顯示，2017年比亞迪新能源汽車銷量超過11萬輛，處於行業領先地位。

創新並未止步，“雲軌”成為比亞迪近年來發力的重點。“雲軌”是一種中、小運量軌道交通系統，采用跨座式單軌技術，可應用於中、小城市的骨幹線和大中城市的加密線等，可與現有公共交通系統錯位發展、互為補充，緩解城市交通擁堵。

今年1月，比亞迪和華為公司在寧夏銀川市聯合發布“雲軌”無人駕駛系統，搭載這一系統的“雲軌”線路也在銀川通車運行。

邁向未來，提出開放新定位

“企業做得再大，每天醒來仍有一種緊迫感。”王傳福說，在深圳這個“創新之城”，總感覺有股力量推著你向前走。

比亞迪的改革創新仍在持續。“比亞迪將推進整車、汽車生態的開放，讓開發者在汽車上開發應用。”近期，王傳福正式提出比亞迪的開放新定位。“汽車行業有兩個重大的變革，一個是電動化，一個是智能化。智能汽車未來就像是‘長了腿的智能手機’。我們希望通過開放構建一個強大的生態體系，為消費者帶來更好的體驗。”

業界專家認為，自廠商將手機上常用的10多個傳感器開放以來，已產生數百萬應用以多樣的形式影響著我們的生活。一般每台汽車上有300多個傳感器，汽車生態的開放將產生巨大的想象空間。

“如果手機行業沒有從封閉走向開放，沒有手機生態的創新者、創業者和開發者，就不會有現在如此巨大的手機生態。”王傳福說，當前汽車行業也到了這樣一個節點，需要邁出全面開放的第一步。“我們認為從封閉走向開放，也是汽車智能化的必經之路。”

發展是第一要務，人才是第一資源，創新是第一動力。深圳綜合開發研究院常務副院長郭萬達說，改革開放40年來，比亞迪等企業的發展歷程表明，必須不斷創新，發揮企業家作用，努力催生不同的產業業態、商業模式，進而激發區域經濟的動力和活力。

20多年間，比亞迪由十幾人的小團隊，發展成為員工超過20萬人的國際化企業。“你們大膽去創新就行了，費用我來付！”這是王傳福對新員工常說的一句話。如今，比亞迪正以“創新不止步”的姿態，開足馬力駛向“綠色未來”。

新華社記者孫飛