〈每日外資外匯觀點〉大摩：明年美元走弱 做多歐元、日圓、新興市場貨幣

美國聯準會週四公布 11 月公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，市場反映平淡，美元指數維持在 96.76 附近震盪，投資人關注焦點轉週五開幕的 G20 峰會及美國聯準會第三號人物紐約聯準會主席 John Williams 的談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國農業信貸銀行指數，聯準會會議紀要延續近期官員們的謹慎論調，美元可能延續跌勢。

法國巴黎銀行公布的 2019 年關鍵外匯交易策略指出，美元漲勢將持續到 2019 年初，到了年中將轉而走軟，建議做空美元兌日圓，目標價 100，停損點 116；做多歐元兌美元，目標價 1.25，停損點 1.10。

摩根士丹利 2019 全球外匯交易展望中也認為，美元相較於全球其他資產存在 10%-15% 的估值泡沫，且隨著美國經濟持續放緩，近年來流入美元資產的熱錢將撤退，2019 年可望見到美元走弱，歐元、日圓及新興市場貨幣將展開漲勢。

荷蘭合作銀行駐倫敦資深外匯策略師 Jane Foley 表示，聯準會主席鮑威爾日前對於中性利率的說法，使得市場對聯準會升息步伐的預期有所轉變，在釋出偏鴿派的談話後，對於風險偏好來說是利多。

德意志銀行外匯研究部門全球聯席主管 Alan Ruskin 則直言，目前看來，美元距離頭部已不遠。