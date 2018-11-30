世界華文媒體(00685-HK)擬斥439.4萬美元收購物業自用

世界華文媒體(00685-HK)公佈，於2018年11月30日，買方(全資附屬星洲媒體集團有限公司)與賣方(Optical Communication Engineering Sdn Bhd)訂立買賣協議，以總代價1840萬馬幣(或相當於約439.40萬美元)向賣方收購該物業。

買方之主要業務為投資控股、出版及發行報章及雜志、提供印刷服務及電子商務活動。

賣方為於1986年3月4日根據馬來西亞1965年公司法以“LemboraSdnBhd”名義在馬來西亞註冊成立之私人有限公司。主要業務為製造及營銷光纖以及研發寬頻服務。

該物業業權名稱為H.S.(D)262209No.P.T.18BandarPetalingJaya,DaerahPetaling,NegeriSelangor,Malaysia，建有一幢一層半(1½)高獨立工廠之工業用地，附有單層及雙層辦公樓以及倉庫及警衛室。目前由賣方用於及佔用作工業及倉庫用途。

該物業總建築面積約為40,010平方尺，位置毗鄰買方目前所擁有集團若幹營運所在之土地，毗連商業、工業及住宅近郊，設施一應俱全。集團計劃自用該物業，將本集團於馬來西亞之多個辦事處整合於同一地點。董事會認為，預期建議收購事項可透過將集團多個辦事處整合於同一地點提升經營效益;及建議收購事項將為集團日後擴展或發展提供更優越位置。