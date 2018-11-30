〈貨運市況火熱〉空運也搭漲價概念 12月美拉貨急單可期 兩岸貨運也醞釀漲

川習會將於明 (1) 日登場，市場高度關注貿易戰的進展，貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (30) 日透露，第 4 季空運市場相當熱絡，預估 12 月還會有一波急單，而華航 (2610-TW)、長榮航(2618-TW) 可能再漲價；同時，兩岸貨運受惠貿易戰，未來兩岸航線還有漲價空間。

空運正處第 4 季出貨旺季，在貿易戰的影響下，激勵貿易商更積極搶出貨，台驊指出，由於美國感恩節買氣不弱，預料 12 月還有一波備貨耶誕消費旺季的急單湧出，並透露，包括華航和長榮航均已預告可能會再漲價，顯然空運艙位需求相當熱絡。

台驊強調，最近美國貿易商追單的需求，遠比預期強烈。

進入 2019 年後究竟空運市場會怎麼走，川習會後又會有什麼最新消息，市場高度關注，台驊認為，川習會若釋出偏多訊息，農曆年前的空運市場仍有機會與近來熱況持平，不至於掉太多。

另一方面，目前兩岸貨運需求相當暢旺，主要是因有不少被貿易戰波及的半成品和零組件改到台灣加工再出口，預料兩岸空運艙位還有漲價空間。

另外，台驊提醒，可留意的是，據悉部分空運運力明年有機會轉到歐洲線或非美航線，藉此降低美中打貿易戰的衝擊，顯然未來運價表現仍有撐。