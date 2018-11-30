Fed有意放緩升息？德銀：市場可能對鮑爾談話過度解讀

德意志銀行和加拿大皇家銀行資本市場的報告指出，市場對美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話過度解讀，認為利率可能不需要升得太高，相反地，應該要關注的是基本經濟數據，這些數據顯示聯準會將需要進一步提高借貸成本以控制工資增長和通膨。

美股在週三出現八個月來最大漲幅後，主要受到鮑爾的談話表明聯準在此波升息後，利率「略低於」中性水性，市場認為與上個月的談話有所轉變，但投資人可能反應過度，週四美股小幅下跌作收。

周三美股三大指數受到鮑威爾談話激勵進一步大漲。(來源：Bloomberg)

德銀經濟學家 Torsten Slok 認為，數據顯示，如果沒有提高利率，工資增長會隨著推動企業利潤成長的同時加劇通貨膨脹，聯準會可能會採取措施避免消費者物價飆升對股市和固定收益市場構成壓力。

Slok 指出，如果聯準會不試圖降低工資的強勁增長趨勢，較高的勞動力成本將推高利率、獲利率和股市走低，美國將面臨回到上世紀 70 年代的非錨定工資通膨的風險，隨之而來的是債券和股票市場進入熊市。

鮑爾的談話雖被市場普遍視為聯準會明年可能暫停升息步伐，但 Slok 認為，事實並非如此，鮑爾此次談話和上個月及 9 月的談話「完全一致」，預示明年仍會持續升息步伐。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 首席美國經濟學家 Tom Porcelli 也在報告中寫道，如果最近有什麼事是確定的，那就是市場可能誤解了鮑爾的談話。