紐約匯市—G20高峰會開幕 Fed轉鴿影響消退 美元走強

週五 (30 日) 交易，貨幣投資者準備迎接 G20 的重磅消息，美元轉強，扭轉這幾日因 Fed 鴿派言論造成的疲軟走勢。

ICE 美元指數上升 0.5% 至 97.262，本週溫和上升 0.4%，本月漲幅 0.1%。

G20 上，中美週六晚宴備受矚目，沙國與俄羅斯也預計見面談論油價議題。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 指出，「今年剩下的日子，市場前景就仰賴川習能否達成貿易共識，雖然不太可能取得突破性協議，但彼此有任何合作或深入談判的跡象都將鼓舞金融市場。」

澳元兌美元匯率走貶 0.1% 至 0.7302 美元，反映 G20 前夕貨幣市場採取避開風險的謹慎態度。澳洲的出口與中國經濟緊密相關，使其貨幣成為中國和全球成長的代表。

G20 高峰會以美墨加三國簽署新版 USMCA 協議以取代北美自由貿易協議 (Nafta) 揭開序幕，目前該協議需要相關政府單位批准。

但加元和墨西哥披索交易與該協議象徵性簽署較無關係，而是由原油價格下跌、經濟數據和普遍去化風險的情緒而驅動。美元兌加元上升 0.1% 至 1.3296 加元；美元兌披索上升 0.8% 至 20.4027 披索。

歐元區方面，經濟數據顯示 11 月消費物價年率上升 2%，符合預期；核心物價同期年率上升 1%，略低於預期。

ECB 自金融危機以來，明年預計首次升息，12 月將停止購債行動，在此之前市場參與者密切關注歐洲數據。

歐元兌美元自週四晚間的 1.1394 美元下降至 1.1311 美元，本月歐元漲幅 0.4%。

脫歐議案延宕，英鎊兌美元下跌 0.4% 至 1.2743 美元，本月跌幅 0.2%。

其他方面，日本央行微調其購債計劃，減少購買 10 年期以下公債的日數，但 BOJ 還不打算逐步減少購債量。

美元兌日圓小幅走強至 113.59 日圓，本月該組匯率漲幅 0.6%。