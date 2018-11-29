鮑威爾講完 市場如今預期聯準會明年只加一次息了

美國當地時間周三，鮑威爾在紐約經濟俱樂部的午餐會上發表講話，其中最令人關注的，便是其在描述利率水平時和將近兩個月前有所不同。

此次他宣稱，美國經濟前景穩固，利率「略低於」（just below）中性區間。但在 10 月 3 日，鮑威爾曾表示美國經濟表現「相當正面」，聯準會再也不需要保持超低利率，要循序漸進地轉向中性利率，「當前可能距離中性利率還有一段長路（a long way）」。

如此鮮明的措辭對比，讓不少交易員擔心，對於經濟增長來說，聯準會收緊貨幣政策的速度過快，尤其是今年內已升息三次，因此他們預計，在 2019 年聯準會將只會進行一次升息。

BMO 美國利率策略師 Jon Hill 指出，期貨市場此前預計明年會有 1.6 次升息，現在預計升息次數略多於一次，第二次升息的可能性有 25%，不過仍充分預期今年 12 月升息。

野村證券固定收益策略主管 George Goncalves 則提到，如果 2019 年全年只會有一次升息，那麼將會是在 12 月，除非經濟變得非常好，升息才可能會多於一次。

不過也有分析師表示，從美國公債和股市表現來看，投資者似乎高估了鮑威爾講話的鴿派程度。

Pantheon Macroeconomics 的經濟學家 Ian Shepherdson 提到，鮑威爾個人的觀點很可能偏鴿派，但他並沒暗示 FOMC 的利率預期點陣圖即將改變。和以往一樣，聯準會最終會按照數據告訴他們的行事，而美國失業率已經降到 3.7%，還在下行，這讓聯儲決策者斡旋的空間非常小。

TD Securities 分析師 Gennadiy Goldberg 認為，儘管「略低於」的措辭和 10 月 3 日「一段長路」的表述很不相同，但市場只是在尋找一切可能暗含暫停升息信號措辭所帶來的機會，這不應被視為真正的暫停升息的信號，「鮑威爾肯定不樂意傳遞出任何這種信號。」

法興分析師 Omar Sharif 則稱，鮑威爾最新講話是對此前表態的「糾錯」，除非經濟數據明顯惡化，否則將不會改變聯準會還要繼續升息三次才會暫停的機率。

聯準會 9 月決定升息後公布的經濟預測顯示，多數聯儲官員預計，長期中性利率為 3%，到 2020 年末，利率會達到 3.25-3.5% 的巔峰，高於長期中性水平。