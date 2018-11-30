◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月30日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 8716 0 2337 旺宏 -10507 -22280 2371 大同 7222 10017 1504 東元 -9902 -27758 2883 開發金 6679 -3485 2498 宏達電 -6064 -7779 2002 中鋼 5362 -6212 2886 兆豐金 -5023 -12930 00677U 富邦VIX 3208 0 2323 中環 -4038 6559 2885 元大金 2888 8082 1308 亞聚 -3775 -4129 2610 華航 2586 16889 2330 台積電 -3153 -13041 3037 欣興 2250 23514 2603 長榮 -2989 2559 3481 群創 2061 21249 2891 中信金 -2744 -21887 2353 宏碁 2015 -11249 2882 國泰金 -2589 -12948 2481 強茂 1837 1306 1714 和桐 -2139 -5345 2892 第一金 1822 11459 1605 華新 -1946 -4236 2301 光寶科 1800 5885 2887 台新金 -1702 -36137 2344 華邦電 1718 8955 00676R 富邦臺灣加權反1 -1630 0 2888 新光金 1474 15964 1718 中纖 -1562 -4790 00642U 元大S&P石油 1390 0 2633 台灣高鐵 -1355 -4708 2474 可成 1374 497 00672L 元大S&P原油正2 -1262 0 00633L 富邦上証正2 1306 0 1312A 國喬特 -1254 0 1102 亞泥 1222 -2590 2027 大成鋼 -1230 488 2317 鴻海 1146 -22932 2801 彰銀 -1196 -1452 00692 富邦公司治理 1105 8072 2354 鴻準 -1148 -3701 2105 正新 1098 635 2023 燁輝 -1056 -336 2382 廣達 985 -2656 2880 華南金 -1040 -3413 9904 寶成 958 2516 00655L 國泰中國A50正2 -1033 0 00637L 元大滬深300正2 953 0 3380 明泰 -918 -1822 2377 微星 904 -3977 2867 三商壽 -778 -3013 5880 合庫金 851 1116 2485 兆赫 -764 -1839 2915 潤泰全 824 1273 1314 中石化 -738 -13515 1312 國喬 782 -12008 2014 中鴻 -719 -5805 4915 致伸 776 752 2376 技嘉 -694 -5599 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股