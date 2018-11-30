波司登(03998-HK)：未來將逐步對羽絨服提價 今年加幅達20%至30%

波司登（03998-HK）公佈截至2018年9月30日至六個月中期業績，期內公司多業務均錄得不同幅度增長，惟多元化服裝板塊業務錄得約91.1%的跌幅。公司總裁助理兼集團財務總監朱高峰稱，主要由於期內將男裝和家居等業務戰略性關停所致，未來若考慮重新做男裝品牌則不會通過波司登主品牌，而是採用新的品牌。

公司董事局主席兼首席執行官高德康稱，公司目前實施聚焦主航道、收縮多元化的業務策略，首先把主品牌做強，之後其他品牌發展則更容易。目前公司羽絨服業務將波司登作為主打品牌，而雪中飛和冰潔作為輔助品牌更多覆蓋三四線城市。期內，公司波司登品牌羽絨服錄得毛利率52.8%，較去年同期升9個百分點，而雪中飛和冰潔毛利率錄得38.7%和34.9%，較去年同期分別下跌4.6個百分點和11.8個百分點。朱高峰稱，因波司登品牌提檔後，需要讓雪中飛和冰潔兩個品牌去彌補中低價位市場空缺，此外這兩個品牌轉型相對緩慢，舊款毛利率較低，而這兩個品牌今年將推出的新款產品，毛利率可達45%至50%。

羽絨服價格方面，公司指波司登品牌的價位大多在1000至2000元(人民幣，下同)水平，亦有2000至3000元價位產品；而雪中飛和冰潔目前價位均在1000元以內。朱高峰又指，今年至後年三年會逐步對產品進行提價，今年已進行過提價，幅度約在20%至30%。高德康則指，隨著公司產品質量提升，價格也一定會增加，相較於國際品牌羽絨服動輒1到3萬的售價，波司登目前價位還很低，但也意味著公司未來有很大的提價空間。

朱高峰續指，公司在羽絨服業務方面會進行渠道優化，除了保留傳統大眾化渠道外，還會關注國內外旗艦店的拓展機會；此外，還會加大在時尚百貨和購物中心的發展機會，目前該渠道佔比僅為低單位數，其明年可達到雙位數佔比。

至於羽絨服受季節制約較大，高德康則認為，因羽絨服為功能性產品，且產品方面公司已做足準備工作，冬季到來的時間和持續時間長短並不對公司銷售造成壓力。他又指，公司不會做整個四季的衣服，但會考慮進行品類延伸，包括推出夏季防曬服和適合秋季的T恤及牛仔服等。

文：鄒舒惠



