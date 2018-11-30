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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月30日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1           8716         0    2337   旺宏                  -10507    -22280  
2371   大同                    7222     10017    1504   東元                   -9902    -27758  
2883   開發金                  6679     -3485    2498   宏達電                 -6064     -7779  
2002   中鋼                    5362     -6212    2886   兆豐金                 -5023    -12930  
00677U 富邦VIX                 3208         0    2323   中環                   -4038      6559  
2885   元大金                  2888      8082    1308   亞聚                   -3775     -4129  
2610   華航                    2586     16889    2330   台積電                 -3153    -13041  
3037   欣興                    2250     23514    2603   長榮                   -2989      2559  
3481   群創                    2061     21249    2891   中信金                 -2744    -21887  
2353   宏碁                    2015    -11249    2882   國泰金                 -2589    -12948  
2481   強茂                    1837      1306    1714   和桐                   -2139     -5345  
2892   第一金                  1822     11459    1605   華新                   -1946     -4236  
2301   光寶科                  1800      5885    2887   台新金                 -1702    -36137  
2344   華邦電                  1718      8955    00676R 富邦臺灣加權反1        -1630         0  
2888   新光金                  1474     15964    1718   中纖                   -1562     -4790  
00642U 元大S&P石油             1390         0    2633   台灣高鐵               -1355     -4708  
2474   可成                    1374       497    00672L 元大S&P原油正2         -1262         0  
00633L 富邦上証正2             1306         0    1312A  國喬特                 -1254         0  
1102   亞泥                    1222     -2590    2027   大成鋼                 -1230       488  
2317   鴻海                    1146    -22932    2801   彰銀                   -1196     -1452  
00692  富邦公司治理            1105      8072    2354   鴻準                   -1148     -3701  
2105   正新                    1098       635    2023   燁輝                   -1056      -336  
2382   廣達                     985     -2656    2880   華南金                 -1040     -3413  
9904   寶成                     958      2516    00655L 國泰中國A50正2         -1033         0  
00637L 元大滬深300正2           953         0    3380   明泰                    -918     -1822  
2377   微星                     904     -3977    2867   三商壽                  -778     -3013  
5880   合庫金                   851      1116    2485   兆赫                    -764     -1839  
2915   潤泰全                   824      1273    1314   中石化                  -738    -13515  
1312   國喬                     782    -12008    2014   中鴻                    -719     -5805  
4915   致伸                     776       752    2376   技嘉                    -694     -5599  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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