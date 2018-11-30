陸股演V型反轉 上證指收漲0.81% 白酒股領漲

陸股今 (30 日) 上演戲劇性的 V 型反轉，指數在午盤原本由紅翻黑，在 13:30 左右跌落谷底，但隨後又急速攀升，以接近全天的高點作收，迎向 G20 峰會。

截至收盤，上證指數收報 2588.19 點，漲 0.81%，深成指數報 7681.75 點，漲 1.21%；創業板指數報 1329.39 點，漲 1.27%。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

以類股來看，鋰電池、白酒、油服等類股漲勢較高，通信服務、5G、傳媒等類股走跌偏弱。

消息面上，由於幾大名酒均醞釀漲價，有報導說，宜賓五糧液系列產品，自今日起全部產品價格上調，推升捨得酒業 (600702-CN)、山西汾酒 (600809-CN)、酒鬼酒 (000799-CN)、古井貢酒 (000596-CN)、五糧液 (000858-CN) 均至少有近 4% 漲勢。

大陸今天還公布了 11 月官方製造業採購經理指數 (PMI)，數值降至 50 的臨界點，為 2016 年 8 月以來最低。大同證券投資顧問陳劍表示，PMI 數據繼續下滑在預期之中，市場對未來經濟的擔憂進一步加劇，這對 A 股利空明顯。目前機構普遍預期，經濟在 2019 年的二季度後才有可能回升，在此期間，A 股不具備市場底的基礎，目前只是政策底，因此難有趨勢性行情。

陳劍認為，市場對於 G20 峰會上中美達成協議的預期不高，甚至有觀點認為，會議會帶來關稅的進一步提高和技術出口的限制，對市場利空明顯。

巨豐投顧表示，金融股是推動滬指 2449 點以來的反彈的最主要力量，而殼資源、創投等題材股則是反彈的受益者。金融股、殼資源、創投概念等依次退潮後，股指連續調整，上升通道已遭破壞。市場需要新的領漲龍頭，方能把反彈行情延續下去。

山西證券策略分析師麻文宇在最新報告中指出，目前的行情會以箱體震盪為主，突破箱體的核心因素在於消息面或政策面的另一輪強刺激，否則行情很難走出目前的泥潭。